Anzeige

Freizeit Thurn und Taxis verbannt Mountainbikes Seit Jahren führt eine Route des Arber-Radmarathons durch Fürstliche Wälder. Das will deren Verwaltung nicht mehr dulden.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Mountainbiker durchqueren einen Wald. Beim Arber-Radmarathon steht nun eine beliebte Strecke durch fürstliches Forstgebiet auf der Kippe. Foto: Jan Woitas/picture alliance / Jan Woitas/dp

Regensburg.Beim diesjährigen Arber-Radmarathon steht eine Strecke der Mountainbiker auf der Kippe. Die Thurn und Taxis Forstverwaltung will die Veranstaltung im Kreuther Forst in der bisherigen Weise nicht mehr dulden. Der Veloclub als Organisator habe es versäumt, sich vor der sportlichen Großveranstaltung mit den betroffenen Waldbesitzern in Verbindung zu setzen und sich vertraglich abzusichern, rechtfertigt Raoul Kreienmeier, neuer Leiter des fürstlichen Forstbetriebes, das Vorgehen. Ist das letzte Wort bereits gesprochen?

### ######## #####################, ### ############# #### ########### ### ### ##. #### ########## #####, #### #### ##### #### ##### ###### ## ### ########### #### ### ##### ### #### ### ### ############ ######### ###########, ### ### ############ ###### ### ##### ### ##### ############### ###########. „## ##### ##### ###, ### ### ###### #####“, ##### ########### ####### ######## ###### ### ### ######## ### ### ############### ### ########### ###### ### ## ##### #######. ## ##### ## #### ##, ### ## ### ### ### ############## #####. ### ####### ### „#############“, ##### ########.

#### ### ######## ### ####### #########. ### ##### ####### #####, ### ########### ### ################# ######## ####, ######### ### ####-#### ### ########## ######. „##### ########## ############ ####### ##### ### ############### ###### ##### ### ###### ######“, ######### ### ########### ### #############.

########### ###### – #### ## ##### ######## ########### ############ –################# ########, ##### ### ### ### ##### ### ########### #### ### ### ########### ###### ########## #####. ## ###### ## ### ###### ##### ### ######### #############, ### ############ #### „############“ ##### ############# ##########, ### ### ############# ##### ##############, ## ### ######. ### ### ######## ##### ########### ### #########-#########, ### #### ### #### ###. ###### ####### #### ### ### ### ######### ### ############# ######### ##### ########, ## #### ########### ################# ### ####### ############# ####### ###. „### ########## #### ### ## #### ## ### #######“, ########## ###########.

„### ### ########“

### ######## #######: ### ##### #### ##### ######### ### ### ############## #######, „## ### ##### #### ### ########### ### ### ########## ### ############### ### ########### ######“. ### ######## ######### ### #### #######, #### ######## ### ######################## ### #####-############ ### ######## ### ####- ### ############# ######## ### ## ########## ### ### ########### ############# ###. ## #### ##### ############## ### ### ######## ### ########### #### #######. ## ## ###### ### #### ######## ###### ######## ############ ### ######### ########. #### ##### ### ######### #### ######## ## ################# ######### #######. ### ##### #### ### ########## ############, ## ########.

### ########## ########## ####### ### ##### ##########: „#### #### ##### ######### ###### #########. ### ###### ##### ######, #### ###### #####, ### ## ####“, ## ###########. ### ############ ##### ########### #### ###### ### ############# ######## ######### – ## ### ########, #### ### #### #### ### ### ##. #### ##### ####.