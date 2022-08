Bis auf die Grundmauern Mehrere 100.000 Euro Schaden: Haus und Scheune niedergebrannt

Mail an die Redaktion Sowohl der Stall als auch das Wohnhaus seien wohl bis auf die Grundmauer niedergebrannt - obwohl die Feuerwehr schnell eingegriffen hat. Foto: zema-medien.de

Eine Scheune und ein angrenzendes Haus in Schwarzach (Landkreis Straubing-Bogen) sind wohl bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das teilt das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

Um kurz vor 10 Uhr ist am Donnerstag bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf eingegangen: Eine Scheune in Schwarzach würde brennen. Das Feuer drohe auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Zahlreiche Feuerwehren rückten an.







Rund zwei Stunden später ist die Lage wie folgt: Sowohl der Stall als auch das Wohnhaus seien wohl bis auf die Grundmauer niedergebrannt - obwohl die Feuerwehr schnell eingegriffen hat. Das teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Donnerstagmittag mit.

Beim Brand wurden laut Polizei keine Tiere und keine Menschen verletzt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf mehrere 100.000 Euro. Warum das Feuer ausgebrochen ist, sei noch unklar. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing habe die Ermittlungen aufgenommen.

Der Bericht wird laufend aktualisiert.

− els/jed