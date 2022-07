Anzeige

Skytrax-Ranking Franz-Josef-Strauß München gehört zu den besten Flughäfen der Welt von Daniela Laitinen

Der Franz-Josef-Strauß-Flughafen München gehört zu den besten der Welt was die Zufriedenheit der Kunden betrifft. Das geht aus dem jährlichen Ranking hervor, das das auf die Luftfahrt spezialisierte Consulting-Unternehmen Skytrax im Juni veröffentlichte.

Es mag angesichts der aktuell schwierigen Lage in der Luftfahrt und vor allem der gestrichenen Flüge und dem daraus resultierenden Chaos an vielen Airports ein schlechter Zeitpunkt für ein Flughafen-Ranking sein. Aber Skytrax hat nun das Ergebnis des Ratings bekannt gegeben, das auf einer Passagier-Befragung von September 2021 bis Mai 2022 basiert.







Dominierend dabei ganz klar die asiatischen Flughäfen, gefolgt von den arabischen. Aber auch europäische Standorte sind in den Top 10 vertreten. Zum Beispiel der Franz-Josef-Strauß-Flughafen in München auf dem 7. Platz. Damit ist München der beste Flughafen in Deutschland und zweitbester in Europa. Nur der Flughafen Charles de Gaulle in Paris ist auf Platz sechs um einen Rang besser.

Der beste Flughafen der Welt ist der Hamad International Airport in Doha gefolgt von Tokyo International auf dem zweiten und Singapore Changi Airport auf dem dritten Platz.

Hier die Top 10 der besten Flughäfen der Welt von Skytrax:

1. Hamad International Airport Doha

2. Tokio International Airport (Haneda)

3. Singapur Changi Airport

4. Tokio International Airport (Narita)

5. Soul Incheon International Airport

6. Charles de Gaulle Airport Paris

7. Franz-Josef-Strauß-Flughafen München

8. Flughafen Istanbul

9. Flughafen Zürich

10. Kansai International Airport

Aufgrund der Turbulenzen in diesem Jahr vor allem zur Urlaubssaison wird allerdings erwartet, dass das Rating im kommenden Jahr wieder ganz anders aussehen wird.