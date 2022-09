Themenwoche Handwerk Die Chefinnen – zwischen Anerkennung und Vorurteilen von Bernhard Fleischmann

Tännesberg/Schierling.Noch nie gab es mehr Chefinnen im Handwerk, jubelt der Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Holger Schwannecke. Dennoch ist der Frauenanteil nach wie vor gering. Er liegt im Handwerk bei lediglich 11,7 Prozent der Erwerbstätigen. Diese Zahl weist das Statistische Bundesamt aus. Der Nachholbedarf ist also hoch. Wir zeigen zwei Beispiele aus Ostbayern – Frauen in Handwerksbetrieben, die überzeugt davon sind, im Handwerk genau am richtigen Platz zu sein.

### ##########, ## ### ###### ## ################## ### ########## #########, ######### #### ### ###. ## ######## ##### ####, #### ######## ############ ## ##### #######: „### ###### ### ### #### ########.“ ######## ############ ### ### ###### ### ####, ### ### ##### ############## ####### #######. „#### ### ### ######## ## ### #####“, #### ##### ## ####, #### ##### #### ####, #### ## #### #### ####### ######## ######### ### #### ###.

### #######-############ ### ########## (######### ######## ## ### ########) ### ##### ##### ##### ###### ## ######## ######### ### ##### ### ########## #######. #### ### #### ### ####################### ## ##### ################# ###### ######, ### ### ### ########## ####### ###########. „### ##### ### ## #### ### ### ####### ###########.“ ########## ### ### #### ######## ######, #### ### ### ##### ####### ######## ## ### ##### ########## ######. „### #### #### ######## ### ### ####, ##### ## ### ############ ######## ####.“

##### ###### ########## ### ############ ###### ########, #### ### ### ###### ### – #### ############ #### ######. ######## ############ ### #### ### ####### ### ##### ##########. ### #### ########## ################## ##### ##### ####### ###### ##### ### #### ######: ################## ### ###################.

### ##-#######, ### ## ###### ##### ####### ### ######## ######## ###### ###, ### #### ##### ########## ### #####- ### ################## ### ##### ####### ####### #######, ### ###### ## ########### ###########. ## ###### ### ##############, ###### ###### ######## ############ ### ############ ### ######### #### #########. ### ### #### ###### ############ ### #### ## ####### ### ##### ### #########, ### ### ########.

##### ### ### #### #### ###### ### ### ### ### ######. ### ###### „### ## #### #####“, #### ### ##################. ############### ######### ### #### ### #### #### #### ### ### #### ###.

### ##### ##### ####-########-####### – ### #### #####. ### ###### ## ######## ####### ############## ######## ########## ##### ### ##. „### ###### ### ## ###### ####### #####.“ ### ##### ##### #### ######## ####, „### #### #### ## ######“. #### ##### ### #### ##### ###### ##### ########### ########## #####, #### ###.

###### #### ### ##### ######## ########### ### ### ######## ###### ####### #######, #### ### ### ###### #### ###### ### ####### ######### #####. ####: „##### ###.“ ####### #### ### #### ########### #######, ## ##### ### ### ###### ########. #### ####### ### ### #### ########, #### ### ##### ##### ###. „######, ## #### ### ##### ######“, #### ### ######## ###### ######. ####### ######## ### ####### ######### ### ### ############ ###### ### ### ############## ###########. „### ### ####### ##### ###“, #### ###########. ##### #####, ## #### ### #### ####### ###, ##### ### ###### #####, ### ##### ### #########. ### ### #### #########: ###### ###### ### #######.

### #####-#############:

######### ########### #### ### ### #######. ### ### ### ############ ## ## ### #### ## ## ##### ### ### ###### ####### #######. ### ##-####### ### ### ### ############# ############, ######## ## ########### ###, ## ### ##### ### #### ###### #### ### ### #### ########## ########## ## ####### ### ##########. ####, ## ######### ######### ##########, #### #### ##### ###, ##### #### ######. ### ##### ##### ##### ############ #########, ### #### ##### #### ## ######## ############ ### ######### ########. „## ### ### ##### ### #### #############, ### ### ##### #####“, ######## #### ##########. ##### ### ## #### ### ### ### #####. ### ### ### ### ### ######, ###### ######### ### ##### #### ##### ######## ###### ##### ##### ### #######. ## ###########, ######## #### ######, #### ##### ### ######### – #### ############### #### ####.

### ###### ### ### ########## ### #######, ### ### ###### ### ######. ####, #############, ################## ### ###################, ########## – ### ### ##### ## ##### #############. #### #### ### ##### ############# ##########, ####### ### ############ ### ####### ###, #### ### „## ####### #####“ ##### ###### ### #########. ####### #### ### ###### ########### ######, ###### ########### ### ####### ##########, ### ########, ###### ####### ### ######### ###### ######, ## ### ######### ############# – ### ### ##### ###. „### ######### #####, ### ###### ###“, ########## ######### ########## ### ###########, ###, ########, ########### ### ####### ####.

###### ##### ### ### ###. #### ### ########## ######### ### ## ####### ### ### ###############. ### ##### ##### #####. ### ###### ##### #### ######, ### ## ########### ####### #########. ######### ########## #### ###### #### ####### ### ### ###### ###. ### #########, ##### ###### ### #### ##### #### ###### ### ##### #### ###### ### ########### ## ####### ###. ## ### ########, ######## ### ####. ### ####### #### #### ##### ###, ##### ###############, ### ###### ### ########## ##############, ## ### #### ### #### ## ### ###### #######. „### ##### #### ### #### ########“, ###### ######### ########## ######. ############ ### ### ######### ###### #########, ### ###### #### ######### ##### ####### ########. #### ### ### #### #### #### ###### #### ############## #######, ####, ##### ### ### ### ###### ######### ### #########.

########## #### ### ### ####### ### ### ########. ### ##### #### #### ## ##### ######. #### ### #### „## ### #####“, #### ### ####: ### ##### ##### ###, #### ### ### ##### ### ######, ####### ####, #### ## #### #### ###, ## ### #########. ### ###### ########### ## ##### #### ############## ### ###### ######### ######: „## ####### ### ########### #### ####.“ ###### ####### ### ### ####### ########. ######## ### „##### ####“, ### ### „######, #### #### ##### ##########“.

##########: ### ########### ##### ##### ### ###### ### ### #######, ##### ### ###, ### #############, ### ########### #### ####. ######, #########, ##############, ### #######-#####, ### ######## ######### ########## ##### ######. ### ### ####### ### ######## ##### ## ### #######, #### ### ### ### ###### ### ######## ######. #### ###### ###### ##### ###### ####.

#### ###### #####

#######: ## ############## ######## ##### ### ############ ##### ### ################ ### ##,# ####### (##### #### ####). #### ##### ## #### ##,# #######. ######## ### ##### ####### ###### ## ########## ######## #### #### ### ###### ### ######## ############### ### ##### ######## (#### ######## ## ### ######### ### ## ############ ###### ### ##### ################# #######), ########## (####), ########## (###), ############ (###) ### ############### (###).

##########: ### ### ########### ### ### #### ##### #################. #### ############## ### ######### ######### ##### ### ############ ########## ### ################ #################### ## ######## ### #### ##### #######. ## ######### ####### ### ############ ## ### ########## ######### ##,# #######. ### #### ###### ##### ## ### ##,# #######, ### #### ###### ### ##,# ####### #### ######## ####. #### #### ##### ## ######### #### ######### ######### ## ### ##########.

####: ## ### ##########-########### ####### ####### ###### ######## ##################. ###### ###### ###### ######## ###############. #### #### ### ### ################# ######### ########## ### ############## (############ ####: ##,# #######), ############# (##,#), ########## (##,#) #### ############## (##,# #######). #### #### ######## ########## ######, #### ################## (##,# #######) #### ####################### (##,# #######), #### ### ###### #######.

#########: ## ######### #### ### ####### ########## ######### ## ######### ####### ######### ####: ############### ## #################### – ######## (### ### ### ########## ########), ########## (###/###), ######## ### ############## (###/###), ############### ### #################### – ######### (###/###), ########## (##/##), ############## (##/##), ######### (###/###), ############## (###/###). ### ############################ #### ### ###### ## ### ##########.