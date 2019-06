Menschen Elli Erl heiratet ihre Lebensgefährtin Die DSDS-Gewinnerin aus Niederbayern und ihre Frau Tina feierten ein wild-romantisches Fest in einer Wildkräuterei in Köln.

Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Elli Erl feierte eine wild-romantische Hochzeit.. Archivfoto: Federico Gambarini/dpa

Köln.Elli Erl, Gewinnerin der zweiten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“, hat geheiratet. Die gebürtige Niederbayerin gab am vergangenen Wochenende ihrer langjährigen Lebensgefährtin Tina van Wickeren bei einer Gartenhochzeit in der Wildkräuterei Köln das Ja-Wort. Am Montag teilte Erl Bilder von dem Ereignis auf ihrer Facebook-Seite und änderte ihren Status auf „Verheiratet“.

Das Paar trug während der Trauung saloppe Kleidung – Elli Erl eine weiß Bluse mit gelbem Rock und Hut, ihre Frau einen weißen Hosenanzug. Als Blumenschmuck hatten beide einen Wildkräuterstrauß gewählt. Die Gäste nahmen an weiß eingedeckten Bierbänken mit bunter Wildblumendeko Platz. Die Trauzeremonie fand an einer Feuerstelle, um die aus Bierbänken ein Halbkreis gebildet wurde, statt. Die Gärtnerei dankte dem Paar für das Vertrauen in den wild-romantischen Ort. „Er kann mehr, als wir selber dachten!“

„Bohlen hatte kein Interesse an mir“

Elli Erl, die durch die Casting-Show bundesweit bekannt wurde, arbeitet heute als Realschullehrerin für Englisch, Musik und Sport in Düsseldorf und hat ihren Lebensmittelpunkt in Köln. Mit ihrer Frau, die ebenfalls Lehrerin ist, tritt die Musikerin als Duo Tina & Elli auf. Ihre Ambitionen auf eine Profi-Karriere hat die aus Geiselhöring stammende 40-Jährige längst aufgegeben, dabei schaffte sie es mit dem von Dieter Bohlen geschriebenen Song „This is my life“ 2004 bis auf Platz 3 der Musikcharts. Die Zusammenarbeit mit Bohlen kündigte Erl schnell auf, sie wollte nicht als DSDS-Casting-Sternchen durch die Medienlandschaft geschleust werden und sich Songs aufzwingen lassen. Auch sonst habe sie keinen guten Eindruck von Bohlen gehabt, verriet sie 2017 in einem Interview mit der Mittelbayerischen. „Er hatte nie wirklich Interesse an mir“ und habe „hinten rum“ schlecht über sie geredet. Nach dem Rückzug aus der DSDS-Maschinerie wurde es rasch ruhig um die Sängerin. In der Talkshow von Markus Lanz sprach sie vor drei Jahren über diese Zeit: Sie habe sich nicht mehr getraut, irgendwo hinzugehen, wo größere Menschenansammlungen waren, „weil ich blöd angemacht wurde“.

Erste Songs für neues Album

Heute gibt Erl ihren Schülern Tipps und warnt vor den hohen Erwartungen, die manche mit den Castingshows verbinden. An ihrer Schule leitet sie das Blasorchester und öffnet so vielen den Weg in die Musik. Im vergangenen Jahr spielte Erl mit ihren Schülern vor dem Rathaus in ihrer Heimatstadt Geiselhöring. Statt Mikrofon hielt sie einen Dirigierstock in der Hand. Einer Profi-Karriere im Musikgeschäft trauert sie nicht mehr nach. Dennoch will sie es vielleicht noch einmal probieren mit einem eigenen Album. Erste Songs hat sie geschrieben. Für 2021 plane sie ein Sabbatjahr, sagte sie 2017.