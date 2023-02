Das Netzwerk wächst Mehr Unternehmen und mehr Jobs in Ostbayerns BioRegio von Bernhard Fleischmann

Mail an die Redaktion Wissenschaftliches Arbeiten steht im Mittelpunkt am BioPark Regensburg. Fotos: Elisabeth Wiesner (2)/Biopark/Snapshot Film

Ein Blick in die Labors: Forschung im BioPark



Regensburg.Die BioRegio Regensburg hat sich im vergangenen Jahr als wahrer Jobmotor herausgestellt. Auch die Zahl der ansässigen Firmen ist gewachsen. Der Zuwachs ist so hoch wie nie zuvor.

Dies geht aus dem Geschäftsbericht für 2022 hervor, den die verantwortliche Biopark GmbH jetzt veröffentlicht hat.

5340 Mitarbeiter vereinen die an dem Cluster beteiligten Unternehmen, berichtet die Biopark GmbH. Das ist ein Plus von 16 Prozent beziehungsweise von 836 Menschen binnen Jahresfrist. Vor 15 Jahren lag die Zahl der Mitarbeiter noch unter 3000, die der Unternehmen bei 40.

Cluster wird eine räumliche Konzentration miteinander verbundener Unternehmen und Institutionen innerhalb eines bestimmten Wirtschaftszweiges genannt. Im Fall der BioRegio sind dies in Ostbayern die Bereiche Biotechnologie, Pharma und Medizintechnik, Diagnostik, Analytik und Gesundheitswirtschaft. Zusammengefasst werden diese Unternehmen unter dem Begriff Lebenswissenschaften. Die Zahl der Unternehmen selbst wuchs um drei auf insgesamt 66.

Medtech legt massiv zu

Aufgeschlüsselt nach den einzelnen Bereichen ergibt sich folgendes Bild: In der BioRegio aktiv sind sechs Pharmaunternehmen mit 1612 (plus 85) Beschäftigten, 34 Medtech-Firmen (Medizintechnik, Diagnostik/Analytik) mit 2867 Mitarbeitern (plus 743) und 26 Biotech-Firmen mit 861 (plus 11) Beschäftigten.

Gemanagt wird der Cluster von der Biopark Regensburg GmbH mit Geschäftsführer Thomas Diefenthal. Laut Diefenthal habe zum Beispiel das Unternehmen Gerresheimer viele Aufträge von Epi-Pins (eine Spritze, die mit Adrenalin gefüllt ist. Es kann die Symptome einer schweren allergischen Reaktion vorübergehend lindern) erhalten. Dies gelte auch für Inhalatoren und Spritzen für Impfungen.

Diefenthal nennt als zweites Beispiel die raumedic AG, die in der Cluster-Region kräftig gewachsen sei. „Auch die Firmen im BioPark und Stadtgebiet berichten uns von ihren Erfolgen mit steigenden Umsätzen und Gewerbesteuerzahlen an die Stadt Regensburg, die sich insgesamt mittlerweile im zweistelligen Millionenbereich bewegen“, fügte Diefenthal hinzu.

Direkt im BioPark am Campus der Universität Regensburg sind 35 Mieter mit mehr als 670 Beschäftigten angesiedelt. Darunter seien Startup-Unternehmen, universitäre und außeruniversitäre Einrichtungen, Firmen aus dem In- und Ausland sowie Dienstleister. Das Technologie- und Gründerzentrum verfügt über drei nebeneinander stehende Gebäude mit insgesamt 18000 Quadratmetern Bruttofläche.

Nicht nur Industrie

Für Georg Stefan Barfuß ist die positive Entwicklung der BioRegio eine sehr gute Nachricht. Er ist Referent für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen der Stadt Regensburg und auch Finanzchef der BioPark GmbH. Barfuß sagte zum Jahresbericht: „Ein schönes Beispiel dafür, wie in der Stadt und Region Regensburg neben den bestehenden Industriebranchen eine neue, innovative Zukunftsbranche entstanden ist.“ Der Finanzreferent sieht in der Clusterpolitik der Stadt ein Erfolgsrezept für die positive Entwicklung am Standort. Die Wirtschaftsförderung hat seit 1996 zehn Netzwerk- und Clusterinitiativen initiiert, darunter etwa die Sensorik, die IT-Sicherheit und die Mobilität/Logistik. Auch der BioPark ist vor mehr als 20 Jahren daraus hervorgegangen.

Diese Netzwerke arbeiten zum Teil direkt in den beiden Innovations- und Gründerzentren der Stadt (BioPark und TechBase) branchenübergreifend zusammen. Dies geschehe gerade bei „hochaktuellen Themen“ wie der Künstlichen Intelligenz (KI).

Die BioRegio umfasst den Raum Ostbayern von Hof bis Passau. Nach Westen reicht das Areal bis nach Neumarkt/Oberpfalz. Die BioRegio ist nach München die zweitgrößte Biotechnologieregion in Bayern.