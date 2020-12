Anzeige

Nachrichtenticker Der Tag in Ostbayern – ein Überblick Hohe Corona-Zahlen in Burglengenfeld, Vandalismus in Wenzenbach ohne Nachspiel: Das sind die Nachrichten des Tages.

Im Dezember wurden 53 Autos in Wenzenbach beschädigt. Die Schäden sind groß.

Regensburg.Die Mittelbayerische berichtet täglich aus der Oberpfalz und dem Landkreis Kelheim. Das sind die Nachrichten des heutigen Tages:

Maskensündern auf der Spur: Bundesweit kam es am Montag zu einer großen Kontrollaktion in Städten. Auch in Regensburg nahmen Polizei und Kommunaler Ordnungsservice Maskenmuffel ins Visier. In der Regensburger Fußgängerzone und an zentralen Orten gilt Maskenpflicht. Wer dagegen vestößt, muss tief in den Geldbeutel greifen.

Landwirte blockieren Aldi-Lager: Die Preispolitik im Lebensmitteleinzelhandel sorgt für Ärger bei den Landwirten. In der Nacht zum Montag gab es deshalb an verschiedenen Standorten in Bayern eine Protestaktion. Mehrere Aldi-Lager wurden blockiert. Auch in Regenstauf versammelten sich rund 300 Bauern mit ihren Traktoren, um die Einfahrt zu versperren.

Vandalismus in Wenzenbach bleibt ohne Folgen: 53 Autos wurden vor einem Jahr in Wenzenbach beschädigt. Mit einem Gullydeckel verursachte ein Unbekannter teils massive Schäden an den Fahrzeugen. Im Laufe der Ermittlungen geriet ein 27-Jähriger in Verdacht. Doch jetzt ist klar: Zu einer Anklage wird es nicht kommen.

Neumarkter Lehrer beklagen Corona-Chaos: Leere Versprechungen, kaum Personal: Der Neumarkter Berufsverband der Lehrer geht hart mit dem Kultusministerium ins Gericht. Das Kultusministerium würde immer wieder Versprechungen machen, aber kaum etwas davon werde umgesetzt.

Corona-Spurensuche in Burglengenfeld: Von einem „Hotspot“ will aktuell noch niemand reden, dennoch hat Burglengenfeld die höchsten Fallzahlen im Landkreis Schwandorf. Nun versucht man, die Infektionsketten vor Ort zu verstehen. Eine Erklärung ist der Ausbruch in einem Seniorenheim. Rund jeder dritte Bewohner hat sich dort mit dem Coronavirus angesteckt.