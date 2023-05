Geldanlage Regensburger Experte: So schaden Provisionen für den Berater den Anlegern von Bernhard Fleischmann

Regensburg, Stadt.Finanzberater erhalten ihr Geld in Deutschland in der Regel von den Anbietern der Finanzprodukte. Der Kunde meint nur, dass die Beratung kostenlos ist. Darunter leidet die Qualität, hat ein Regensburger Experte in einer Studie nachgewiesen – und errechnet, wie viel besser das Ergebnis für den Kunden wäre, wenn er direkt ein Honorar zahlen würde.

### ###### ######, ### ###### #### – ###### ##### ############ ### ### ##############?

####, ####### #####, ## ### #### #########. ## #### #####, #### ### ################## ###### ###### #####. ## ### #### ########### ### ### ###### #### #####. ### ##### ### ##### ### ########### ###########, ####### ### ##### ##### ### ########## #### ################ ########. ## #### #### ######## ### ##### ###### ### ######### #### ######### ### #### #### ##########, ### ## ######### ### ###### ## ######## ###.

### #### ### ##### ##### ### ############## ###### ### ### ##################? ### ## ##### ## ### ####### ########### ########### ########?

### ################ ### ### ##### ## ### ############# ######## #### ###############. ### ####### ### ## ##### ### ##### ### ########## #############. ##### ############ ##### ############ ######## ### ### ######### ######### ####################. #### ##### ################ ###### ############ ##### #### ########, #### ### ################ ##### ############ ################## #####.

####### #### ### #########

##### #### ### ################ #### ### ### ############# ### ####### ###? ###### ### ####### ### ##### ################ ########### ####?

### ##### ################### ######## #### ## ##### ############ #######, ####### ### #########. ############ ### #### ### ############# ## ######## ############. ######## ### ### ######## ########## #### #### ### ############### ### ### ################# ### ############### ############. ### ##### ################ ##### ##### #### ### ########### ####### ## ###########. ### ############# #### #### ##### ####### ### ######### ##########, ### ###### ## ###########, ############# ######## ##########, ############# ### ####### ########## ### ### ###### ############ ## ######### ## ########.

### ###### ### ########### ##### ## ##### ############ ######, ######### ### ###### ##### ####### ########. ###### ###?

### ################ ##### ### ##### ########## ### ### ############### #### ########### ########## ########. ############ ######### #### ### ######## ### ##### ######### #######. ### ##########, #### ## ########### ### ##### ################ ##### ######## #### ########### #####, ### #### ##### ### ########### ## ####### ####### ###### #########. ## ### ############ ### ############## ### ### ###### ### ####### ##### ##############, ####### ######### ##### #########. ### ################ ###### ##### ### ######, ####### ### ###### ### ### ##### ### ############## ############# ## ########### ####### ######.

###### ## ### ################### #### ### ############### ############? #### ##### ## #### #########?

## ### ### ########### ### ######## ########## #####, #### ### ############### ####### ## ### ##### #########. ############### #### ## ###### ################ ######### ######, ###### ####### (############### #. #.) ### #### ######### (#.#. ##### ########## ########) ##############.

### ##### ## ####### ### ################? ######### #### ### ####### ######## ### ## ######/############### ############## #### ####### ### ###### ## ########?

#### ########### ## ####### ### ################ ### ### ##### #######. ########## ### ### ###### ### ############ ## ##### ####### ##########; ########## ### ### ######## ##### ################.

###### ############# #### ## ## ####### ### ################?

##### ### ################### ##### #### ## ############ #### ############ ################# #########. ##### ### ### ############## ################ ######### #### ########## ### #### ########### ############### ##########. ##### ########## #### ### ####### ### ########## ######## ### ########; ### ########## ### ###### ######## ####### ##### #######. ## ################# #### #### ######### ####### ####### ### ###### ###### ####### ### #### ##### ########## ########### ### ### ####### ##### #########.

################# ###### ###

### ######### ### ########## ### #####? ###### #### ### #################?

### ### ##### ########## ####### ######, #### ############# ## ### ############ ### ############## #### ######## ########. ### ##### ### ################# ### ############# #### ########## ###########. #### ### ############### #### ############ ##### #### ########### ###### ######, ###### ### ### ############ ####### ##### #### ############### ##########. ## ### #### ##### ####### ### ########### #### ## ########### ## ########.

#### ### ########### ## ####### ### ################ ############## ####### #### ##### #### #### ######### ##############?

## ### ######## ### ################## ### ######## ################### #### ## ############ ######### ### #############, #### ##### ################ #######. ### #### ##### ##########, #### ############ ####### ############## ###########. ### ############## ###### ######## ### ######### ######. ###### ### #### ### #### ### ##### ### ############ ####, #### ##### #### ##### ########### ######## #### ######## ######. ###### ###### #### #### ##########, #### ### ################ ### ### ######### ################ ##### ########### ######### ###### ###.

### ######### ### ### ###### - ### ##### ##########?

###### ####### #### ### ############# ########### ############ ### (#### ### ########) ### ######### ########## ################# ###############. ############### ###### ### ########### ############ ########## ######### ##########. ## ######### ## ############# ###########, ######## ### ############ ####### ###### ###### ########## ##########, ### ### ########## ##### ################# ###########.

### ######## ### ### ### ### #######

## ##### ### ### ####, #### ###### ########## ##########, ### ########## ## ################## #########, ##### ########. #### #### ### ####### ########### ####### ### ###### ####### ######## ### ################## ### ######## ### ####################. ### ######### ####### ##### ######### ### ######## ## ### ############ ### ############## ####### #### ##### ########. ####### #### ##, #### ### ### ######### ####### ########## ###### ############ ### ## ### ###### ### ######## ############### ## #######.

### ######### ######

######## ###########