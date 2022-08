Bluttat in Ingolstadt 23-Jährige tot in Auto gefunden: Kripo ermittelt im familiären Umfeld von Ruth Stückle

Ingolstadt, Stadt.Brutale Bluttat im Ingolstädter Südosten: Eine 23-jährige Frau irakischer Abstammung wurde am Dienstagabend an der Peisserstraße tot in ihrem Auto aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die in Ingolstadt lebende Frau Opfer eines Gewaltverbrechens.

### ######### ### ####### ##### ### ## #####:

### ###### ####### ###, ###### ### ## ####### ######## ###### #### ####### #######, #### ### ##### #### ##### ######## #### ## ##### ########## ########## ###. ### ####### #### ### ### ##### #### ### ### ###### ### ########### ## ########## ###### ## ### ### ### ######### #### ####### ## ### #############, ### ####### #######, ######## ### ################# ##########-####, ### ####### ####### ####### #####. ### ####, ### ########, ### #########, ##### ##.## ### #### ### ###### ## ### ################## ###. #### ############## ##### ## ### #############, ### ####### ######## ### ####### ###, ## ### #### ## ######. ### ########## ####, ### #### ## ###########, ########## #########. ### ####### ###### ### #### ### ### ### ###### #### ###########.

############### ### #### ## ### ##### ### ###

### ####### ####### ######## ### ###### ### ###### ### ##### #### ##, ############# ## ###### ############# ######### ######. #### ### ############### ### #### ## ### ##### ### ###. ### ## ### ###### ######### ######### ###### ### ### ###### ### ### ####### ########. ## ################# ######### #### ### ######### ### ### ####### ## ### ############ #########.

## ######### ### ### ### ###### #### #### ### ####### ### ####### ### ########### ##### ######. #### ############# ####### ####### #### ### #### ######### ###### ####. ######### ##### ### #####. ## ### ####### ### ###### ###, ### #### ####### #### ##### #######. ### ######## ### #### #### ## ### ############### #########, ### ###### ###########. #### ### ########### ### ######### ## ####### ###, ### #### ######.

##### #### ## ########## ###### ########

#### ####.###### #### ### ##### #### ##### ################ ############# ###### ### ### ###### ## ####### ###### #####. #### ##### #### ### ######## ######### ##### ############, ## ############### ####### ## ##-#########. ### #### ### ## ########## ########. ### #### #### ##### ###, #### ### ########## ### ### ###### ########## ###### ###, ## ### ### #### ##### ########## ###, ### ########### ### ########## ### ###### ######### #####.

######## ######### ### ####### ## ######## ############# #### #########. ### ##### ######## ### ## ########## ######. „## ### ##### #######, #####, ##### ## ########“, ## #######.

##### ######### ### ############# #### ### ###### #######, ##### #### ########## ### ############# ## ######## ### ## ### ######, ### ######### ######## ###. #### #### ### ###### ######### ########### ##########, ########## ### ### #### ###########: „### ### ######## ### #########.“