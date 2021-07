Anzeige

Parteien Was machen Sie in Rente, Herr Seehofer? Nach 50 Jahren in der Politik wechselt er im Herbst ins Pensionärsleben. Im großen MZ-Abschieds-Interview zieht er Bilanz.

Von Landtagskorrespondentin Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Horst Seehofer war Ministerpräsident, CSU-Chef - und lange Jahre auch Mitglied im Bundeskabinett. Nach der Bundestagswahl sagt er der Politik Adieu und wechselt ins Pensionärsleben. Foto: altrofoto.de Foto: Uwe Moosburger

Regensburg.Nach über 50 Jahren in der Politik wechselt Bundesinnenminister Horst Seehofer im Herbst in den Ruhestand. Mit Kanzlerin Angela Merkel redet er bereits über das Loslassen. Im großen Abschieds-Interview mit unserem Medienhaus schickte er aber ganz im Seehofer-Stil vorab noch deutliche Botschaften - zu den immensen Gefahren des Rechtsradikalismus in Deutschland, zum Impfen und zur eigenen Corona-Erkrankung, zum geplanten Polderbau bei Regensburg, zu einer umstrittenen Oberpfälzer Stromtrasse und zu schlechten Umfragewerten für die CSU. Auch das Gentlemens-Agreement mit Ministerpräsident Markus Söder bleibt nicht unerwähnt.

####### ### #### ### ###### ########### ##### ############. ##############, ### ### #######, ##### ##### ### ##### ###### ###. ######## #### ### ######### ###### ##### ## ######. ## ##### #### #####. ### #### ### ######### #### ##### #### ####### #########. ### ####### ## ##. ######### ### ######## „#######“ ########### ###. ### ### #### ###### ## ##### ############ ########. ### ###### ### #### ########: ### ##### #### #######. ### ### ####### ##### ##### ### ####, #### ### ######### ### ###### #####, ### ### ########### ############# ######### ###.

#### ######### ###### ###### #### - ### ### ### ##### ########## ########## ########## ##### ### #### ##### ###### ##### ##### #####: ##### ### #### ##### ##### ######### ############?

##. ### ####### ########## ## ### ############## ######## ### ### #### #### ###### ##### ###. ### ### #### ##### ##############, ### #### ## #### ####### ######### ######## ### ############# ########### ###. ### ###### ###### ### ############# ########## ###### – ### ### ########, ### ### #################### ### ##### ############### ####, ### ##### ###### ### ########## ###. ######## ##### ### ## ### ######### ### ########## ## ######### ######### ### ###: #### ### ### ######### #######, ##### ### #### ###### #####.

### ### ##### ###### #### #### ##### ## ######## #####?

### ######, #### ##### ### #### ### ######## ######, #### #### ### ### ### ########## ##### #######. ### ######### ### ### ############ ####### ## #####.

############ ##########: ### ###### ### ### #### ###### ########## ########?

## ### #### #######, ### ### ## ##### ## ##########. ### ###### ##### ### ####### ######### ##. #### #### ### ###### #######. ###### ### #### ######### ###### ########## ####, ##### ### #####, #### ### #### ######## ######### #### ####### #######, ###### ### ####### ############### ######. #### ### ####, ### ## ### ####### ##### ######### ####, ### ### ### #### ############ ######.

## ###### ###’# ## ##### #### ### ############## ########## ### ################, ### ############## ### ###-##########.

### ################ ### #### ##### ##### ##### ################### ######### ######. ### #### #########, ### ### ### ### #### ###### #### – ### ## ## ##### ##### ########### ##### #####, ######### ###### ###. ### ### ### ### ###### ###### ############ ##### ### ####. ### ##### #####, #### #### ##### ### ######### ###### ######### #####. ### #### ############, ####### ##########, ###############, ##### ########### ### ############ ############# ######### ######### ######.

### #### ### ### ##### #### ##### ####### ########### ######## ##### ####### ########. ###### ### #### #########: ## ## ### ########### ##### ### ########## ## ########## ## ##########? ### ##### #### ### ###### ########### ################# #### ### ####### ######### ### ########### #######.

### ########## ### ###### ### ########## ##### ########### ########## ###### ### #### ###### ## ### #### ######### ########. ### #### ### ############, #### ### ## ###### ##### ### ############## #### ### ######### ####: ### ########### ################# ####### ##### ##########. ### #### #### #### ### ### ############# ################### #### ##### ### ##### ############# ### ########### ##### ########## ### ### ##### ###### ########## ###########. ### ### #### ### ### ### #### ### ### ############. ## ###### #####, ### ### ################ #######. ### ###### ########### ## ########### #######, ## ### ### #### ########### ########## #####, ### ##### #### ### ##### ############## #### ######### ####### ########. ### #####, ### ## ######### ###.

### ######-##### ### ### ########## ## ########## ########, #### ### ################# ###############, ### ### ### ################### ## ############ ######. ######## ###, #### ######### ########### #####?

## #### ############ ###### ####### ####. ########## ### ## ###### #### ### ######-#################### ### ##### ######### ####### ########, ####### ##### ### – ### ######## #### ## ### ###### ## ##### – ##### ###### ###########. ### ############# ### ### ########## ## ###########, #### ## ## ############ ##### ##### ###. ## ### #######, #### ### #####- ### ############## ######. ##### ### ################# ########### - ### #####, #### ### ########## ######### ### ######## ### ####### ######### ###, ## #### #############, ## #### ### #### ######. ### ################### ### ###### ### ####### ###### #### ######## ############ ## ### ############### #######. ### ###################### ### ######### ### ################## ##### ##### #######, #### ##### ### ############### ### ############## ## ###### ######### ######. ###### ##### ### ###########.

##### ### ########## ## ######################, ###### #####, ##### ### ### ##### ########## ## ##########?

## ### ### ######### ############, ######## ############### #########, #### ### ### #### ### ####### ##### ########### ########. ### ###### ### #### ########### ###### ###. ### ### ############, #### ### ## #### ### ### ########## ######## #### ###### ### ###### ####### ###########. ### #####, ### ##### ########### ##### ################ ######. ### ############ ###### ### ######### #######. ### ####### ### ##########. ####### #### ## #### #### #### ############## #### #########. ###### ######## ######## #### ### #### ##. ###### ##### ### ###### ###### ### ##### ####### ####. ## #### ##### #### #### #### ###### ################# ### ## ###### ####. ####### ###, #### ## ### ###### ##### ### ##########.

#### ######### ###### ######: ####### ### ###### ### ##### ###########, #### ### ## ## ########## #######?

### ######### #### ### ### #### ### ##### ######, ## ##### ### ## #### ### ######## ###: ## ###### ##### ## ##### ### ##### ############. ####### ####### ####### ##### ##, ### ### #### ### #########. #### ### ##### ### ### # ############## ########### ###, ###### ### ####### ##### ##### ## ### ####### ### ########. ## ########### ############## #### #### ### ######, #### ### ### ### ####### ####### ##### ### ########### ## ### ############# ####### #####. ### ### ###### #### ############ ### ############## ###### ############ ####### ########. ### ### ### ######. ### ##### ### ##### ## ##### #### #####. ### ##### #### ##### ########### ###### ###### ######.

#### ### #### ### ### ####### ######### ### ######### #### ###-######### #### ### ### ######### ### ###########-###########-#######?

## #### ## ####, #### ##########, ### ###### #### ### ### ########## #########. ### ## ######## ###, ### ### ### ## ######### ##### ####### #### ###########. ###### #### ### ### ### ##### ########## ### #######, ##### ## ###### ####. ###### ###### ### ## ### ###### ### ### ########### ### #### ### ####### #### #### ########. ### ##### #### #####. ## ### #### ###### ##### ########## #######, ## #####, #### #### #### ### ###### #### ########## ######### ######### ####. #### ############# ### #### ######### ### ########### ### ########## ##### ## ### ############ ######### ###########. ### #### ## ##### #### ### ## ###########. ## #### ## #### ###### #### ######## ####, ### #### ## ##### ## ### ############# ######### ### ### ###. ### ##### #### #### ### ##### ### ###### #### #### ######, ###### ### ######## ###########.

### ### ### #### ############ ### ### ################### ##### ########## #### ##### ############? ###### ###### ### ###### ##### ########, ########## ### ##### ############### ## ########.

### ##### #### ### ### ### ######### ########## ### ### ###### ###########, ### ### ######### ###### ## ##### ########## ######. ### ############ #### #### #### ############## ######. #### ### ####### ######: ### ######### ########## ############. ## ### ###### ##### ### #################, ### #### ######## ############ ###. ### ###-#####, ### ##### #### ###### ######### ###. ### ######## ## ####### ### #### #####. ### #### ## ######## ##################### ###### ######. ### ######## ### ### ######## ## ##### ### ### ########### ##### ## #####. ## ### ###### ####### ########, #### ### ################# ### ###### ######### ## ####### ##### ###. ## ### ### ## ####### ### ########## #### ### ###### ###### #### ##############.

### ####### ### ##### ######## ## ### #####?

#### ##### ##### ### ###########. ### ##### #### #################, ### ### ############# ### #### ################# ### ######## ###### ######. ### ##### #### ### ########## #########, ### ######## ### ### ########## ### ################ ## ######## – #### ##### #### ### ### ######## ## ###########. ### ################# ### #### ### ############ ######## #######, ## ####### ###########, ##### ### ###### #####. ### ### ##### #### #### ######### #############, #### ## ## ##### ########### ####, ### #### ## ###### ####### #### ###### #############.

################# ####### #### ### ### ############## #### #####. #### ##### ### ##### ###### ###### ## #############, ########### ## ############ ######## ##### ### ## #######. ##### ### ##### ### #####?

#### ### ########## ## ######## ###, ##### ### ### #########, #### ######. ### ######, ## ### ##### ### ### ########### ##### ############, ### ### ####, ####### ### ########## ## ##### #####, ### ####### ### #### ###### ######. ### ######## ###### ### ######### ### ####### #####.

### ##### ######## #### ### ################ #########.

### #### #### ## ###### ######### ########, ### ### ###### ########## #####, ######### ### ################# ####### ######### ## ######. ### ### ### ############ #########? ### ### ########## ### ########? ### ### #############? ### #### #### ################ ####, #### ##### ####, #### #########, ### ########### ### ##### ###### ######. #### #### ### ###### ### ######### ######## #### ####, ##### ### ### ###### #########, ###### ##############.

## ###### ### ### ### ## ######## ### ############## ####### ### ## ####### - #### ##### ### ################## ####, ### #### ########### ###, #### ### ### ### ###################### ### ### ### ############ ####### #######. ######### ### ####### ##########?

## ###### ######: ####. ### ### ### #### #####. ### #### #### ##### ########## #########, #### ## ############### ##### ######. ## ### ################## #### ###: ### ######## ##### ## ### ########. ### ######### ##### ### ##############.

########: ### ### ##-#######-######## ### ### ### ## ###### #### #### #### #####?

### ##### ######## ### ###### ######## ###. ## #### ##### #### ## ######## ### ############# ### ############## ##########. ## ###### ###### ###### ## ############### ## ######, ### ### ## ######## ###### #######, ### #### ##### ########## ###############. ### #####: ### ##### ##### ###, ### ###### ##### ### – #### ##### ## ### #### ####, #### ##### ####. ### ###### ###### #### ### ##### ######, ### #### ## #### ############### ## ########.

### ###-############### ##### ####### ### ###########? ###### ## ##### ######## ####?

####. ### ##### ##### ####### ###, #### ## ############ ### ### ######## ###. ### ###### #### ###### ####### #######. ### ######, ###### ## ### ######### ########### ######### ### ## #######, #### #############, ##### ############## ############## ## ########## ## #####. ## ### ## ########## ### ### ##### ###### ######## #### ######### ######## ### ##### ##### #### ########### - #### ######### #####, #### ## ##### ### ####### ######### ###, ### #### ########## ################### ######## ###. ### ######## ### ############ ### #############.

### ###### ######## ###, #### ### #### ##### ##### #### ## ######## ########## ###### - #### ## #########: ######## ### ### ############### ### ########### ################### #### ### ### ######### ### ########. ## #### ## ### ####-####### ###, ### ### ########## ### ##################### #####. ##### ### ### #### #### ## #####?

### #### ###### ###########, #### ### ## ### ##### #### ###### – ### ### #### ### #### #######. #### ### ########### ### ############ ######## ###, ###### ### ######. ## #### ## ### #### ######: ### ########. ## ## ###### ####### ####### ### #### ####### #########, ### ##### ######## ##### ########### #### #######. ### ### ### ###### ### ############## ### ###### ####. ### #####, ############ ####### ##### ### ####. #### ### ############-######## ####### ##### ######, ### ### ######.

### ####### ########### ## ### ######### ### ### ######## ### ### ####### ######## ## ######### ##########. ## ##### ######### ### ##### ### ##########. ### ##### ### ########## ### #####-#########, ### ####### ##### ######?

#### ### ########## #### ### ### ############ ####### ######### ########## ## ### ######: ######################### ###### ## ########## #### ########### ######. #### #### #### ###########, #### ###### #### ### ##########. ### ############# ### #### ## ###### ############## ########### ###### ### ### ##### ### ### ####### #########. ### ################## ### ######### ### ###### ##### ### #######. ######### ###### #### ###### – ### ######## ##### ######### ############ ### ### ########### – ###### ########## ######. ### ######## ###### ### ############## ##########. #### ### ######### ####.

### #### ##### ###### ## ########## ## ######: ## ##### ######## ##### ### ###-################## #### ##########, ### ## ### ######-##### ### ########## #####-######### ### ########### ######## ###. ### ######## ### ## ###?

### ####### ## ###, #### ## ######### ######## ###. ## ### #### ##### ### ################### #########. ### ##### ######### ##### ######## #######. ## ### ########## ########, ### ### ###### #### ##### ########## ## #####. ## ### ################, ### ## ### ### ## ##### ################## ########. ####### #### ##########, #### ## ##### ####. ### ####### ## ### ####### ##### ### ###.

### #### ## ### ##### ####-####### ## ###### ########. ### #### ### #### ##### ############# ### ################## #################### ## #### #### ##########. ### ### ##### ### ### ###########?

### ######-######### ### ########## ### ####### #### ######. ### ######## ##### ######. ### ############ ### #### ### ### ############## #########. ### ###### ### ###### ######, ##### ## ##### ## #######. ### ##### ########### ####, #### ### ## #### ############ ### #### ###### ######. ###### ### ######### #### ####### ###? #### ### #### ############# ########## ##### #### ######## ########?

### ###### #### ### ##### #####?

##. #########. ### #### #### ##### #### ########### ########### ######, ## ######### ##### #### ########## ######## ###, ### ### ### #### ### ###### #######. ## ###### ##### ### #### #### ###.

### ### ### ##### ### ##### ############ ######?

### #### ## ##### ###### ### ##### #### ######## – ######## ############ ### ###### ####. ### ###### ### ##### #### ##### ### ######. ### #### ### ######### ###### ### ##############. ##### ### ####### ### ##### ###### #######: ##### ### ######? ##### ### ######? ## ##### ########## ##########. ## ##### ######### #### ##, ### ####### ### ### ##### ######## ### ##.### #### #######. ## ####### ### #### ######## ##### #######.

## ####### ### ######## ## ###### ###### ######### ######### ######### ### ######### #### ##### ### #####. ### ##### ### ###### ########?

### #### ### ##### ######, #### ### #### ###### #####. ### ####### #####. ## ### ### #### ### ##### ###### ##### #### ########## ######## #########. ### ### ### ##### ### ########### #### ####### ### ##### ## ##### ###### ####### #######. ### ### #### ######## ###### ##### ###########. ### ##### ### #### ######## #############, ### ### ####### ## ######. ## ###### ### ########## ############ ##########. ## ####### ##### ##### ### ### #############, ### ##### ## ######## #####, #### #### ### ##### ##### ###### ######. #### ########## ######## ###, #### ###### ####: #### ## ##### ####### ####, ##### ## ### ### ##### #### ###########. #### #### ## ##### ####### ####, ######## ## ##### #######- #### ##################. ##### #### ### ### ######## ######.

#### ### ##### ##### ######## ### ########## ### ######### ###############?

##. ######## #######, ######## #### ####. #### #### ##### ### ###### ##### #######, #### ### ####### ### ### ## ###### #### ########### ###. ### ##### #### ###### ########## ######. ### #### ### ######## ##### ########.

###### ### #### ### #########-######## ########, ######## ### ######### #############?

##. ########, ######## ### ######### ###### ## ##### ##### #### ### ####### ######### #######. ### ####### ### #### ####### ####### ### ### ##### ### ###### ### #############, #### ##### ### ###### ### ########### ####### ###.

#### ######## ###### ## ##### ######## ########### #### ######### ###### ### ### ##### ###########. #### ## ######### #### ### ### #### ########### ### ### ######## #####?

####. ### ### ####### ###. ### ### #### ##### #########.

###### #### #### ##########, ## ##### ######### ############### ###### – ### #### ### ##########, ### ### ########### ######## #####.

####### ### ######## ######, ##### ### ###### ## ### ############## ######. ### ######, #### #####, ### ##### ####### #### ####### ####, ### ###### ### ##### ######. ### ####### ###, ### ##### ##### ### #### ##### #### ###### #### ###### ######, #### ## ##### ########## ###? ##### ###### ### ########### ################### ###########.

#### #### ### ######### ### ########## ### ####### ### ### ####### #####: ### ###### ### #### ### ###### ######### ###? ######## #########? ### ######## ########?

## ### #### ######### ####, ###### ### #####. ## ####### ### ### ###### #### #######. ######## #### ### #####. #### ## #### ## #### ## ######## ###### ### ##### ## ##### ## ### #######. ######### #### ### ###### ####. ### ##### ###### ## ##### ###### #####. ## ##### #### ### ########## #### ##### ###, ##### ####### #### #########.

#### ### ####### ########## #### #### ### ######### ## ### ###? #### ###### ########## ######. ### #### ### ### ###, ##### ### ### ####### ########## ##### ## ##### ## ### ###### ########?

### ######, ### ######## ######## ####### – #### ####### ##### ### „#####“ ######, ####### #### ### ######### ### ##############, ####### #############, ### ##################### – ###### ################## ####### ######. ### ############# ##########, ### ##### ### ### ### ###### ## ### ####### ######## ####. ######## ###### #### ####### ######. ### ######## ###### ##### ##### #############.

#### ####### ####### ### ###### ## ### ### ###########: ##### ### #####, #### ### ##### ####### #### ###?

##, ### ##### ## ###### ###### #### ###### ####### ####.

#### ### #### ###### ## ##### ### ##### ### ########### #######: #### ### ### ###### ### ###### ##### ####?

##. ### ######## ################## – ##### ### ## #### ##### ###### ## ########## ###. ### #### ### ## ### ######## ############, #### #### ### ############ ### ####### ############## ####### ########## ###### ###. #### ##### #### ### #### ##### #############. ### ### ####### ##### ########, ### #### ### ##### #####. ### ##### ## ###### ## ###### ##### ###### ########## ########, ### ### ### ##### #####: ### ### ##. ### ##### ######## ######### ###### #######: ### ##### ##### ### ### #########.