60 Soldaten abgezogen Bundeswehr droht Debakel in Mali - Union fordert Klarheit über den Einsatz von Mareike Kürschner

Merken

Mail an die Redaktion 60 Soldaten hat die Bundeswehr von einem Logistik-Stützpunkt am Flughafen der malischen Hauptstadt Bamako abgezogen. −F.: Nietfeld, dpa

Wegen des erneuten Streits mit Malis Militärmachthabern wachsen die Zweifel am Einsatz deutscher Soldaten. Doch Berlin hält aus zwei Gründen an der Mission fest.

Etwa ein Jahr nach dem chaotischen Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan droht den deutschen Soldaten in Mali das nächste Debakel. Nicht das erste Mal wurden der Bundeswehr in dieser Woche Überflugrechte von der malischen Regierung entzogen, die die Handlungsfähigkeit der Truppe stark einschränken.







Zudem mussten rund 60 deutsche Soldaten auf Forderung der Militärmachthaber in dem westafrikanischen Krisenstaat das Camp Senou am Flughafen in Bamako verlassen, das als Logistik-Einsatzzentrale für den Einsatz diente.

Bundesregierung hält an der Mission fest

In Berlin wachsen die Zweifel am Einsatz, der erst im Mai nach langer Debatte verlängert worden war. Die Lage vor Ort für die rund 1000 Soldaten wird immer schwieriger, und jedem ist bewusst: Die malische Militärjunta ist alles andere als ein verlässlicher Partner. Trotzdem hält die Bundesregierung vorerst an der Mission fest und nimmt die Schikanen der Militärmachthaber hin. Warum?

Zum Einen will man sich bei den Vereinten Nationen keine Blöße geben. Würde das deutsche Engagement im Rahmen der UN-Stabilisierungsmission Minusma eingestellt, wäre der ganze Einsatz der internationalen Truppen zum Scheitern verurteilt. Zum Anderen hat Berlin starke energiepolitische Interessen in der Sahel-Region, die nur eine Zukunft haben, wenn der Landstrich einigermaßen politisch stabil und terrorfrei bleibt. Insbesondere das Potenzial für den Ausbau von grünem Wasserstoff ist auf dem afrikanischen Kontinent riesig.

Heikler Personalwechsel im Herbst

Nur mit der Stabilität ist das so eine Sache: Die Militärregierung in Bamako stichelt, wann immer sie auch kann, gegen die Bundeswehr und die UN-Mission, was die Grünen-Politikerin Agnieszka Brugger gestern im Sender Bayern 2 auch dazu veranlasste, den Einsatz infrage zu stellen. „Wenn die Sicherheit der Soldaten nicht mehr gewährleistet werden kann, dann können wir auch nicht bleiben“, sagte sie. Die malische Regierung „sollte sich wirklich sehr genau überlegen, ob sie auf die Unterstützung, nicht nur der Bundeswehr, sondern der Vereinten Nationen, verzichten kann“.

Zwar wurden die entzogenen Überflugrechte für die Bundeswehr noch am Donnerstagabend wieder erteilt, das Camp Senou, ein angemietetes Gelände auf dem Flughafen Bamako, bleibt aber verwaist. „Die weitere Nutzung ist Gegenstand laufender Abstimmungen auf unterschiedlichen Ebenen“, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr der Mediengruppe Bayern. Klar, dass dies nicht die letzte Stichelei aus Bamako war.

Kontingentwechsel im September und Oktober

Die deutsche Regierung und die Bundeswehr schauen skeptisch auf den Kontingentwechsel, eine Rotation größerer Truppenteile, der im September und Oktober ansteht. Kommt es erneut zum Streit um Überflugrechte, dürfte der Einsatz endgültig auf der Kippe stehen. „Zum jetzigen Zeitpunkt“ gehe man aber davon aus, dass der Personalwechsel vonstatten gehen kann, sagte der Einsatzführungskommando-Sprecher.

„Die Informationen, die uns die Bundesregierung gegeben hat, geben keinen Anlass zu unmittelbaren Abzugsplanungen“, sagte Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, unserer Zeitung. „Gleichzeitig erwarte ich von der Übergangsregierung in Bamako, dass sie uns und den Vereinten Nationen keine Steine in den Weg legt.“ Ähnlich äußerte sich der FDP-Verteidigungspolitiker Alexander Müller: „Entscheidend ist die Sicherheitslage unserer Soldatinnen und Soldaten und die Frage, ob sie dem Auftrag des Minusma-Mandats auch nachgehen können. Die Bundesregierung steht in intensivem Austausch mit der malischen Regierung und erwartet in den kommenden Tagen Klarheit.“

Union fordert Klarheit über den Einsatz

Die Ampel-Koalition will Bamako weiter die Hand reichen, aber es fällt immer schwerer. Denn die Furcht vor einem zweiten Afghanistan ist groß. Vor einem Jahr schätzte Berlin die Lage dort komplett falsch ein und handelte viel zu spät. Sowas soll in Mali nicht noch einmal passieren.

Die Union forderte die Bundesregierung auf, Klarheit über den Einsatz zu schaffen. „Dieses politische Verwirrspiel ist weder den eingesetzten Soldaten noch der internationalen Gemeinschaft weiter zuzumuten“, sagte der Fraktionsvize der CDU/CSU, Johann Wadephul. „Es ist unerklärlich, wie die Bundesregierung sehenden Auges in Mali in diese gefährliche Situation geschlittert ist.“ Die Stabilisierung Malis bleibe aber „ebenso wie die Bekämpfung des dortigen Terrorismus in unserem nationalen wie im europäischen Interesse.“ Die Union erwarte „ein klares Konzept“, das in der aktuellen Debatte fehle. Spätestens bis zum Kontingentwechsel im September sollte die Regierung den Einsatz auf den Prüfstand stellen und einen Fahrplan haben. Denn die deutschen Soldaten weiter den Schikanen der malischen Regierung auszusetzen, ist schlicht gefährlich.