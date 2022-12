Messe in Nürnberg Feine Oldtimer: von Opel bis Ferrari von Bernhard Fleischmann

Eine bunte Mischung älterer Fahrzeuge ist an diesem Wochenende in Nürnberg zu sehen. Foto: Retro Classic

Nürnberg/Viechtach.Saisonabschluss für die Oldtimer- und Youngtimer-Szene. Am Wochenende ist die Messe Retro Classic Bavaria in Nürnberg.

Die Klassiker-Szene gewinnt nach wie vor Anhänger. Das beobachtet auch Andreas Flohr. Er ist Inhaber von „Andys Classic Cars“ in Viechtach im Bayerischen Wald. „Die Nachfrage ist anhaltend hoch.“ Der Ankauf sei schwieriger als der Verkauf, sagt der Oldtimer-Profi. Nach dem starken Anstieg der Preise bis ungefähr 2016 habe sich das Niveau stabilisiert, die Notierungen für Oldtimer und auch bestimmte Youngtimer stiegen zwar weiterhin, aber in einem gesünderen Maße. „Billiger werden sie nicht“, prophezeit Flohr.

Einen Blick auf Angebot kann das Publikum in der Nürnberger Messe an diesem Wochenende (2. bis 4. Dezember) zum Saisonabschluss werfen – zum sechsten Mal erst bei der Retro Classics Bavaria in der Frankenmetropole. Von Freitag bis Sonntag sind eine Reihe von Klassikern zu sehen. Erfahrungsgemäß stehen Marken wie Mercedes, Porsche, BMW oder Alfa Romeo im Vordergrund. Aber auch seltene Exoten sind anzutreffen. Außerdem vertreten sind Teilehändler und Clubs. Hinzu kommen Sonderschauen.

Ferrari-Welt aus Nürnberg

So ist ein Querschnitt durch die Vita von Fritz Neusers automobile Vita zu sehen. Er ist eine Nürnberger Händlerlegende, die die Fahrzeuge von Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher und Opern-Star Luciano Pavarotti betreut hat. Ein Goggomobil Coupé markiert den Anfang seiner Karriere, ein stark modifizierter Alfa Romeo Spider „Styling by Neuser“ gehört dazu, weiter geht es mit Ferrari: die stärksten und exklusivsten Typen ihrer Zeit, allesamt mit zwölf Zylindern, sind laut dem Messeveranstalter in Nürnberg zu sehen, bis hin zum Testarossa.

Vorkriegsveteranen sind in den Hallen der NürnbergMesse ebenso zu bestaunen wie Old- und Youngtimer, dazu gesellen sich Vertreter der Sparte Neo Classics – ein starkes Wachstumssegment des Klassiker-Markts. Teilnehmer aus Franken, aber auch aus anderen Bundesländern außerhalb Bayerns und dem angrenzenden Ausland sind gemeldet.

Oldies aus Viechtach

Der Viechtacher Flohr ist heuer mit drei Fahrzeugen präsent: Einem Volvo P1800 und einer Alfa Romeo Giulia, beide zum Verkauf, sowie einem Ford Thunderbird, den Flohr vermietet. Der Niederbayer, der auch eine Oldtimer-Werkstatt betreibt, möchte den Bereich Vermietung bei der Messe besser bekanntmachen. Er bietet unter anderem mehrere US-Cars oder zwei VW T1 Bulli für diesen Zweck an.

Als ein Highlight ist unter anderen ein seltener Rennbolide der Marke Delage von 1929 angekündigt, als der französische Hersteller sehr erfolgreich auf den Rennstrecken dieser Welt unterwegs war und zahlreiche Geschwindigkeitsrekorde aufstellte. Zum Rahmeprogramm gehört auch eine Fahrzeugverkaufsbörse.

Neu ist die ADAC SimRacing Expo, die heuer ihre Premiere auf über 15000 Quadratmetern in zwei Messehallen feiert. In verschiedenen Simulatoren können Besucher ihre Fahrkünste ausprobieren oder auf dem Beifahrersitz mitfahren.