Kriminalfall Aktenzeichen xy thematisiert Baumer-Mord Der nun verurteilte Verlobte von Maria Baumer saß 2012 im ZDF-Studio. „Ging mir unter die Haut“, sagt Moderator Rudi Cerne.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Aktenzeichen xy ungelöst hat in der aktuellen Sendung noch einmal den Fall Maria Baumer aufgegriffen.

Regensburg.Im Oktober 2012 sitzt Christian F. mit der Zwillingsschwester von Maria Baumer im Sendestudio von Aktenzeichen xy ungelöst in München. Es ist eine Sondersendung, die den Titel „Wo ist mein Kind“ trägt. Fünf Monate ist die 26-jährige Geoökologin aus Muschenried im Landkreis Schwandorf zu diesem Zeitpunkt verschwunden und die Regensburger Polizei hofft, so eine heiße Spur zu der jungen Frau zu finden. Was niemand ahnt: Der Mensch, der weiß, was mit Maria Baumer geschehen ist, fleht die Zuschauer um Hinweise an. Ein bislang einmaliger Vorgang, dass ein Mörder zu Gast in „Aktenzeichen xy ungelöst“ ist, wie Moderator Rudi Cerne nun nach dem Prozess vor dem Regensburger Landgericht sagt. Am Mittwochabend machte die xy-Redaktion den Fall deshalb noch einmal zum Thema.

