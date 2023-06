Basierend auf Mitarbeiter-Know-how BMW setzt in Regensburg auf KI-Roboter: Lackfehler werden automatisiert ausgebessert

Merken

Mail an die Redaktion Künstliche Intelligenz trägt im BMW-Werk Regensburg zu einer glänzenden Oberfläche bei. Foto: BMW

Regensburg, Stadt.Als erstes Werk in der Automobilindustrie weltweit setzt das BMW-Werk Regensburg in der Serienfertigung auf einen durchgängig digitalisierten und automatisierten Prozess für Inspektion, Bearbeitung und Markierung von lackierten Fahrzeugoberflächen. Das teilte der Konzern in einer Pressemitteilung mit.

Das Novum: KI-gesteuerte Roboter bearbeiten jedes Fahrzeug ganz individuell nach objektiven Qualitätsstandards. Das sorgt laut BMW für stabilere Abläufe, kürzere Durchlaufzeiten und „ein konstant hohes Qualitätsniveau bei den Fahrzeugoberflächen“. In der Cloud gespeicherte Daten würden darüber hinaus eine optimale Analyse ermöglichen. Der Autobauer spricht von einem weiteren Schritt, den BMW hin zur digitalen und intelligent-vernetzten Fabrik, der sogenannten „BMW iFACTORY“, mache.







Viele Kameras im Einsatz

Im Werk sieht das dann so aus: Vier Roboter stehen in der Bearbeitungskabine, in ihrer Mitte eine frisch lackierte Karosserie. Wie auf Kommando beginnen die Roboter die Karosserieoberfläche zu bearbeiten. Sie schleifen, tragen Polierpaste auf, polieren, wechseln die Aufsätze und erneuern das Schleifpapier. Kameras verfolgen das Szenario.

„Das Besondere ist, dass die Roboter jede Karosserie genau da bearbeiten, wo es notwendig ist“, sagt Stefan Auflitsch, Leiter Produktion Lack-Applikation und Finish im Werk Regensburg. Denn die winzigen Einschlüsse oder Unebenheiten, die nach dem Decklack-Prozess auftreten können, seien bei jedem Fahrzeug an einer anderen Stelle. „Normalweise programmiert man Roboter, damit sie immer dasselbe Schema abarbeiten, bis sie wieder umprogrammiert werden. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz arbeiten die Roboter nun maßgeschneidert. Bei bis zu 1000 Fahrzeugen, die wir an einem Arbeitstag durch das Finish schicken, sind das auch 1000 einzigartige Abläufe.“

Seit März 2022 ist die „Automatisierte Oberflächenbearbeitung“, kurz AOB, in Regensburg im Serieneinsatz. Das Werk nutze das KI-basierte Verfahren als erstes Automobilwerk weltweit in diesem Umfang, teilt BMW mit.

Damit es reibungslos funktioniert, sei ein anderes automatisiertes Verfahren vorgeschaltet: „Die Automatisierte Oberflächeninspektion“, kurz AOI, identifiziert und erfasst nach der Decklackierung zunächst die Merkmale, die es zu bearbeiten gilt. Während große Monitore schwarz-weiße Streifenmuster auf die Fahrzeugoberfläche projizieren, wird diese von Kameras gescannt. Durch die Verschiebung im Streifenmuster werden so auch kleinste Veränderungen im spiegelnden Lack erkannt.

System nutzt Expertise

Die vom Ideal abweichenden Stellen werden direkt ins angeschlossene Computersystem übertragen. Der Rechner konstruiert dann aus den Daten ein digitales 3D-Abbild. „Wir haben das System mit dem Wissen unseres gesamten Teams finalisiert, die Funktion der Anlage beruht auf der einzigartigen Expertise unserer Mitarbeiter“, sagt Projektleiter Daniel Poggensee. Auf dieser Basis erkenne und entscheide der Algorithmus, welche Merkmale nachbearbeitet werden müssen.

Aus den gesammelten Daten erstellt das System für jede Karosserie ein eigenes sogenanntes Merkmalprofil. Das wiederum gilt dann als Basis für die individuelle Bearbeitung der Oberfläche. So falle keine noch so kleine Unebenheit unbeabsichtigt durchs Raster, heißt es aus dem Regensburger BMW-Werk.

− red