Fernsehen Der schöne Pfarrer küsst auch Maximilian Grill darf nicht, wie er will: Als ZDF-Seelsorger Tonio trifft er seine Jugendliebe – eine Rolle, die prickelt.

Von Marianne Sperb

Merken

Mail an die Redaktion Pfarrer Tonio Niederegger (Maximilian Grill, links) im Gespräch mit dem Generalvikar (Lambert Hamel): Der hat große Pläne mit ihm. Fotos (5): ZDF/Susanne Bernhard

Bad Tölz.Maximilian Grill schaut aus wie der heimliche Frauen-Traum: sportliche Figur, markantes Gesicht unter dem dichten dunklen Haarschopf, warm glühender Blick. Für einen Schauspieler ist Schönheit kein schlechtes Kapital, als Mensch ist dem 42-Jährigen die Optik aber nicht so wichtig. „Das Äußere treibt mich nicht so um“, sagt er. Viel mehr interessiert ihn, sich neu zu erfinden – wie jetzt, als ZDF-Pfarrer Tonio in Bad Tölz. Eine Rolle, die bizzelt.

„##### ### ### ###### ##########, #############, #########, ### ##### ####### ########“, ######### ########## ##### ##### #####. „### ############ ###########, #### #######, ###### ## ### ##### ###### ####, ### ### ##### ########, ##########. #### ########## #########.“ ### #### ##### ######### #########, ### ### ###### #### ####### ## ### #### ##### ########### ############. ## ##### ####, ### ### ### #### ############ ###, ##### ## ### ################## ####. ### ## ### ### #### ##########, ### ## #### (## ##.## ###) ## #### ##### ###### ## #######.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#######? ######### #####

„##### & #####“ ### ############# ############# ######### #########. ############# ########## ####### ### ######### #############, ######## ######## ## ############ ### ######## ######### ######### ###### ### ################## ########. ########## ##### ##### ### ##, #### ## ##### ##### #### ######### ######. „####### ####, ### ### ## #### ### ### ######## – #### ### #### ### ######### #######. ## ### ####, ## #### ###### #### ############. ### #####, ### ## ######### ### ##### ### ###, ### ##### #### ### ###############“, #### ### ############, ### ### #### ## ##### #### ###### ### #### ############# ###. ### ### ########## ## ########## ### ### ######### ######## ### #### ############## ###### #########.

### ##### ########### ########, ### ## ### ########## ######### ### #####, ##### ##### ## ######, ## ### ### ### ##### ## ## ##### ### ####### ######## ####, ### #### ######, ### ##### #############. ### ### ####### ### ####### ####### #### ###### #####, ### ## #### ### ### ##### #########, ### ### #### ### ############ ### ###### ##########. „#### ####### ### #####, #### ### ##### ######## #### ### ### ###########, ### ###### #### ####### ####### ### ####“, ######### #####.

### ### ###### ########## ##### ########## ### ##### #### ########, ###### ##### ######### ##### #### #####, ### ### #### ##### ###########. #### #########, ### ########### ### ######## ###########-#######, #### ### ############: „##### ######### ### ############, ####, ### ############# ### ######### ## ###. ## ##### #### ### ### ##### ######## ### ####### ### ### ########.“ ## ######## ### ########## #### ###### #####. „### ### ### ##########, ### ### ### #### #######.“ ### ##-####### ###### ##### #### #######, #### #### ## ##### ## ### ###### #### ### ##### ########## #####. „### ##### ##### ##########: ##########. #### ## ####’# ## #########, #####, #### ###### ### ### ###### ###### ############.“

#### ### ###### ###### ## ###-########## ##### ### ################### ##### ###. ### ###########, ######## ### #### #### #######, ######## ### ### ####### ## ### ############ ####################### ### ########. #### #### ######### #### ###### ####. ##### ###### ## ### ######### ### ####### ### ######. „##### ########### ###### ## ####### ### #### #### #### ### #### ## #######, ### ### ##### #### ######### ###############“, ####### #####.

„### ######### ### ###, ######### ### ######. ### ##### ##### ####“, #### #### #### ####### ## ##-######### – ### ######## #### ###### ### ### ######. „### ##### ###### ###### ##### ######“, ####### ### ##############. „### ### ## ##### ###### #########, ####### ## ###### ######## ######## ### ### ###### ##### ## #### #####.“

### ##-####### ######, #### ### ## ###. ### ######## ##### ### ### ### ######## ### „#####“ (#####: ####-######### ######) ######## ### ###### ### ### ################### ### ### ######### ### ###### #########. ### ##-#### ### ## „######“ ### ##########: „#### ##### ##, ################ ####### ## #########“, #### ########. ##### ##### ### ##### ############ #### ####, #### ### #### ### ##### #### ###### ##### #### #### „##### ##### ###### ####“ ####### ###. „## ### #### ### ######### ####### ######.“

### ######### ### ########## ##### ####### ####### #### ###### ### ### #####. ### ############ ##### ### ## ### ##### ############-###### ###### ### ### #### „## ### ### #####! ### ##########“ ######## ### ##### ### #### ## ############# ######### ####### ### ########, ##### ## #### ### ############# #############: ### „### ###### #####“ ### ##### (## ###### ###### ## #### ### #### ### ###.#), ### ### ###-################ „###### ########“ (## ######, #### ### ####) #### „### ##########“ (## ### ##### „##############“, ####). „### ######## ### #######“, #### ## #####. „### ### #####, #### ### ### ##### ###### ##### #####.“

#### #### ## ### ######-####.