War es Brandstiftung? Doppelter Einsatz: Zwei Brände gleichzeitig im Landkreis Pfaffenhofen - Kripo ermittelt von Karin Seibold

Merken

Mail an die Redaktion Die Flammen schlagen in den Himmel. Foto: vifogra

Scheyern.Ein Wohngebäude in Scheyern im Landkreis Pfaffenhofen steht am Samstagmorgen in Flammen - und in der Nähe brennt auch eine Kapelle. Verletzte gibt es nach Auskunft der Polizei zum Glück nicht.

Der Brand des leerstehenden Bauernhauses in der Plöckinger Straße wurde den Einsatzkräften gegen 4.30 Uhr morgens gemeldet, sagt ein Polizeisprecher auf Anfrage der Mediengruppe Bayern (Passauer Neue Presse, Donaukurier und Mittelbayerische Zeitung). Gegen acht Uhr ist das Feuer zwar unter Kontrolle, aber noch immer nicht gelöscht.







Kurz nach acht Uhr geht schon die nächste Feuermeldung bei den Einsatzkräften ein: Ebenfalls in der Plöckinger Straße brennt eine Kapelle. Auch hier gibt es laut Polizei keine Verletzten.

Über 200 Feuerwehrler im Einsatz

Nach Informationen eines Reporters vor Ort sind rund 240 Feuerwehrler vor Ort, auch aus dem benachbarten Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Die Brandursache sowie der Schaden sind am frühen Morgen noch völlig unklar. Auch vorsätzliche Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es von Seiten der Polizei. „Die Brandermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt haben die Ermittlungen übernommen und werden im Laufe des heutigen Tages die Brandorte begehen“, schreiben die Beamten in einer Meldung.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen bezüglich der Brände gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.