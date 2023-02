Wirtschaftsjunioren Regensburg „Vielen Schülern fehlt der Zugang zu Wirtschaft“ von Jan-Lennart Loeffler

Marc Strafela ist dieses Jahr Kreissprecher der Regensburger Wirtschaftsjunioren.

Regensburg.Die Wirtschaftsjunioren Regensburg wollen Unternehmertum und wirtschaftliche Bildung stärken. Der neue Kreissprecher Marc Strafela stellt die Ziele des Vereins für dieses Jahr vor.

„Gemeinsam bewusst voran“ lautet das Jahresmotto der Regensburger Wirtschaftsjunioren für dieses Jahr. Zwei Schwerpunkte will das Netzwerk junger Unternehmer und Führungskräfte dabei setzen: Unternehmertum und ein Fokus auf die Jugend, wie Marc Strafela im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert. Der Ingenieur bekleidet seit Januar das – jährlich wechselnde – Amt des Kreissprechers.

So soll weiterhin die wirtschaftliche Bildung in den Schulen gefördert werden. „Vielen Schülern fehlt der Zugang zu Wirtschaft“, sagt Strafela. Verbessert werden soll dieser Zugang zum einen , bei dem Lehrkräfte als wichtige Multiplikatoren Unternehmen besuchen und Einblicke in das Unternehmertum, die betrieblichen Abläufe und in Ausbildungsberufe bekommen – und mit dem Wirtschaftsquiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ will man laut Strafela den „Wirtschafts-Nerds zeigen, dass sie nicht allein sind“.

Feedback für Start-Ups

Auch werden die Wirtschaftsjunioren dieses Jahr wieder bei ihren „Rüttel-Tests“ Regensburger Start-Ups die Möglichkeit geben, sich vor den Mitgliedern zu präsentieren und in kleinem Rahmen kritisches Feedback zu bekommen. „Wir haben bei uns so viele verschiedene Experten: Steuerberater, Logopäden, Anwälte, Finanzleute“, sagt Strafela. „Die Start-Ups bestätigen uns regelmäßig den Mehrwert, den sie aus dem Feedback ziehen.“ Ein anderes Format ist „The stage is female“ in dem sich Gründerinnen und Frauen in Führungspositionen präsentieren können.

Mehrwert ist das Stichwort: „Bei uns kann sich jeder einbringen und eigene Ideen umsetzen“ sagt Strafela. „Wir sind alle im Beruf erfolgreich und wollen etwas zurückgeben. „Nur für die Geschäftspartnerakquise ist es nicht gedacht“, sagt Strafela. „Bei uns geht es um ein belastbares Netzwerk.“ So könnten die Mitglieder das Netzwerk auch zur persönlichen Weiterentwicklung nutzen. Rund 140 Mitglieder haben die Wirtschaftsjunioren in Regensburg, die dieses Jahr ihr 55-jähriges Jubiläum feiern. Anders als bei der Industrie- und Handelskammer zu der die Wirtschaftsjunioren organisatorisch gehören und die den Geschäftsführer des Vereins stellt, ist die Mitgliedschaft freiwillig. Im Alter von 40 Jahren ist jedoch Schluss mit der aktiven Vereinsarbeit. „Viele bleiben dann als Fördermitglieder dabei“, erklärt Strafela.

„One year to learn, one year to lead“

Seit knapp sieben Jahren lebt der gebürtige Göppinger in Regensburg. Nach Studium in Stuttgart und Promotion am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) brachte den heute 36-Jährigen ein Stellenangebot von Osram in die Oberpfalz. Seit einem Jahr arbeitet er als Projektleiter in der Entwicklung von Lasertechnik. Zu den Wirtschaftsjunioren kam er auf Empfehlung seines großen Bruders, der Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren in seiner Heimatstadt Göppingen war.

Dem Jahr, dass er nun als Kreissprecher vor sich hat, ging bereits ein Jahr im Vorstand voraus. „One year to learn, one year to lead“, erklärt Strafela das System. Im Vorstand stehen ihm nun unter anderem seine Vorgängerin Sophie Grübl als Past-President und Sebastian Listl als Stellvertreter zur Seite.

Als Kreissprecher ist er übrigens der erste Mann seit langem – die vergangenen fünf Wahlperioden stand in Regensburg immer eine Frau an der Spitze.