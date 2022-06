Anzeige

Feuerzeug in der Hand Polizeieinsatz: Mann übergießt sich vor Rathaus in Weiden mit Benzin

Mail an die Redaktion Vor dem neuen Rathaus in Weiden kam es zu einem Polizeieinsatz. Foto: Lino Mirgeler/Archiv

Weiden i.d. OPf., Stadt.Am heutigen Mittwochmittag übergoss sich vor dem neuen Rathaus in Weiden in der Oberpfalz ein Mann mit Benzin. Die Polizei konnte ihn überreden, sich nicht zu entzünden.

Eine Frau meldete den Vorfall um 12.40 Uhr der Polizei. Die Person, die ein Feuerzeug bereits in der Hand hielt, konnte nach wenigen Minuten von der Polizei zur Aufgabe überredet und in Gewahrsam genommen werden, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt. Aufgrund von Hautreizungen erfolgte eine medizinische Behandlung und anschließend die Unterbringung in einer Fachklinik.







Das neue Rathaus liegt zentral in Weiden nahe eines Großparkplatzes, beliebter Parkanlagen und der vielbefahrenen Dr.-Pfleger-Straße. In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen oder Suizidversuche - außer die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Sollten Sie selbst das Gefühl haben, dass Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Ihnen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Weitere Hilfsangebote gibt es beim Krisendienst Psychiatrie Oberbayern unter der Telefonnummer 0180-6553000 sowie der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

− dp