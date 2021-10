Anzeige

Angriff Großeinsatz nach Attacke auf Polizei Beamte hörten Einschläge am Dienststellen-Gebäude und dachten zuerst an Schüsse. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Mail an die Redaktion Auf dieses Gebäude der Mainburger Polizeiinspektion an der Freisinger Straße 16 wurde in der Nacht auf Samstag eine Attacke verübt. Foto: Beate Weigert

Mainburg.In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Raum Mainburg (Landkreis Kelheim) eine großangelegte Fahndung eingeleitet, nachdem Wachbeamte der Polizeiinspektion Mainburg Einschläge am Dienstgebäude festgestellt hatten. Ein 56-jähriger Tatverdächtiger aus dem Landkreis Kelheim befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam, wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte.

Polizeihubschrauber hebt ab

Gegen 04:45 Uhr nahmen Beamte auf der Wache der Polizeiinspektion Mainburg mehrere Einschläge an der Scheibe und Hausfassade des Polizeigebäudes wahr. Aufgrund des anfänglichen Verdachts, es könne sich gegebenenfalls um Geschosse aus einer Schusswaffe handeln, wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Verursacher eingeleitet.

Bei ersten Ermittlungen am Tatort konnten jedoch auch Pflastersteine in der Nähe der Einschläge festgestellt werden. Die Ermittler der Kriminalpolizei Landshut gehen derzeit davon aus, dass die Beschädigungen von Steinwürfen herrühren dürften. Die Spuren vor Ort werden derzeit untersucht.

Festnahme auf freiem Feld

Kurz nach den Einschlägen bemerkten die Wachbeamten eine männliche Person, die sich in unbekannte Richtung vom Tatort entfernte. Ein im Einsatz befindlicher Polizeihubschrauber konnte den Tatverdächtigen in den frühen Morgenstunden auf einem freien Feld zwischen Mainburg und Sandelzhausen lokalisieren, wo er von Einsatzkräften festgenommen werden konnte. Der 56-Jährige befindet sich derzeit in Gewahrsam bei der Polizeiinspektion Landshut. Ob er unter Alkoholeinfluss stand, konnte ein Sprecher noch nicht sagen.

Derzeit laufen Abklärungen, ob verschiedene Sicherheitsstörungen, die sich im Laufe der Nacht im Dienstbereich der Polizeiinspektion Mainburg ereignet haben, dem Tatverdächtigen zuzuordnen sind. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg übernommen.