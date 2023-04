Mobilität und Technik ZF entwickelt in Regensburg „Hirne“ für Elektro-Autos von Bernhard Fleischmann

Regensburg/Auerbach.In Regensburg entstehen „Gehirne“ des Elektroantriebs. Bei Vitesco im Stadtosten entwickeln die Spezialisten Leistungselektronik für Elektroautos. Früher war das die Antriebssparte von Continental. Weniger beachtet und, was die Personalstärke anbelangt einige Dimensionen kleiner, entwickelt auch der Wettbewerber ZF in der Domstadt diese Hightech-Produkte.

############ ########### ## #### ############## ####### ######### #### #### ### ### ###########. ### ######## #####, ### ######## #### ##### ########## ######### #### ###### ##### ### ###### ########. ####### ##### ###### ### ##### ##### – ###### ######## ### ########-#####: ## #### #### ############### ## ######### ###### ###### ## ### ########### ##########-######### ############. ### ######## #### ## ##### ### ####-###### ## ##########.

########## ## ##########

## ## ########## ########## ### ####- ### ### ######## ### ################### ### ### ##### ##### ### „##################“, #### #########. ############ ######## #### ### ############ ### ### ############### ### ### ######### ### ##########.

### „####“ ##### ##### #-######## ### ### ###################. ###### ### ######## ###### ####### ############ ##### ############ ######## ### ############# ### #-########## ### #### ########## ### ##########. ##################### ####### ### ##### ### ### ######## ### ### ######## ############# ######, ### ######## #### ### ########### ### ####### ##### ### ##### #### ##### #####-############ (#######-#############) ####### ### #####. „###### #-######## ##### ### ################### ####### ########, ###### ### ##### ### ### ######## ### ########## #### ##########, ## ###### #### ### ######### ### ###### ##### #### ##########“, ####### #### ####### #####. ## ###### #### ###### #### ### ############ ########### ### ##.

### ############ ####### ###################, ##### ### #################. ## ### ### ######## ## ### ######### ############# ########## ### ############ ###### ### ################### ## ########, ######## ### ########## ##### ##### ### ##-#################### ## ###############. ####### ######### ## ############, ######, ##### ### ### ### ######## ### ####### ####################.

## ###### #-########## ########, ### ####### ## ##### #####, ###### ################### ### ##. ### #### ## ######## ### ########## ##########.

#### ###### #### ### ###-####-###########, ### ############ ####### #####. ##### ########### ###### ##### #### ############ ### ####### ## #########: ## ### #### ####### #### ##### ### ### ######### ########## ## ### ######## ######## ######. ### #### ################ #### ## ####### #### ### ### ############# ###-####-#############.

### ### ### ######

###-####-################### ###### ### ### ######################## ### #-########## #### ############# #####. ## ###### #### ###### ### ####### ####### ####### ####### ## ##### ####### ### ###-####-########### ### ##. ## ##### ### ### ########## ### ##### ###### ####### ########. ### ### ### ##### ### ### ### ####### ########## ######### ########## ###########, ### ############ ### ############ #####-####### ###### (### #### ##### ### ########). ## ###### ##### ### #-########## ### ####### ## ##### ### ####### ######. ###### #### ##### ######## ### ######, ### ### ## ############### ### #-######### ###########, ###### ###-####-############# ######### ### ######.

######## ### ##-################### ## ######## ########-###########, ## ###-######-######## ### #### ### ######/#### ##### #######.

### ### ##

########: ## ### ### ######## ####### ################## ### ####### ####### ### ### ######### ### ###, ############## ### ################. ## ### #### ################## ####### ###### #######, ########### ##########, ############### ###### ### ################ ###### ## #######- ### ########-######## ### ########## ################## ##### ### ### ########### ######## ### #########- ### ##########################. ## ############## ######### ################### ##########.

######: ## #### #### ### ## ### ######## #### ###.### ############ ##### ###### ### ##,# ########## #### #######. ### ########### ### ## ### ##################### ## ## ####### #########.