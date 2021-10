Anzeige

Atomkraft Atommüll: Rückt sich Bayern in Fokus? Blockadehaltung wird wachsam registriert. Doch auch Umweltschützer und Atomkraftgegner begleiten Standortauswahl kritisch.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Keine Lösung für die Ewigkeit: Aktuell lagern die Castoren in Zwischenlagern neben den deutschen Atomkraftwerken, wie hier bei Landshut. Foto: BGZ/Christopher Mick Foto: BGZ/Christopher Mick

Regensburg.Widerstand und große Skepsis begleiten landauf und landab die Suche nach einem zentralen Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Aus verständlichen Gründen, wie der Sprecher der Anti-Atomorganisation „ausgestrahlt“, Jochen Stay, am Wochenende bei der „2. Alternativen Statuskonferenz zur Standortsuche“ sagte. Denn die geplante unterirdische Deponie werde nicht „für eine Million Jahre zu 100 Prozent sicher sein“. Als erste Reaktion sei ein „nicht bei uns“ also nachvollziehbar. Genauso unmissverständlich formulierte er aber, warum das keine Lösung ist und Bayern sich mit einer Blockadehaltung selbst in den Fokus rückt.

# „Wer nur für die eigene Region gegen Atommüll kämpft, hat irgendwann alle anderen gegen sich“, sagte Stay. Die Koalitionsregierung aus CSU und Freien Wählern hatte bekanntlich von Anfang an ausgeschlossen, dass sich die nötigen Gesteinsformationen in Bayern finden. Ähnlich wird das auch von Politikern anderer Couleur gesehen. Der Weidener SPD-Abgeordnete Uli Grötsch bezeichnete den „löchrigen bayerischen und Oberpfälzer Granit“ auch als denkbar schlecht geeignet.

# Das Phänomen „Nimby“ („Not in my backyard“, also: Nicht in meinem Hinterhof) ist keine bayerische Spezialität. Rund 20 Prozent der potenziell Betroffenen vertreten nach Stays Einschätzung diese Position. Der „ausgestrahlt“-Sprecher mahnte, die Suche nach einem Endlager sehr ernsthaft und konstruktiv zu führen. Denn: „Der Atommüll ist ja da.“ Im Moment liege das Risiko bei den 16 deutschen Zwischenlagerstandorten. In Bayern sind davon drei zu finden: Bei den Kernkraftwerken Landshut, Gundremmingen und Grafenrheinfeld werden rund 200 Castoren oberirdisch verwahrt. Die Zahl wird sich bis Betriebsende aller Kernkraftwerke im Freistaat auf rund 350 erhöhen.

# Diplom-Physikerin Oda Becker benannte ein Kernproblem: Die Genehmigung der deutschen Zwischenlager ist auf 40 Jahre befristet und läuft zwischen 2034 und 2047 aus. Bis zum möglichen Bezug eines Endlagers werde das hochradioaktive Material wohl teils 100 Jahre vor Ort gelagert werden müssen. Offene Frage ist für sie, ob dann Dichtungen der Castoren brüchig werden oder das Dichtungsüberwachungssysteme störanfällig wird.

# Die zweitägige Konferenz war von „ausgestrahlt“ und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad und der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg organisiert worden. Die im Schnitt über 100 Teilnehmer zogen teils sehr kritische Zwischenbilanz zum öffentlichen Beteiligungsverfahren, das die Endlager-Standortsuche seit einem Jahr flankiert. In den vergangenen Monaten hatte es dazu mehrere Veranstaltungen gegeben, die wegen Corona hauptsächlich digital abliefen. Dem federführenden Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) wurde von Umweltschützern und Atomkraftgegnern am Wochenende deutlicher Nachholbedarf in Sachen Transparenz und echter Einbindung der Bürger bescheinigt. Trotz teils guter Ansätze agiere die BASE insgesamt sehr dominant. Bürger würden sich eher als Störenfriede, denn als Gesprächspartner auf Augenhöhe fühlen.

# „Vertrauen ist bisher nicht erzeugt worden, es ist eher Misstrauen geschürt worden“, sagte der Fachjournalist Michael Mehnert, der den den Blog „Endlagerdialog“ betreibt. Vom Nationalen Begleitgremium zur Endlagersuche, das für ein faires Verfahren sorgen soll, erwarten sich die Konferenzteilnehmer mehr Biss als bisher. Das Gremium müsse „rote Linien“ ziehen und sie im Zweifel mit einer Rücktrittsdrohung verknüpfen, sagte Niels Detloff, Kopf einer Bürgerinitiative aus Brandenburg.

# Die öffentlichen Fachkonferenzen der BASE starteten, nachdem die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) im September 2020 den „Zwischenbericht Teilgebiete“ veröffentlicht hatte. Gesucht wird ein Platz, in dem rund 1900 Castoren für mindestens eine Million Jahre sicher zu verwahren sind. So lange also, bis die Strahlung des Mülls abgeklungen ist. Im Papier waren - zur allgemeinen Enttäuschung - Standorte allerdings nicht deutlich eingegrenzt, sondern 54 Prozent der Fläche Deutschlands und zwei Drittel Bayerns als eventuell geeignet deklariert worden. Die BGE benannte 90 teils sehr großflächige Teilgebiete, davon 74 mit dem Wirtsgestein Salz, neun mit Ton und sieben mit Kristallin. Vorherrschende Meinung bei der Status-Konferenz: Es sei wegen zu hohem Zeitdruck bei diesem Grobraster geblieben. Die Bundesgesellschaft habe nur einen „Zwischen-Zwischenbericht“ vorgelegt, urteilte der Fachjournalist Jürgen Voges.

# Das kompliziert nun massiv das weitere Verfahren, betonte Juliane Dickel vom BUND. Defacto würde es Sicherheitsuntersuchungen für das halbe Bundesgebiet nötig machen. Für großen Unmut hatte gesorgt, dass die BGE in dieser Situation im Juli ohne Rücksprache vier „Gebiete zur Methodenentwicklung“ festlegte, um dort gute Eingrenzungs- und Bewertungsinstrumente herauszufiltern. „Man hätte darüber mit der Community diskutieren sollen“, sagte Mehnert. Die Areale decken alle Gesteinsformationen ab - von Salz über Ton bis Kristallin. Eines liegt zwischen Augsburg und Stuttgart, ein anderes zieht sich über Karlsruhe und Nürnberg nach Cottbus. Die BASE hatte zuletzt zusätzlichen öffentlichen Fachkonferenzen zugestimmt, bei denen die Ergebnisse aus den Pilotregionen debattiert werden. Im Frühjahr wird mit ersten Informationen der BGE gerechnet.

# Aktuell befindet sich die Endlagersuche mitten in Phase 1, an deren Ende sich die Zahl der Standorte wohl auf ein halbes Dutzend reduziert haben dürfte. Damit würden in gewisser Weise bereits Vorentscheidungen getroffen, sagte die niedersächsische Grünen-Politikerin Petra Kruse-Runge. „Das muss man den Leuten klar machen.“ Tatsächlich ist das öffentliche Interesse wegen der Fülle der Teilgebiete aktuell sehr klein. Experten sprechen von einer so genannten „Beteiligungslücke“: Je weniger konkret die Gefahr, desto geringer das Engagement. Zudem haben viele politischen Protagonisten gerade mit der Corona-Pandemie alle Hände voll zu tun. Sprecher von Bürgerinitiativen bedauerten am Wochenende, dass speziell junge Mitstreiter schwer zu finden sind. Der Nachwuchs engagiere sich gerade eher für den Klimawandel und bei „Fridays for Future“.

# Die Endlagersuche verläuft in einem mehrstufigen Verfahren, dessen Zwischenergebnisse vom Bundestag abgesegnet werden müssen. Bis 2031 soll der beste Standort gefunden sein. In Phase 2 und 3 sind vertiefende oberirdische und unterirdische Untersuchungen der dann wohl nur noch geringen Zahl von Standorten vorgesehen. Stufe 2 wird voraussichtlich frühestens in drei Jahren beginnen können. Bei der Statuskonferenz lautete die Einschätzung, dass es realistisch wohl erst nach der Bundestagswahl 2025 so weit ist.

# Bevölkerungsdichte nicht entscheidend

# Faktoren wie Tourismus oder hohe Bevölkerungszahlen vor Ort sind im Auswahlverfahren übrigens wegen des Endlagerzeitraums von über einer Million Jahre kein maßgeblicher Faktor. Entscheidend sind geologische Fakten, die bisher zum Teil gar nicht digital vorliegen, sondern in Papier-Akten zu finden sind. Endlager-Experte Mehnert dämpfte grundsätzlich zu hohe Erwartungen: Es sei eine Illusion, auch bei höchster Gründlichkeit am Ende wirklich alle verbliebenen Standorte exakt miteinander vergleichen zu können.