Neuling in Regensburg Versicherer hat PV-Anlagen und Camper im Blick von Bernhard Fleischmann

Merken

Mail an die Redaktion Der Niederlassungsleiter in Regensburg: Paul Ristock Foto: Jürgen Heuser

Regensburg.An etablierten Versicherern herrscht wahrlich kein Mangel. Deshalb liegt es nahe, sich als Neuling auf Nischen zu konzentrieren, die bei großen Gesellschaften weniger Beachtung finden. Dieser Strategie folgt auch die Oberösterreichischen Versicherung, die seit Jahresbeginn in Regensburg präsent ist. Hier liegt nun die Deutschland-Zentrale des Unternehmens mit Hauptsitz in Linz.

Die Nischen klingen zum Teil naheliegend, zum Teil auch exotisch: die Versicherung von Tiny-Häusern zum Beispiel. Die Oberösterreichische sieht darin einen Trendmarkt. Treiber seien der Wohnungsmangel, die immer kleineren Haushalte, der knapper werdende Platz. „Junge Generationen bevorzugen weniger Besitz und damit weniger Belastung“, beobachtet der Niederlassungsleiter in Regensburg, Paul Ristock.

Immer mehr Dauercamper

Als weitere Nische stellte er bei einem Pressegespräch gestern in Regensburg das Thema Dauercampen vor. Mehr als 250000 Stellplätze in Deutschland, allein 421 Campingplätze in Bayern versprächen einen nennenswerten Bedarf. Höheres Umweltbewusstsein und absehbar viel höhere Preise für Fernreisen sprächen für eine anhaltende Vorliebe für Reisen im Inland. 11,5 Millionen Deutsche bevorzugten Campingurlaub. Oft seien fix platzierte Camper hochwertig ausgebaut, ebenso Ferien- und Wochenendhäuser, zudem Gebäude in Kleingärten. Im Camping-Segment sei die Oberösterreichische „gefühlt Marktführer“, so Ristock. „Da kennen uns wirklich viele.“

Eine gewichtige Sparte ist für die Linzer in Deutschland das Thema Photovoltaik/Solaranlagen. Die Strompreiskrisen ließen die Nachfrage enorm steigen. Meist seien die Anlagen finanziert, die Banken verlangten eine Versicherung, um größere Ausfälle oder Totalschäden abzusichern. Bei der PV profitiere sogar das Mutterhaus in Österreich von den Erfahrungen der Regensburger, wie Vorstandsdirektorin Kathrin Kühtreiber-Leitner erklärte. Deutschland sei weit voraus, Österreich komme bei Sonnenenergie langsam in Schwung.

Kommt ein neuer Name?

Die Oberösterreichische, die überlegt, ob sie sich für Deutschland noch einen anderen Markennamen geben will, ist im Heimatmarkt eine Art Vollversicherer. Auch in Deutschland – Schwerpunkt sollen 150 Kilometer Umkreis von Regensburg (mehr oder weniger Bayern) sein – biete man weitere Produkte an. Der Vertrieb läuft über Makler und online. Das Unternehmen ist genossenschaftlich organisiert, vom Prinzip her ähnlich wie die deutschen Genossenschaftsbanken.

Völlig neu ist die Oberösterreichische hierzulande nicht. Es begann vor 20 Jahren als Risikoträger der Hanauer Versicherungsservice. Seit 2014 tritt man unter eigenem Namen auf. Nun wurde der Standort von Hanau nach Regensburg verlagert – wegen des vielversprechenderen Marktes und wegen der Nähe zu Linz.