Wetterdienst warnt Temperatursturz erwartet: Nach Sturmböen und Regen kommt der Schnee zurück

Mail an die Redaktion Wetterwechsel in Bayern: Für Samstag warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen, am Montag dann kommt der Schnee zurück. Foto: Symbolfoto dpa

Stürmisch und regnerisch wird das Wochenende in Bayern. Am Montag kann es noch ungemütlicher werden: Die Meteorologen erwarten einen Temperatursturz - mit Schnee bis ins Flachland.

Bis zum Samstagabend warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für ganz Bayern vor Sturmböen. Bis zu 65 km/h sind möglich. In exponierten Lagen und in der Nähe von Schauern werden bis zu 80 km/h erwartet. Vereinzelt kann es zudem Gewitter mit kleinkörnigem Hagel geben.







Wetterdienst: Der Winter kehrt nach Bayern zurück

Eine Besserung ist nicht in Sicht - im Gegenteil: Nach einem regnerischen Sonntag soll am Montag der Winter zurückkehren. Es wird deutlich kälter werden - mit Schneeschauern teilweise bis ins Flachland. Ungemütlich könnte es dabei laut DWD vor allem an den Alpen und im Bayerwald werden; am Montagmorgen können die Straßen hier verbreitet glatt sein. Vorsichtig sollten Verkehrsteilnehmer aber auch im restlichen Bayern sein. Bei Schnee- oder Graupelschauern kann es örtlich immer wieder glatt werden.

