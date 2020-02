Kirche Der Fall Georg Gänswein Er diente zwei Päpsten, aber spielte auch sein eigenes Spiel. Zum Schluss rieb sich der Erzbischof zwischen den Fronten auf.

Merken

Mail an die Redaktion An Georg Gänswein führte im Vatikan einst kein Weg vorbei. Die Zeiten haben sich geändert. Foto: Patrick Seeger/dpa

Rom.Es war ein Montag, als Georg Gänswein zuletzt bei einem offiziellen Termin im Vatikan gesehen wurde. Eine Delegation des Simon-Wiesenthal-Zentrums war am Vormittag des 20. Januar bei Papst Franziskus zur Audienz. Die Vertreter der Menschenrechtsorganisation begegneten dem Papst im Konsistorien-Saal des Vatikan. Im selben Raum hatte Benedikt XVI. im Februar 2013 den versammelten Kardinälen auf Latein seinen Rücktritt angekündigt. Wenn man so will, dann beginnt und endet die Geschichte des Mannes, der zwei Päpsten diente, in ein und demselben Raum.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### #### ######, ### ### ############## ## ### #### #### ##. ## ########## ### ####### ### ##### #### #### ### ###. ### ######### ######## ########, ######### ############## ### ####### ### ########### ######, ### ##### ##### ##########. ######## #### ### ### ## ### ####### ### ############## ### ########## #########. ### ####### ### ### ### ########### ########### ### ####### #########, ### ############# ### #########.

######## ### ### ######### ######### ## ############# ######, #### ###### ## ######## ###. #### ###### #### ### ##### ## ######## ####. #### #### ############ ## ### ########### ########## ### ##########. ######## ### ### ############### ########### ## #######. ## ######## ######## ### #######, ###### ##### ######, ##### ###########, ##### ########## ## #######. #### ### #### ######### ###, ###### ## ####, #### ######### ### ############ ###### ### ### ###### ## ### #### ## ####### #### ### ########## ### ##### ### ############ ####, ## ### ####### ####### ## ####### ###### ########## ## ########: ##### ########.

## ### ###### #### ### ######, #### ### ### ########### ### ### ######### ### #,# ########## ########## ##### ######. ### #### #### ###### #### #####, ### ####-######### ### ########### ####### ## ####### ########## #####, ###### #######-###### ###### ####### ####. ########, ### #### ###### ######### ### ######### ## ######## #### ### ########### ####### ##### ########## ## #######-### ### ######## #### ########## ### ### ######### ## ##### ### ####### ########, ### ######### ### ### ########## ############. ######## #### ##### ##########. ########## ########? „############“, ############, ####### ### ############# ## ##### ##########, ### #### ###### ###### ## ####### ### ##### #####.

############## ### ### #######

#### #### ###### #### ##### ##### ############### #########, ### ### ####### ## ### ####### ### ### ####### #######. ##### ########## ### ### ###### ### ######## ######## ### ### ### ########### #### ### ####### #########. ### ####### #### ###### ###### ### #########, ### ### #### ### ########## #######, ### ## ##. ###### ### ################ ### ###### „### ### ##### ####### ######“, ### ########## ######## ### ############ ### ################. ### ##### ######## ######## ### ###########, ### ####### #### ###### ## ### ##### ### ###########.

######## ###### ### ### ################# ####### ### ########################, ###### ######## ##### ### ######## ###. ##, ###### ######### ##### #### ##### ###### ###########, #### ### ######### #### „### ### #### #########“ ## #####, ## ### ####### ########## ##### ### ############# ########. ## ##### #####, ## ### ### ########### ########## #### ### #########-###### ## ####### ### ######### ## ######### ######## ######## #####. ### ##### ####### ### ############# ## ########, ### ## #### ##### ##########.

### ##### ### ########### ####### ######## #### ##### ### ### ##-######## ########, ### #### #### ###### ### ########, #### ##### #### ######## ########### ####. ####, ########## ###### ###### ##### ### ### ### ####### ##############. ########, ############## ### ######## ###., ### ### ############### ### #### ##########, ### ### ### #### ######## ## ### ##### ######. ### ### ### #### ############### #### ######## #### ### ############# ###### ### ### ############# ###### ## #######-####### ##### ######### ###### ### #########. ### ###### ###### ###### ### ######### ########, ########## ### ########### #####. #### #### ### ########## ####### ## #### ######### #### ## ############# ###### ### ##### ### ### ########## ### ############# ### ###### ### ###### ### ##########. #### ### ########### ##### ######## ### ######## ###. ## ### ############# ### ##########, ###### ###### ### ########## ## #### #### ###### ### ##### ### #### ######. #### ###### ######## ##### ########. ######## ## ####### #####, ## #### ## ###### ###### ######### ######.

## ##### ########### #######-######### ##### ## ###### #######, ### ########### ######### ### „##### ############ ############ ### ############# ######## ### ########## ### ######### ### ########### ###### ##########“. ### ########## ##### #### ####### #### ## ### ############ ##### #######. ### ##### ########### #### ########## ### ######### ##### ### ####. ## ##### #####, ### #########, ## ### ########## ##### ### ######## ###### ########, ###### ### ##### ###### ### ######## ### ##### ### „####### #####“. ######## ### ###-#######, ########### ### ######### ### ############, ### ###### ###### ######, ### ####### ### ############ #### #######.

### #### ###### ### ### ## ###### ## ####### ## #### ## ############## ### #### ######### ###### ######? ########, #### #### ## ####### #####, ### ########## ## ######, #### ######### ### ######### ## ### ########. ####### ### #################### ###### ### „####### #######“ ##########, ### ### ####### #### ### #########-########## #### #### ######. „###### ##“ ##### ### ############## ### ### #######-########## ########## #######, #### ## ### #########, ######## #### ####### ### ######## ##### ### ########, #############, ############# ######## ######. ### ########### ############## ###### ### ######, ### ### ###### #### ### ##### ### ###### ######. #### ### ############ ### ###########? ######## ##### #### ##### #########. ##### #### ####### ### ## ####### #### ###### ### ##########.

## ###### ### ###### ######## ### ############ ######## ### ######### ##### ### #################### ###### ######### ####. ####### ##### ### ######### ############## ######## ### #### ####### ## ####### ######, ## ### ##### ### ####### ### #### #### ########. ### ########### ########### ### ######## #########-######## ### ##### #### ######## ###., ####### #### ##############. ### ######### ############ ###### ### ############ ##### ######## ### ######### ### ### ### ## ### ##############. #### ########## ############### #########-####### ##### ### ############## ## ######.

#### ##### #####, ## ### ####, ########## #### ### ######## ### ########-######## ### ### ####### ###### ## #########. ##### ######### ######## ######## ### ## ### ### ############# #####. ## ### ## ###########, ### ### ########### ########### ### ########### ### ########, ### ############ ### ##### „####### ### ##### ############## #########“ ###########.

########### #########

######## ########### #### #####, #### ######## ###. #### ### ### ###### ### ################## ##### ############ ####### ###############, ## ### ## ### ######### ### ########### #### #### ### ### ################ ## ###### ############## ######. ## #### #######, ### #########, ## ####### ###### ###### ### ########### ############# #########, ### ###### ###### ########. ## ### #### #########, #### ###### ### ######## ##########-########## ######## ### ### ############## ############### ### #####-#### ########## ###, ### ##### ########## ##### ###### ### ### ### #####.

### ##, ### #### ######## ### ###### ###### #### ################# ###### ######### #######, ## #### #### ############ #### ## ####. ## ######## ### ################ ### „### ### ##### ####### ######“ ## ##. ######, ######### ## ######## ### ######### ## ######. ######## ###. #### ### ### #### „## #### ######“ ###########, ### ### ################ ##### ###### ##### ######## ## #### ## ### „###############“, ######### ### ############## ### ######-#########. ## ### ### ########### #######, ### ####### ######### ########## #############.

## ### ######, ######## ########## ########## ## ###### ### ### ####### ### ### ##############, ############# ### ###### ###########. ######## ###. ### ######## ##### ############ #### ######## ########### ##### ############# ########### ### ####### #### ### ############### ######### ###. ## ############## ## ### ############## #######-###### ###### ########. ## ### #### ###############, ### ### #### ##### ### ### ######. #### ### ##### #### #### ######### ##-##### ### ########### ### ########, #### ### ###########, ### ### ### ######## ### ##### ######## #####.

######## ##### ######## ##### #######: ######## ###. ### ### ###### ########### #########, ######## ##### ###### ### ########## ########## ### ######## ######## ########### ### ######### ########## ### ### #### ########. ## #### ### ### ####, ### ### ########## ##### ######## ### ####### ## ### ###### #####, ####### ### ########. ### ############# ######## ######## ###. ### ### ######### ######## ##### ########## ############ ## ######, ### ### ######## #############. #### ###### ##### #### #### #### ## #######, ### #### ### #############.