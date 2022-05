Anzeige

Psychologie Pädophilie: Nie wieder Kindern schaden Andreas Wagner hat pädophile Neigungen. Damit die für niemanden zur Gefahr werden, macht er eine Therapie.

Von Isabel Pogner

Regensburg.Andreas Wagner telefonierte, als die Kriminalpolizei bei ihm in der Arbeit auftauchte. Sein Kollege fragte ihn, ob das Gespräch noch lange dauert. Er solle mal lieber schnell zum Chef kommen. In dessen Büro standen zwei Polizisten. Die trugen ihm im Beisein seines Vorgesetzten den Grund des Besuchs vor: Exhibitionismus vor Kindern. Der Chef starrte Wagner entgeistert an. Er selbst stand unter Schock. Erst in der Untersuchungshaft realisierte er, dass er eine Grenze überschritten hat und nun dafür, dass er sich zu kleinen Mädchen hingezogen fühlt, die Konsequenzen tragen muss.

###### ##### #### ######## ##### ###### ### #######. ######## ########## ###### ############# ######## #### ## #####. ## ##### ## ##### ################ ### ##################### ############ ## ########. ### ### ### #### ######. ## ### ####, #########, ##### #### ########### ### ### ############ ####### ## #######.

###### ### #### ######### #######. ##### ######### ###### ## ###### #######. ############ ####### ## ####### ##### ## ###. ### ### #### ### ## #### #### ##### #####, #### ## ######## #####, #### ### #### ### #### ##### ### ###### ####. ### #####, ###### ## ######, ### ###### ####### ## #####. #### ########## #### ### ###### #### ########## #######.

### ### ################# ## ### ########### ########

###### ### ##### #### ####### #### ### ### ############ ## ########. ### #### ### ### ############ ######## ######## ### ### #### ##### ############# ## #############. ######## #### ## #### ###### #### ########### ## ##########. ### #### ######### ########, ### ######- #### ################ ######## ##### ### ## ### ##### ######## ##### ############# ####### ## ##### ######. #### ###### #### ###### ### ### ############ ##### #### ##########. #### #### ####### ## ################# ###### ###### ## ########. ### ### ### #################. ## ### ## ### ######## ##. ###### ###### #####. ### ######### ### ## ######## ###########, ### ######## #### ###### #### ##########. „### #### ## ####### ##### ###########“, ###### ##.

#### ###### #######, ### ## ##########, ##### ##### ##### ### #######. ### ##### ##### ### ### ######### ##########. #### ## #### ####### #####. #########. ####### ######, #### ### ######### ##### ######### ###. ###### ####### ###### #### ###### ##### ######. #### ## ### ###### ######### #######, ###### #### ##### ######. ### ### ####### ### ##############. #### ### #### #### ##### ###### ### ##### ###########. „### ###### ### ###### ###, ####### ########## ######### ### ### ##########, ### ### ####### #########“, #### ##. #### ##### ###, ### ############## ## ########## ########### ### ### ####### ### ##### ####### ## #########. ### ## ######, ### #### ######, ####### ######.

### ######### ####### ### ###############. „#### ## ########## ######## ###### ### ######## ####### ### ##### ######## ###########“, ####### ###### ### ####: „### ##### ### ####, #### ### ####### ### ### ### ###### ### #### ## ##### #### ######### ### ### #### #####.“ ## ### ###### ### ####, #### ### ######### ###### ##### ####. ######## #### ### #### ## ### ######### ##### ##### #########: „######## #######, ### ### ### ########## ####### ######## ###########“, ###### ######. ###### ##### ### ###. „### #### ### ## ######“, #### ##. ##### #### ### ## ########, ##### ####### ## ############. ##### ###### ####### ### ####### ####. „######### #### ## ## ###### ##### ###### ######### ###“, ####### ## ### ######## #### ############ ##### ### #### ######### #####. ######### ####### ### ### #####, ### #### ##### ##### ###### #######. ## ##### #### ### ##### ### ### ###### ##### ##### #########. ########## ### ### ##### ### ##########. „### ### #### ######## ###########“, #### ######. ## ### #### #### #### ### ######### ####### ####### ######### ### #####.

##. ##### #########

### ##### ##### #####, ###, ### ####### ############. #### ### ####### ######### #### ### ##### ##########, #### ##. ##### #########. ### ### ################# ### ##### #### ###### ### ##### ######### ### ########## „#### ##### ######“ ## ##########. ### ### ### ####### ####### ########, #### ### ########, ### ## ##########, ########## ######### ##: „### ### ### ### ####, ### ### ## ############ ##### ###### ####### ####. ## ####### ### ########## ########, ### ####### ############, ##### ###### ###### ### ########## ###### ##############.“ ### ########### #### ##### ######## ##########: „### ### ### #### ### ##############. #### ##### ###, ### ### ######## ########.“ ####: „### #### ### ######### ######### ###, ### ### #### ########## ######.“

„#### ##### ######“ ## ####### ## ##########

######### ##### ## ##### ###### ###é ## ### ############ ########## ### ##### ## ##### ###### ###########. ### ########### ### ### ### ####### #### ########## ### ### #### ###### ## ### ##### ########. ##### ### ### #### ###### ### ### #### ### „#### ##### ######“ ##########. ### #### ####### ##### ###########. ##### #### ######### ## ###### ### ########## ###### #### #########, #### ########### ### ######### ######### ### ###### ##### ########## #######.

„#### ##### ######“ ##### ##, #### ### ############ ### ######## #########, ### ##### #### ######### ######### #### ############ ######## ### ####### #########.

##### ####### ### ########## ### #################### ############, ### ## ### ##### ### ######## #########, ### ####### ########### ######## ####. ##### ##### ###### ### ########## ####### ##### ### ######### ######## ##### ######. ####### ### ## #######, ##### ###########, ###### #########. ###: ### ### ######### ########## ### ###### ##### ########### ### ######## ### ########## ######## ###. #### ###### ### ########### ########## ### ##### #######: ### #######, ### ####### ##### ### ###### ########## #####, ### ################ ##########, ##### ### ###### ### ### #### #######, ###### ################ ## #######.

### „#### ##### ######“ #### ## #### ##### #####: ### ######## ### ######################, ### ######## ### ######## ######## ## ####### ### ### ######### ### ####### ######### #########. ### #### ### ######## #####, ### ######### ### ######## ##########. ## ######### ######### #########, ### #### ### ####### ######. „### ################# ###### ##### #### ### ##, ###### ### ###### #####“, #### ### #################. ### ##### #### ##, ###### ########### ########### ####. ### ######## ###### ## ### ######## ########## ##########, ## ### ########## ########### ####### ## ######.

####### ######

###### ### ######### ### ###### ###### ########## ##########. ### ### #### ###### ##### ## ### ###### ###############: #### ####### ##### #### ######### ## ###### ###### ###############. ### ##### #### ### ##### #####. „#### ### #### ## ### ##### #######: ###### ### #### ### ########## ###?“ – ###### #### ##########? ###### ###### #### ## ##### ##########, ######### #### #### #####, ### ####### ## ######. „#### ##### #### ###### ######### ##, ### ### ####### #########“, ######### ##. #### ## #### ### #########, ### ## ## ### ######## ########## ###: „### #### #### ### ###### ##### ############ ### ### ####### ### ### ####### #######.“ ### #### ############. „### ### ## #### ##### ########### ### ####“, #### ######. ### ####### ### ###### ## ##### ##########. #### ## #### ### ####### ########, ### ###### #########, ##### ### ### ####### #######. „####### ### ######## ####, ###‘ ### ####### ############ #######“, #### ######. ############ #### ## ###### ########### ##### ######### ### #### ###### ### ##### ### ##### ########## #######.

### #### ### ###### ### ##### ######## ##### ####### ### ##, ### ###### ### ######### ##### ## ##########. ####### ######## ### #################### ############ ###### #################. ####### ### ############ ### ########### ## ##########, ### ## ###### ###### ###### ######## ###. ### #######: „########## ### ##### ######## #### ### ###### ############ ### #### ### ########.“ ### ########: ########, ### ### ######## ###### ### ############ #####, ###### ######### #########. ## ### #### ###### ########### #######, #### ### #### ##### ##### ######### ####, ### ###### #### #####. ###### #### ## ### ### ######## ##### ## ### ######, ### ##### ### ######## ## ####### #######. ## #### #####, ##########, ### ### ####### ###### #####, ###### ######### ########## ## #######, ##### ###########. ######## #### ### ######## ### ######## ### ############ ##### ###########.

### ###### # #### ## ### ### ################# #####. „### ######## ### #### ###########, ### ###### ######## ## ####“, ####### ######. ### ######### ####### ##### #### ##### #### ############# ### ######################. „########## ##### ### ######## ##### ## ####### ### ###### ### #### ###### ###“, #### ######. ###### #### #### ## #####. ###### ### ### #######: ## ##### ### ######## ##### ###, #### #### ### ####### ######### ######### ########. ######## ######### ### ####### ###### #### ##### ######, ## ### ####### ########## ###, ##### #### #### ####### ### ###### ######. #### ####### ##### ##, ##### ###### ######### ####### ## ####### ###### ## #####.

### ########## ##### #### ##### ######

## ########## ######## #### ########### ### #### ################ ### ### ############, ## ######## #### ## ###### ################## ### #### ##############. ### ######## ### ## ###### ############## #######. ### ##### ##### ### #### ########. ### ##### #### #### ##########, ## #### #########, ############ ### ##### ###### ### ############ ################. ### ##### ############, ### ############## ### #########. ########## ###### ### ################# ### ### ###### #############. ########### #### ## #################, ############ ### ###### ######## ### ###########. #### ###### ### ############### #####. ####### #### ## ### #####, ## #### #### ## #####- ### #############. ### #### ## ############, ####### ######: „####### ##### ##### ####### #####. ### ### ######## ###### ##### #### ### ####### ########## ### ########. ### ###### #### ##### ###### ##########: #### ###, ##### ######, ##### ###### ###### ######. ### ### ##### ######.“

### #### #########: „## ##### ## ####### ### ##### ##### ######## ### ########## ####### #### ### ######### ######### ## ###########“, ####### ######. ### ### ###### ######### ########## ####, ###### #### ######## ## ##### ############## ########. ###### ########: „### #### ##### ###, #### #### ### ####### ## ######## ########### ######.“ ####### #######: „### #### ## ########, ###### ####### ### ########## ## ## ##########, #### ### ########## ########## ## ### ########### ######.“ ############ ###, #### ### ######## ##### #### ##### ####### ####### ### ### ########### ##### ######.

## #### ############## ### ##### #####. ## #### #### ##### ############## ### ##### #######. – ### ### #### ######## ##########, #### #### #########. ######### #### ## ##### ####, #### ######## ### ####### ######### ## ######. #### #### ########### #########: ## ######## ###### ### ###### ###########, #### ## #### ##### ####### ##### ########## ###, #### ##### ##### ########.

##### #######

######### #### ### ##### #################, ### ######### ### ######### #### ### ########## #### ####. „## #### ######### ### ######### ############“, #### ###. ### ####### ### ### ########## ######, #### ## #### ### ### ### ########## ##### #########. ########## ######### #### ### ## ###### ##, #### ####### #### ####### ###### ### ### ######### ####### #######, ## ##### ### ### ########### ######. ### ##### ### ### ###########. ### ####### ##### #### ## ### ########### ### ##### #### ### ######## ###. ######### ######: „##### ######## ####### #### ### ######## ######### ###, ### ## ## #### ###.

############## ## ### ############

###### ### #### ### ######### ######## ## ###### ##### ##########. ### ########## ###### ############### ###. ## ########### ### ### ### ######## ### ###### ###### ######## #######. „### ###### ### #### ### ########## ### ### ### ### #### ##### ######“, ####### ######. ### #### ### ########## ### ### ################# ######### ###########. „### ##### ##### #####“, #### ##. ######## ### ## ## ### ########, ## ### ######## ## ######. ######### ###### ### ### ####### ### ### ############### #####. „#### ### ########### ####. ###### #### ### ### ########.“

###### ######## ## ###### ##### ##### #### ### ### #########. ######## #### ########, ### ### ## #########. ### ### ### ###### ####### ##### ###############. „### ### ###“, ####### ###### ### ###### ####### ### #### ##########. #### ###### ### ### ## #### ### #-#### ########. ### ##### #### ##### ##### ### #########. „### ##### ### ##### ##### ### #######, #### #####, #### ### #-#### ### ##### ######## ## ################## ########, ### ### ############ ####### ######.“ ### #### #### ### #### ### ### #### ########. ## ######, #### ### ################ ####### ########, ## ######, #### ### ####### ### ###### ####### ########## ####. ###### ######## ########### ### ## ###### ### ### ####### ######. #### ### ### ### ###### ########## #### ########## ###. ######### ######: „################ ###### ######## ### ########## ### ######### #####.“ ### ##### ######## ####### ######. ### ### #####. ### #### ### #####. #### ### ##### #### #####! #########, #### ### ########-########### ######.

##. ##### #########

######### ######### ## ### ###### #######, ### ######## ### ########## ####### ############# ######. „########## #### ### ### ################ #############“, #### ### ### #######: „###### ### ########## ####### ###### ######## #### ### #######, #### ### ######## #######.“ ## ### ################ ### ###### ##### ##### ##### ########## ### ### ########### #########. ######### #######: „### ### ### ###### #######. #### #### ### #### ### ########## ####### ##### ## ##### #### ###, ###### ## ####### #### #### ###### ######## #####.“ ### ### #### ######: ###################, #######, ############. ##### ###### ###### ### ####### ##########, ##### #### ### ## #######. ###### ##### ### ## ##########, ## #######- #### ################. ## ########### #### ### ######. ### ####### ############# ######## ##### ## #### ########### ######.

##. ##### #########

### ##### ###### ### ### ### ########## #### ###### ### ##### ########## ### ############### ############. ### #### ####### ######### ######## ### ##### ### ###### ##, #### ### ## ### ######, ######## ### ########## ####### ############### ############. #### #### ### ######### ##### ##### #####. ### ###### ##########: ### ######## ########### ### ############ ### ### ####### ############### ####### ### ############ #### ######## ### ############ #########. ### ### ####### ### ######### ### ##### ##, #####-###### ### ######### ######### ## ####### ### ### ## ########. ### ##### ### ######: „#### ############# ############### ##### ## ################ ########### ### ######## ######## ### ##### ### ##########.“ ######## ##### ## ######: „########## ### ####### ######## ####### ### #################.“ ######## ##### ########## #### ## #### ######, ####: „### ################## ### ### ############## ########### ### ########### ###########, ##### ### ### ############## ###############.“

###### ### ####### ### ### ####### ### ### ##### ########. ### ## ### #### ######### ### #### ###############: „## ### #######, #### ###### ### ### ####### ## ###########. ### ## ### #######, ##### ##### #########. ###### ############ ## #####.“