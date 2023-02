IHK vermeldet Trendwende Oberpfälzer Wirtschaft geht es viel besser als befürchtet von Bernhard Fleischmann

Regensburg.Der Doppelschlag – erst Corona-Krise, dann Russlands Überfall auf die Ukraine – hat die Wirtschaft in Ostbayern erschüttert. Aber so schlimm wie befürchtet ist es dann doch nicht geworden.

Dies geht aus dem taufrischen Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Regensburg hervor, den Hauptgeschäftsführer Jürgen Helmes und Konjunkturexpertin Sibylle Aumer am Donnerstagabend im Regensburger Presseclub vorstellten.







Helmes mahnte aber: „Die Lage ist im Moment besser als die Stimmung.“ Die unerwartet deutliche Besserung war auch nötig. Schon seit Beginn der Corona-Pandemie befindet sich die ostbayerisch Wirtschaft im Krisenmodus; umso mehr seit dem Krieg in der Ukraine. Vor wenigen Monaten erreichte das Konjunkturklima in der Region seinen absoluten Tiefpunkt. Nun hat sich die Situation stabilisiert – bei der Industrie mehr. Sie ist den Daten zufolge gut durch die schwierige Zeit gekommen und ist optimistisch. Die meisten Sorgen plagen dem Bericht zufolge das Tourismusgewerbe mit der Gastronomie. Auch der Handel ist skeptischer als andere Branchen. Die Unternehmer befürchten, dass sich viele Konsumenten die gestiegenen Preise nicht mehr leisten können.

Risiken: Energie und Arbeitskräftemangel

Die größten Risiken bestehen Aumer zufolge in den Bereichen Energiepreise und Mangel an Arbeitskräften.

Doch auch beim Thema Energie wird deutlich, dass die Befürchtungen im Herbst die reale Entwicklung weit übertroffen haben. Zwar müssen Unternehmen zum Teil mit massiven Kostensteigerungen klarkommen. Aber keine neun Prozent der Betriebe mussten den Geschäftsbetrieb einschränken, um Energie zu sparen. Viele reagierten schnell: Fast vier von fünf Betrieben investierten in eine eigene Versorgung. Knapp zwei Drittel halten die Energie- und Rohstoffpreise für einen Risikofaktor innerhalb der nächsten zwölf Monate.

„Nun rächt sich, dass Deutschland den Bau der Stromtrassen und Bayern den Ausbau der Erneuerbaren Energien verpennt hat“



Langfristig könnte die verteuerte Energie den Strukturwandel in Deutschland forcieren. Nun räche sich, dass „Deutschland den Bau der Stromtrassen und Bayern den Ausbau der Erneuerbaren Energien verpennt hat“, so Helmes. Man könne den Druck auf die Energieversorgung auch als „heilsamen Schock“ wahrnehmen, um bei den Erneuerbaren endlich voranzukommen. Bleibe Energie im internationalen Vergleich so teuer, dann drohe eine Abwanderung der Industrie. Das vollziehe sich schleichend: „Wacker-Chemie packt nicht einfach seine Anlagen ein und baut sie in Montana wieder auf. Vielmehr geht es darum, wo sie in Zukunft investieren.“

Kernproblem ist die Demografie

Dennoch steht Energie nicht auf Platz eins der Sorgenthemen. Ganz oben rangiert der Mangel an Personal, insbesondere an Fachkräften. Die Unternehmen möchten einstellen und ihre Belegschaften aufstocken. Doch „sie finden keine Leute“, so Helmes. Kernproblem bleibe dabei die Demografie – mehr Ältere gehen in Rente als Junge ins Arbeitsleben hineinwachsen. Zuwanderung würde helfen, aber die Regeln seien viel zu kompliziert, kritisieren Helmes und Aumer. Deutschland mache es qualifizierten potenziellen Zuwanderern zu schwer. Die eben wieder zunehmende Zahl von Flüchtlingen sei keine entscheidende Hilfe. Helmes: „Mit Flüchtlingen lösen wir das Fachkräfteproblem nicht.“

Bayern: Blick auf den Balkan

Weitere Erkenntnisse aus dem Abend im Presseclub: Kleine und mittlere Firmen bleiben bei Investitionen vorsichtig, auch weil ihre Eigenkapitalquote sinkt; Auftragsvolumina steigen, aber eigentlich vor allem deshalb, weil die Preise gestiegen sind, nicht die Stückzahlen; die Lieferketten sind viel stabiler geworden – Bayern sollte dabei seinen Blick stark auf den Balkan oder auf Nordafrika richten; Regensburgs großer Vorteil ist die „wirklich gute Vernetzung“ zwischen Wirtschaft und Hochschulen – „der Standort ist auf Innovation ausgelegt“. Immerhin hat der IHK-Bezirk (Oberpfalz mit Landkreis Kelheim) die niedrigste Arbeitslosenquote bundesweit. Das soll so bleiben, wünschen sich die IHK-Vertreter.