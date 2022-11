Gewinnspiel Entspannung pur: Thermen-Luxus im Ötztal zu gewinnen

Mail an die Redaktion An den futuristisch anmutenden Thermenbecken erkennt man ihn, den Aqua Dome. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel ermöglicht mit elf Saunen, großer Thermenwelt und einem Spa-Bereich Entspannung pur. Fotos: Aqua Dome

Umgeben von beeindruckendem Bergpanorama bietet der Aqua Dome im Ötztal Entspannung in Thermenwelt, Spa und Sauna. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen.

Kenner wissen: Der Herbst ist die perfekte Zeit zum Wandern und Biken. Alles darf ein wenig langsamer gehen, wenn die Sonne tief steht und die Farben glühen. Wie wär’s mit dem „Wasserläufer-Rundweg“? Er führt vom Aqua Dome - Thermen-Resort in Längenfeld - am Fischbach entlang zur Brandalm und mit grandiosen Ausblicken weiter bis nach Burgstein. Biker lieben den 52 Kilometer langen Ötztal Radweg abseits großer Straßen. Und der Tipp für alle, die es nicht mehr erwarten können und als Erste auf der Piste sein wollen: Derzeit sind die Bedingungen für den Gletscherskilauf in Sölden perfekt.







Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen im Aqua Dome im Ötztal für zwei Personen inklusive AlpinVital Halbpension sowie Zugang zur Therme und zum SPA 3000. Rufen Sie bis Sonntag, 13. November, unter ✆ 0137/822703263 (50 Cent/Anruf) an und sprechen Sie das Wort Ötztal sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (bitte schwierige Wörter buchstabieren) auf unser Tonband.

Informationen zum Gewinnspielpartner:

Raue Ötztaler Natur trifft Thermen-Luxus: Umrahmt von mächtigen Gipfeln und tief verwurzelt in den Traditionen des Ötztals präsentiert sich das Thermen-Resort in Längenfeld mit seinen futuristisch anmutenden Wasser- und Saunawelten. Der Aqua Dome gilt mit seinem Thermen- und Saunen-Angebot sowie dem privaten Spa 3000 als Top-Adresse für Entspannung für die Gäste des Vier-Sterne-Superior-Hotels. Die führende Wellness-Plattform „Destination Deluxe“ wählte den Aqua Dome jüngst unter die „Top 7 SPAs in Europa“.

Der Gegensatz aus rauer Ötztaler Natur und Thermen-Luxus stärkt Körper und Geist - dafür sorgt neben Therme und elf Saunen auch eine Vielzahl an Behandlungen. Etwa die „Wave Signature Rituals“: Klänge, Schallwellen, das warme Wasser und die manuelle Kunst der Behandelnden verschmelzen zum Gesamtwerk.

− fc