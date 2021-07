Anzeige

Bildung Mediziner: Denkt endlich an die Kinder! Jugendpsychiatrie fordert bei Corona mehr Solidarität ein: „Wir haben bereits jetzt große Sorge um die junge Generation.“

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Noch ein Lockdown und damit weitgehende Isolation hätte gravierende Folgen für die Psyche von Kindern und Jugendlichen, warnt Dr. Rexroth. Foto: Fabian Sommer/dpa

Regensburg.Das Virus macht sich bereits wieder breit an den bayerischen Schulen: Projekttage entfallen, Quarantänemaßnahmen werden angeordnet, Masken kehren in den Unterricht zurück. Aber das, was nach den Schulferien im vergangenen Jahr passierte, darf sich auf keinen Fall wiederholen, mahnt Dr. Christian Rexroth, Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft der Leitenden Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bayern (LAG KJPPP) und Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Bezirksklinikum Regensburg, im Gespräch mit der Mittelbayerischen. Noch ein Lockdown sei der jungen Generation nicht zuzumuten. Diese Probleme sieht er auf die Jugend zukommen.

######### ####### #### ####### ### ######## ### ###, #### #### ################## ######### ##### #### ## ######## ### #### ############ ### ###### ### ########### – #### ## ##### ##### ############### – ### #### ### ###### ####### ######. „### ###### ######## ##### ## ### ########### ####### #### ######, ### ##### ## ##### ######## ######. ##### ########### ##### ##### ### ######## ####### ### ############## #### ################################ #########.“ ### ##### ### ### ##### ####### ############# ###### ######. ##### ### ## ## ### ####, ##### ## ### ##### ########## #############. ##### ##### #### ####### #### ##### ########### ########. „### ####### #### #######, ##### ### ##### ### ######## ## ######, ## ### ###### ##### ###### ##### ######?“ ### #### ##### ######, #### ## ## ########## ###### ######## ########### ####. „##### ###### ### ### ############ #### ######## ###### ### #### #### #### ###### ## ###### ########.“

