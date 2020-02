Anzeige

Interview Zusammenspiel von Markt und Staat Der Wirtschaftsweise Prof. Dr. Achim Truger hält nicht viel vom blinden Vertrauen in den Markt. Der Staat sei gefordert.

Von Thomas Tjiang, Wirtschaftszeitung

Merken

Mail an die Redaktion Prof. Dr. Achim Truger: „Der Markt hat noch nie für sich allein irgendetwas gerichtet. Es ist immer ein Zusammenspiel von Staat und Markt gewesen. Das wird auch in Zukunft so sein. Foto: Thomas Tjiang

Nürnberg.Wenn der Volkswirt Prof. Dr. Achim Truger zum Vortrag eingeladen wird, liegt für die Besucher oft auch das aktuelle Jahresgutachten „Den Strukturwandel meistern“ des Sachverständigenrates aus. Das Konvolut mit über 150 Seiten gibt Denkanstöße etwa zu Konjunkturperspektiven, Industriepolitik, Schuldenbremse oder Einkommensverteilung. Der Wirtschaftsweise Truger, das wird auch bei seinen Ausführungen deutlich, hat manchmal eine andere Meinung, wenn es etwa um Reformbedarf bei der Schuldenbremse oder einen Anstieg der Armutsrisikoquote geht. Deshalb findet sich auch im Gutachten der fünf Weisen immer wieder eine Gegenposition, in der Truger seine andere Sicht vertritt. Im Umfeld seines Vortrags beim Neujahresempfang des DGB Mittelfranken in Nürnberg erläuterte der Wirtschaftsweise seine Sichtweise auf das Wechselspiel von Markt und Staat.

Herr Professor Truger, das Gutachten des Sachverständigenrates trägt den Titel „Den Strukturwandel meistern“. Wo brennt denn in Deutschland am meisten der Kittel?

Professor Achim Truger: Der brennende Kittel klingt zu dramatisch. Strukturwandel lässt sich nicht prognostizieren. Aber wir reden im Energiebereich über Klimawandel, in der Industrie reden wir über eine Rezession und es ist nicht gesagt, dass die Industrie wieder so stark aus der Krise hervorgeht wie beim letzten Mal. In der Automobilindustrie und bei ihren Zulieferern zeichnen sich Probleme durch das Umschalten auf E-Mobilität ab. Auch bei den Handelskonflikten zwischen den USA und China wissen wir nicht, ob und wann wir die frühere Nachfragestärke wieder erreichen.

Kann man der Automobilindustrie die Schuld an der konjunkturellen Delle zuweisen, weil sie die Herausforderungen der E-Mobilität oder auch der verschärften Abgasnormen unterschätzt hat?

Durch die Probleme bei der Zertifizierung nach dem neuen EU-Standard ist tatsächlich eine konjunkturelle Delle entstanden. Ich glaube, diese Delle ist mittlerweile einigermaßen ausgeglichen. Die Abschwächung insgesamt kam eindeutig durch das Exportgeschäft mit der abgeschwächten Weltwirtschaft. Die hat weltweit die Industrien getroffen. Deutschland war besonders betroffen, weil Deutschland eben industrie- und exportstark ist.

Wenn wir jetzt am konjunkturellen Scheideweg stehen: Brauchen wir mehr Vertrauen in den Markt, dass er es schon richten wird? Beispielsweise durch Entlastung der Unternehmen?

Der Markt hat noch nie für sich allein irgendetwas gerichtet. Es ist immer ein Zusammenspiel von Staat und Markt gewesen. Das wird auch in Zukunft so sein. Natürlich kann man Unternehmen entlasten, aber was passiert dann? Wird dann wirklich hier investiert oder wandert das Geld woanders hin? Man kann über Entlastungen sprechen. In einem Minderheitsvotum haben meine Kollegin Isabel Schnabel und ich uns beispielsweise für die befristete Wiedereinführung der beschleunigten Abschreibung ausgesprochen. Das würde für Entlastung sorgen und die Realinvestitionen stärken. Es sorgt aber nur dort für Entlastung, wo wirklich investiert wird, und schafft keine Entlastung auf breiter Front, von der man am Ende nicht weiß, was herauskommt.

Unternehmen klagen über eine unzureichende steuerliche Anrechenbarkeit von Forschungsausgaben. Wäre das eine weitere Stellschraube?

Es wird ja diese steuerliche Förderung geben. Man kann sich überlegen, ob man das fortentwickelt. Aber jetzt müssen wir erst einmal abwarten, wie sich der erste Schritt in der Praxis entwickelt. Das Risiko, dass solche Entlastungen ausgenutzt werden und nur Mitnahmeeffekte produzieren, ist relativ hoch.

Konjunkturschwäche, mäßiger Wohnungsneubau, Vermögensungleichheit, bröckelnde Infrastruktur – haben wir zu viele fundamentale Probleme?

Das sind viele Punkte. Bei der Infrastruktur hat es tatsächlich in der Vergangenheit große Versäumnisse gegeben. Das ist auch eine Folge von sehr starker Kürzungspolitik zu Beginn des Jahrtausends, als Deutschland „der kranke Mann Europas“ war. Damals gab es starke Steuersenkungen, gleichzeitig stürzte die Konjunktur ab, es gab große Haushaltsdefizite und man hat auf Teufel komm raus gespart – insbesondere bei Ländern und Kommunen. Das rächt sich noch heute. Die öffentliche Verwaltung wurde systematisch geschwächt und nun dauert es, um wieder in die Offensive zu kommen. Einige Entwicklungen waren auch nicht vorhersehbar. Wir sind lange Jahre von sinkenden Bevölkerungszahlen mit geringeren Schülerzahlen ausgegangen. Die Prognose hätte man damals nicht besser machen können, jetzt muss man aber umsteuern.

Welche Stellschrauben sehen Sie bei der Einkommensungleichheit – wäre das zum Beispiel ein höherer Mindestlohn?

Es gibt da kein Patentrezept. Diese Entwicklung hat sich über Jahrzehnte langsam aufgebaut. Man kann an der Marktverteilung oder hinterher an der staatlichen Umverteilung ansetzen. Am Markt hilft der Mindestlohn, nach unten eine Grenze einzuziehen. Darüber hinaus bleiben geringfügige Beschäftigung und die sinkende Tarifbindung ein Problem. Ich glaube, dass es richtig ist, dass der Mindestlohn kräftiger als bislang erhöht wird, aber die sinkende Tarifbindung ist das größere Problem für die gesamte Lohnstruktur. Bei der Umverteilung ist das Steuersystem in der Vergangenheit deutlich weniger progressiv geworden, die Vermögenssteuer wurde abgeschafft, bei der Erbschaftssteuer ist das Betriebsvermögen unglaublich privilegiert, der Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer und vor allem der Körperschaftsteuersatz sind kräftig gesunken. Gleichzeitig sind die indirekten Steuern gestiegen, die Staatsfinanzierung wurde dadurch ungerechter. Insgesamt ist es eine langfristige Querschnittsaufgabe, wieder zu einer gerechteren oder als gerechter empfundenen Gesellschaft zurückzufinden.

Sie plädieren für neue Haushalte außerhalb der Schuldenbremse. Wie soll das aussehen?

Wichtig ist, dass Zukunftsinvestitionen nicht von der Schuldenbremse blockiert werden. Es kann zum Beispiel einen rechtlich selbstständigen Extrahaushalt geben, der einem bestimmten, zukunftsorientierten Sachzweck dient, etwa eine Investitionsagentur. Das halten Juristen anders als unselbstständige Sondervermögen, die die Schuldenbremse ausschließt, für zulässig. Es darf natürlich keine Briefkastenfirma sein, sondern es muss dort Leute geben, die ernsthaft planen und entscheiden und Gelder vergeben. Das könnte man auch auf Landesebene machen, wie Wohnungsbau oder öffentlichen Nahverkehr. Teils wird es heute bereits gemacht. Auch Universitäten könnten als Anstalten des öffentlichen Rechts eine Kreditermächtigung für bestimmte Zwecke bekommen und sich für Zukunftszwecke verschulden.

Dieser Text ist ein Beitrag aus der Wirtschaftszeitung. Weitere interessante Wirtschaftsthemen gibt es auch im neuen kostenlosen Newsletter der Wirtschaftszeitung: www.die-wirtschaftszeitung.de/newsletter