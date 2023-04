Protestaktion in Berlin Mann zieht Klima-Kleber an Haaren von der Straße – Anzeigen auch gegen Polizisten

Mail an die Redaktion Hier zieht der Mann links zwei Aktivisten der Letzten Generation an den Haaren von der Straße in Berlin. Foto: Hannes P Albert/dpa

Aktivisten der Letzten Generation haben am Montag zahlreiche Straßen in Berlin blockiert. Zig Demonstranten wurden in Gewahrsam genommen. Manche Autofahrer hatten sich nicht unter Kontrolle: Videos zeigen Übergriffe. Ein Mann ging besonders brutal vor.

Mitten im Berufsverkehr gegen 07.30 Uhr startete die Letzte Generation am Montagmorgen die ersten Straßenblockaden in Berlin. Wenig später waren es nach Angaben der Polizei bereits Dutzende. Was folgte war ein stundenlanges Katz- und Maus-Spiel auf Berlins Straßen. Die Demonstranten versuchten, wie schon vor Tagen angekündigt, die Hauptstadt zum Stillstand zu bringen. Die Polizei tat alles, dies zu verhindern - mit bis zu 500 Einsatzkräften und einem Hubschrauber.







An einigen Orten drängten die Beamten die Klimaaktivisten von der Straße. An anderen schafften es die jungen Leute, sich festzukleben. Nachmittags zog Innensenatorin Iris Spranger eine vorläufige Bilanz: „Bisher wurden rund 200 Personen an 35 Orten festgenommen.“ Bei vielen Protestierenden wurden laut Polizei nur die Personalien aufgenommen. Mindestens 40 Menschen kamen vorläufig in den Polizeigewahrsam Tempelhof.

Letzte Generation in Berlin: Video zeigt brutalen Übergriff

Es kam zu teils stundenlangen Staus und Behinderungen, auch im Busverkehr, wie es von der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) hieß. Auf der Stadtautobahn A100 wurde der Verkehr zeitweise lahmgelegt. Autos standen bis zu zwei Stunden im Stau. Etliche Autofahrer reagierten wütend, einige sogar aggressiv. So versuchten einige etwa auf der A100, Aktivisten von der Straße zu zerren. Ein Video, das die Letzte Generation bei Twitter geteilt hat, zeigt einen Mann in Lederjacke, der erst einen Aktivisten brutal angeht und anschließend zwei weitere an den Zöpfen von der Straße zieht.

Laut Berliner Staatsanwaltschaft hat die Polizei bislang acht Vorfälle geprüft, bei denen Autofahrer Klimademonstranten angegriffen haben sollen. Bei der Staatsanwaltschaft seien davon bisher drei gelandet, zwei seien wegen unbekannter Täter eingestellt worden.

Letzte Generation veröffentlicht bei Twitter Videos: Strafanzeigen gegen Polizisten

Inwiefern das Verhalten von Polizisten angemessen war bei einer Aktion von Klimademonstranten ist ebenfalls Gegenstand von Ermittlungen. Aufgrund eines im Internet kursierenden Videos werde der Verdacht der Körperverletzung im Amt geprüft, sagte die Polizeisprecherin. Eine entsprechende Strafanzeige sei von Amts wegen eingeleitet worden gegen die betroffenen Einsatzkräfte.

Lesen Sie auch: „Klima-Shakira“ witzelt über Abschiebung – und spricht über unschöne Vorfälle

Der Videomitschnitt wurde ebenfalls bei Twitter verbreitet. Die Letzte Generation teilte es ebenfalls, zunächst ohne eigenen Kommentar. Im Video ist zu sehen, wie ein Polizist einen Demonstrant an Hals und Kinn nach oben zieht. Nach einem Schnitt ist zu sehen, wie zwei Polizisten versuchen, den Mann von der Straße zu bringen. Sie wenden dabei Griffe an, in deren Folge der Aktivist laut aufschreit.

− dpa/jra