Naturspektakel: Fotos vom Supermond aus der Region

Nicht in allen Teilen Deutschlands war der Vollmond diesmal gut zu beobachten: Vor allem in Bayern sei er nicht klar und deutlich zu sehen gewesen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Mittwochmorgen.

Dennoch konnten einige Leser ein gutes Foto ergattern und schickten es an die Redaktion. Haben Sie auch ein tolles Bild vom Supermond? Dann schicken Sie es gerne per E-Mail an die Online-Redaktion an red.online@pnp.de. − Fotos: Hauser/Schmidt/Pledl/Parstorfer

− dpa/ajk