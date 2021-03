Anzeige

Pandemie Corona-Zahlen in der Region steigen Der Landkreis Regensburg liegt bei der Sieben-Tage-Inzidenz am Montagmorgen über 200, Cham und Schwandorf über 300.

Merken

Mail an die Redaktion Während in der Stadt Regensburg die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken ist, stieg sie im Landkreis über 200. Foto: Armin Weigel/picture alliance/dpa

Regensburg.Die Corona-Zahlen in der Region steigen weiter an: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Montagmorgen (29. März 2021, 3:08 Uhr) lag der Landkreis Regensburg bei der Sieben-Tage-Inzidenz über 200: Der Wert stieg von 187,0 auf 205,6. Am 1. März lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Regensburg noch bei 46,9. Seit 24. März (Inzidenz 91,2) verzeichnet der Wert einen steilen Anstieg.

Der Landkreis Cham liegt mit einer Inzidenz von aktuell 331,3 bundesweit auf Platz acht. Der Landkreis Schwandorf folgt mit einer Inzidenz von 304,3 auf Platz elf.

Den bundesweit höchsten Wert hat aktuell der Landkreis Greiz mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 579,1.