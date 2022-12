„Kurze, aber schwere Krankheit“ Regensburger Pionier der Videotechnik: Dieter Dallmeier ist tot von Bernhard Fleischmann

Er ist am vergangenen Freitag gestorben: Dieter Dallmeier Foto: Dallmeier

Regensburg.Der Regensburger Videotechnik-Pionier Dieter Dallmeier ist gestorben. Mit Dallmeier electronic hat er ein stattliches Unternehmen gegründet und aufgebaut.

Zehn Jahre wollte er noch mitmischen, so ungefähr. Das sagte Dieter Dallmeier im Jahr 2015. Damals hatte er mit seinem Unternehmen Dallmeier electronic gerade das stattliche, 217 Meter lange Gebäude neben dem Regensburger Bahnhof gekauft, wo sein Betrieb schon lange als Mieter angesiedelt war. Es sind nur noch etwas mehr als sieben Jahre geworden.







Der Gründer und Geschäftsführer Dieter Dallmeier ist am Freitag vergangener Woche gestorben – „nach kurzer, aber schwerer Krankheit“, wie das Unternehmen und die Familie vermelden. Dallmeier wurde 67 Jahre alt und war bis kurz vor seinem Tod voll im Unternehmen präsent. Die Nachfolge ist geregelt, schon lange. Seit 2015 ist Sohn Thomas Gesellschafter und war darauf vorbereitet, eines Tages die Führung zu übernehmen. Er übernimmt nun ab sofort die Geschäftsführung.

Dieter Dallmeier ein „unternehmerischer Visionär“

Der Fernsehtechnikermeister Dieter Dallmeier war, so heißt es vonseiten des Unternehmens, „ein Entrepreneur und ein technischer und unternehmerischer Visionär, wie ihn die Branche wohl selten gesehen hat“. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Christina hat er 1984 Dallmeier electronic gegründet. Dabei habe er anfangs lange Zeit selbst Videoanlagen auf der Leiter installiert. Heute steht dieser Name für einen Global Player mit sehr speziellem Know-how. Mehr als weltweit 400 Mitarbeiter versorgen Kunden in über 60 Ländern mit Videotechnik aus Deutschland.

Dallmeier hat die Videosicherheitsbranche über vier Jahrzehnte wesentlich geprägt. Dallmeier electronic GmbH & Co. KG bietet eine Vielzahl von Systemen für Videoüberwachung an. Weltberühmte Casinos in Singapur und Macau hat Dallmeier ausgestattet, Stadien (Allianz-Arena München, Olympia-Stadion Berlin, Jahnstadion Regensburg), Industrieanlagen und Flughäfen ebenso.

Weltweit entscheidende Impulse

Dallmeier schaffte es, dem Markt für Videotechnik weltweit entscheidende Impulse zu geben: Die Entwicklung des weltweit ersten digitalen Videorekorders mit Bewegungserkennung läutete das Zeitalter digitaler Technologie in der gesamten Videosicherheitsbranche ein. Die 2011 patentierte „Multifocal-Sensor Technologie“ ist weltweit die führende Kameratechnologie für große Flächen und weite Strecken, wie etwa im Bereich Safe City, in Fußballstadien, auf Flughäfen oder Industriegeländen. Dallmeier entwickelt und produziert seine Kamera- und Aufzeichnungssysteme sowie alle Software-Komponenten ausschließlich in Regensburg. Heute ist Dallmeier mit Niederlassungen oder über Partnerunternehmen in zahlreichen Ländern direkt vertreten: darunter Australien, Frankreich, Großbritannien, HongKong, Italien, Macau, Österreich, Schweiz, Südafrika, USA.