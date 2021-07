Anzeige

Prozess Eiskalter Doppelmord mit Ansage? 38 Tage nach der Haft kommt es zur Bluttat: Rache und Eifersucht sollen 58-Jährigen zum Killer von Büchelkühn gemacht haben.

Merken

Mail an die Redaktion Der Angeklagte Karlheinz R. mit seinem Verteidiger Jürgen Mühl aus Amberg. Foto: André Baumgarten

Schwandorf.Mit Sonnenbrille und Mund-Nasen-Schutz betritt Karl-Heinz R. um 8.53 Uhr den Gerichtssaal. Er würdigt niemandem im Raum eines Blickes, geht zu seinem Platz und setzt sich. Ohne jede Gefühlsregung wendet er sich von den zahllose Kameras ab, spricht nur mit seinem Anwalt. Zwei Menschen soll der Berufslose am 27. Juni 2020 aus Rache und Eifersucht ermordet haben. Was das Schwurgericht in Amberg aufzuarbeiten hat, ist eines der grausamsten Verbrechen in Ostbayern. Und vieles deutet auf eine eiskalte Bluttat mit Ansage hin.

###### ###### ###### ### #######

###### ####### ###### ##### ### #### ### ### ############## (##) ###. ### ### ####### ##########, ##### ### #### ####### ### ### ########, ### ### ##-####### ## ##.## ### ### ##### ###### ######### ### ####### #######. ### ####### ### ## ############, #### ### ##-####### ##### ###### ######### #### ## ### ###### ######### ####### ####### ######. ############ ##### ###### #### ### ####### ### ##### – ############# ### ##### ##################, ### ##### #. ## #### ########### ###.

#### ### ### ##-####### ### ### ###### ### ### ########### ## ### ###### ### ###### ######, ###### #### ### ###### ######### #### ########## ### ##### ### ## #####. #. ##### #### ### ### ######## ############, ### ### ##### ############## ### ### ### ####### ########### #########. ### ########### ###### ###### #### ### ##### ## ### ###### ### ##-######## ###### ### ###### ## ##### ### #####. ######### #######: ### ## #########, ######### ######### #. ##### #####. ### ####, ### ###### ######### ######### ######### ######.

#### #### #### ##### ### ####### ##########. ### ### ############## ##### ### ###### ###, ########### ######## ######## ### ############ #######. #### ####### ######### ## #### ### ############### ## ########## ########### ### #######. ### ######### ### ####### #### ######. ### ###### ## ### ####### ############ ######## ### #### – ### ### ######## ###. „#### ##### ########## ##### #####“, ######### ###. „####### ############, #### ## ##### ## ####### ### ########.“

####### ###############, ######-############ ### ################# ### ############# #### ###### ######### ### ####### #########, #### #### ############ ##. ### ############# ### ### ###### ### ################## ####### ### ######## #### ### ######### #. ##### ### ############ #### ########### ###, ### ### ############ ### ##### ########### ##### ### ####### #####. ####################### ############## ## ########## ### ####### #############. #### ### ##-####### ### ###### #### #### #####.

## ###### ####### ####### #### ### „###é #####“ ## ##########, ###### #### ##### ########. #### ### ### ###### ## ### ##### ########## ###### ### ########## ####. ### ##### ### ##### ###########, ## ## #### #### ######### ####### ##### ###### #### ### ############# ########, #### ##### ## ##### ### ############ #####. #### ##### ######### ####### ##### #### ######### ######## ####. ### ####### ####### ### ################# „#########“ ###, ## ### ############ ########## ####### ########### ### ### ##-######## ## ######.

############### ########## ########

### ##### „######-#####“, ### ### ###### #######, ### #### #### ##### ### ######### #### ######. ### ########### ###### ##### ### ############### ########## #######. #### ## #### ####### ###, ## ###### #### #### ########## ########. ## ####### ##### ## ###### #######: ## ##### ########## ## ######-########### ## ######### ####. ## ###### #### ####### ## ### ##### ######### ######## #####. ###### ##### ### ###### ## ### ######## ### ############.

### ######## ############ ##### ######## #. ########### ## #. #### ## ##### ########### ### #### ####, #### ### ##### #########, ### ########### ### ############ #######. ### #### ######, ##### #### #### #### ### ######### #######, ### #######: ##### ##.## ### #### #### ### ########### ############## ##########. ## #### ###### ##### ## ## ######## ## ### ######### ######## ############. ####### ##### ## ## ### ### ## ###### ### ########.

## ### ############ ##### ### ######## ############### ######## ####### ################. ###### ### ### ######## ###### #### ####. #### #. ### ###### ###### ### ####### ####### #####, ###### ######## ### ####### ####, ### ### ######### ### ##### ##########. ### ### ### #####, ##### ############## ### ######, #### #### ### ## ##### ### ###### ########, ######## ############. ######## ##### ### ###### ##### #### ## ########### ### ##########.

#### ######### ##### ### ##-####### #### ### ####### #####. ### ### ####### ## ########### ## ###### #### ######## #### ################ ### ## ### ######### ##########.