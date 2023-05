IG Metall Regensburg Liebe zu alten Bikes und zur Demokratie: Der Kämpfer „Bubi“ Scholz hört auf von Bernhard Fleischmann

Regensburg.Als „Cowboy“ kam er zum ersten Mal ins Gewerkschaftshaus – nun nimmt der Regensburger IG-Metall-Chef Abschied. Er erinnert sich an das Sterben und Wachsen von Firmen, an Feinde von Betriebsräten, nennt seinen „Lieblingskapitalisten“ und an Ärger wegen der „Bild“-Zeitung.

## ##### #### ####, ###### ######. ###### ### ###### ###### ### ############ #### ##### ### ######-##### ##########, ### ############ #############, ## #### ### ############ ######### ###. ######### ### ##### ####### ### ##### #######, #### ### ### ### ### ######. #### „##### ###### ### #### ##### #### ###“.

###### ##### ######

######## ##### ## #### ### ### ########## #### ### ###### #### ## ######### ### ########. ## ##### ####### ### #### #############. ## #### ### ### ###### ###########, ######### ########, ### ## ## ##### #### ##### ##### ## ### ################# ##### ####### ### ###############. ###### ### ## #####, ##### ####### ######## #### #####-############ ############ „##### #####“. ### ###### ### ##### ### ###### #########. ### ######### ###### ### #### ##### #### ##### ###. #### ### ###### ### ## ### ##### ###### #### #### ##### ###### ### ######## ######## ######## – ### #### ### #### ### ### ###########, #### ### ##### ##### ### ### ######### ### ### ##### ########## ###, ###### ### ######## #####.

######### ##########

###### ### ### ### #######, #################. ##### ######## ## #### ### ###-########## ### ######## ########## #####. ### ######### ############ ######### #### ## ###### #######, ### #### ### #################### ########## ######### ###### ######## (######### ###### ### ### ##########) ### ### ##### ######. ######### ####### ######### ###### ###### ########## „####“ (#### ### ##### #### ######), ### #### ### #####. „####“ ### ########## ##### ### ### ######### ### „###### ########“ #### #########, ######## #### ###### ## ######## ### ####### ##########. ####, #### ## ###### ### ############ #### – ### ##### ### ######## ### #### ####### ########## ### ### ######## ######, #### ## #### #### ############# ########, ### „####“-####### ############.

#### ####### ###### ###### ### ###, ######### ###### ### ##### ####### ###########. ###### ###### ## #### ######### ### ###### ######## ### ### ## ###### ####### #########, #### ### ##################### ###### ##### ##### ############# ### ############ ############## ##########. ### ########, ### #### #### ############# ########## ####.

#### ####### ###### ### ######### ### ## ######. ########## #### #######, #### ##, ### ######### ##### ####### ###. #### ### ########## #### ### #########. ###### ###### #### ######### ### #######, ##### ######### ###### ## ############. #### ##### ## #. ################, #### #### ### ####.

#######, ### ######## #####

###### ####, ## ### #### „########“, ### ### ############## ##### ######### ########## ####. ############## #### ### ####### #########. ########: ### #### #######-########## ###### #### ##########, ### ### ####### ###### ########## ########, ##### ####, ###########, ####### – #### ### #### ############ #######-#####. ##### ###### ########## ### #########: #######-##### ## ########## (################), #######-##### ##########, ####### (######-###########), ### #####, #### #####... ###### #### ## ## ###########, ## ##### #### #### ########## ##########, ##### ### ##### ####### ##########, ######## ## ######. „#### #### ####### ## ## ### ######## ##### ### ##- #### ##-######## ### #####, ### #### ######### ### ###.“ ### ##### ### #######, ### ### ##### ### #### ######. ############# ### ######### #######, ## ####### #### #######. ### ######### #### ####, ### ###### ##### ###########, ####### ## #######.

### ###### ###### #### ############ ### ##### ##########, ###### ########### #########. ######## ## #######, ######## ## ####, ### ###### #### ########, #### ### #### ##############.

### ##### ## ### #######

######### ### ## – ##### ####### – ### ##-######-############# ###### ######### – „#### #########-##########“. ### ### #### ##### ### ##### „##### ### ##### ######“ ########. ## ######## ###### ## ### ###### ######## ######### ## ##### #### ### ##### ##########. ### ###### ####### ############ ### ##### ### ##########. ########, #### ##### ########### #### ###### ### ########### ####### ########## ##### ##### ######## #########. ##### „##### ### ##### ####### ##### ## ### ######, ### ##### ##### ############ ############## ####, ## #########.“

#### ###### ##### ###### ### ############## ###### ## #########. „### ##### #### ########### ## ### #####.“ ### ######### ##### ### ########, #### „### ### ###### ########### ##### ######## ######“. ### ################ ###### ###### #######, #### ######. ## ### ####### ### ######## ##### ########## ##############. ### ##### ###. ### ###### ##### ## #### ### ### ######## ###### ###### – ### ##### ############ ### ######### ########. ## ######## #### ### #####.