Blitze, Starkregen, Hagel Schwere Gewitter ziehen über die Region - Wetterdienst warnt

Am Abend droht es ungemütlich zu werden in großen Teilen Bayerns. −Symbolbild: Christoph Soeder/dpa

In mehreren Regionen in Niederbayern, Oberbayern, Oberpfalz und Mittelfranken warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zum Mittwochabend vor schweren Gewittern und Sturmböen.

Bereits am Morgen prognostizierte der DWD für Süddeutschland teils . Räumlich bestehe zudem Unwettergefahr durch Starkregen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit. Auch größerer Hagel sei möglich. Am späten Nachmittag gab der DWD nun weitere konkrete Warnungen heraus.







NIEDERBAYERN

In Niederbayern sind demnach (Stand: 16.50 Uhr) folgende Regionen betroffen: Der Landkreis Kelheim, Stadt und Landkreis Landshut, außerdem die Stadt Straubing und die Landkreise Dingolfing-Landau, Rottal-Inn, Deggendorf, Regen, Freyung-Grafenau und Stadt und Landkreis Passau.

OBERBAYERN

In Oberbayern gibt es Warnungen für folgende Landkreise: Berchtesgadener Land, Traunstein, Rosenheim, Mühldorf am Inn, Pfaffenhofen, Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und die Stadt Ingolstadt.

OBERPFALZ

Die in der Oberpfalz betroffenen Regionen: Stadt und Landkreis Regensburg, Stadt Amberg sowie die Landkreise Amberg-Sulzbach, Neumarkt, Schwandorf, Cham, Neustadt an der Waldnaab und die Stadt Weiden.

In Schwandorf hat das Unwetter am Abend bereits zu einem Großeinsatz geführt: In einem Mehrfamilienhaus .

MITTELFRANKEN

In Mittelfranken gibt es Unwetterwarnungen unter anderem für die Landkreise Roth und die Region Nürnberg.

Neben Überflutungen von Kellern und Straßen können durch Orkanböen auch Gegenstände umherfliegen. Der DWD rät, alle Fenster und Türen zu schließen und Gegenstände im Freien zu sichern. Aufenthalte im Freien sollten möglichst vermieden werden.

− cav