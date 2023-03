Erfolgsbeteiligung für 2022 Satte Prämien für Mitarbeiter: Diese Bonuszahlungen gibt es bei Audi, BMW & Co.

Trotz der Debatten um den Diesel und mögliche Fahrverbote: Die deutschen Autobauer BMW, Audi & Co. haben zuletzt gut verdient und lassen auch ihre Mitarbeiter daran teilhaben. Die Konzerne zahlen für 2022 wieder Ergebnisbeteiligungen − teilweise in Rekordhöhe. Ein Überblick.

Auch wenn die Autobranche auf breiter Front über schwierige Geschäfte klagt, scheinen die Ergebnisse am Ende zu stimmen. Vielerorts vermelden die Konzerne Rekordergebnisse und – gewinne. Entsprechend dürfen sich die Mitarbeiter über Erfolgsprämien freuen, die ebenfalls auf breiter Front Rekordwerte erreichen.







Audi zahlt zehn Prozent des Konzerngewinns aus

Erfreuliche Zahlen gab es kürzlich für die Audi-Beschäftigten: Der Betriebsrat legte die endgültigen Ergebnisse der Verhandlungen über die „Audi Ergebnis Beteiligung“ (AEB) auf den Tisch. Zehn Prozent des Konzerngewinns werden an die Mitarbeiter ausgeschüttet. Es gibt keine Obergrenze und die bisherige Untergrenze fällt weg. Das bedeutet in diesem Jahr laut Betriebsrat: Für Facharbeiter in der Entgeltgruppe 7 im Zweischichtbetrieb – das übliche Beispielmodell – gibt es 8510 Euro Ergebnisbeteiligung plus 2000 Euro für den Vorsorgeaufwand. 2021 waren es 5700 Euro. Dazu sagte der Audi-Betriebsratsvorsitzende Peter Mosch, es sei eigentlich selbstverständlich, dass die Mitarbeiter auch ohne Wenn und Aber am Erfolg beteiligt würden.

BMW zahlt 9000 Euro

Wie Stefan Schmid, stellvertretender Konzernbetriebsratsvorsitzender und Betriebsratsvorsitzender von Dingolfing, auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, wurde auch bei BMW kürzlich die Erfolgsbeteiligung bekanntgegeben. Ein Facharbeiter der Entgeltgruppe 5 (Brutto 5000 Euro) erhält demnach 9000 Euro. Zudem erhält jeder Beschäftigte pro Euro Dividende 240 Euro auf sein Alterskonto (gedeckelt auf 5 Euro): „Das sind 1200 Euro“, sagt Schmid und betont auch, „die Leute müssen hart arbeiten und haben sich den Anteil am Erfolg auch verdient“.

Rekord-Zahlung bei Mercedes

Wie Mercedes bereits Ende Januar mitteile, wird an die Beschäftigten für besondere Leistungen im Jahr 2022 eine Rekordergebnisbeteiligung in Höhe von bis zu 7.300 Euro ausbezahlt. Die von Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat gemeinsam beschlossene Prämie liegt sogar über dem bisherigen Deckel von 6.465 Euro für einen Höchstbetrag. Bezugsberechtigt sind rund 93.000 Mitarbeiter, berichtet die Auto, Moto, Sport. Ausbezahlt wird die Ergebnisbeteiligung mit dem April-Entgelt 2023.

Bonus für VW-Tarifbeschäftigte steigt

Die Tarifbeschäftigten von Volkswagen bekommen für das vergangene Jahr eine höhere Bonuszahlung. In der Summe betrage die Prämie 3630 Euro, wie Betriebsratschefin Daniela Cavallo und Personalvorstand Gunnar Kilian am Mittwoch bekanntgaben. Mitglieder der Belegschaft im VW-Haustarif sollen nach den bereits im November überwiesenen 1730 Euro mit dem Mai-Gehalt weitere 1900 Euro erhalten.

Damit zeichnet sich wieder ein steigender Trend ab. Für das schwache Corona-Jahr 2020 hatte es 2700 Euro extra gegeben. Das war deutlich weniger als früher - für 2019 etwa hatten die prämienberechtigten Arbeitnehmer der westdeutschen Standorte noch 4950 Euro bekommen, für 2013 gar 7200 Euro. 2021 lag die Erfolgsbeteiligung bei 3000 Euro.

Der Tarifbonus orientiert sich im Kern an den Betriebsergebnissen der Hauptsparte VW Pkw und der Marke der leichten Nutzfahrzeuge (VWN). Es werden aber noch weitere Kriterien angelegt. Eine Sonderzahlung von 2000 Euro gab es im Januar außerdem für den Börsengang von Porsche, im Februar folgte die Inflationsausgleichsprämie von netto 2000 Euro. Porsche hat für 2022 noch keine Boni für seine Mitarbeiter bekannt gegeben.

Auch Ferrari mit Rekord-Zahlen

Auch Ferrari verbucht Rekordergebnisse für das Jahr 2022. Ferrari-CEO Benedetto Vigna kündigte daher an, dass die Ferrari-Werke am Erfolg mit einem Bonus in Höhe von 13.500 Euro belohnt werden. Rund 5.000 Mitarbeiter profitieren von dem Bonus, der um 12,5 Prozent über der Vorjahreszahlung liegt, schreibt das Online-Portal technik-einkauf.de

− ek/swy/nb/dpa