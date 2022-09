„Vegetarier bleiben ungefährdet“ Söder fürchtet „Crystal Mett“-Legalisierung - Lauterbach spottet von Jonas Raab

Mail an die Redaktion Als es auf dem CDU-Parteitag um Drogenpolitik ging, redete sich Markus Söder in Rage. Im Eifer des Gefechts blieb leider ein „h“ auf der Strecke. Bei Twitter sorgt ein Video der Ansprache deshalb für Spott. Foto: Michael Kappeler/dpa

Die liberale Drogenpolitik der Ampel-Regierung ist Markus Söder (CSU) ein Dorn im Auge. Den Grünen wirft Bayerns Ministerpräsident vor, neben Cannabis auch „Crystal Mett“ legalisieren zu wollen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach reagiert mit einem Vorschlag zur Güte.

***EILMELDUNG VOM CDU-PARTEITAG***Markus Söder fordert Legalisierung von „Crystal Mett“! pic.twitter.com/B7GoHm7eCX — Lutz van der Horst (@LutzvanderHorst) September 10, 2022





Ein Versprecher beim englischen Zungenbrecher „th“ amüsiert das Netz: Auf dem CDU-Parteitag in Hannover kritisierte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Drogen-Legalisierungspläne der Bundesregierung scharf. „Cannabis reicht ja nicht! Sondern da muss jetzt Kokain her – und Crystal METT!“, warnte der CSU-Chef seine Parteifreunde in Anspielung auf einen Vorstoß der Berliner Grünen, neben Cannabis auch harte Partydrogen zu entkriminalisieren.

„Crystal METT“? Gemeint hat Söder die synthetische Droge Crystal Meth (Methamphetamin). Es dauerte nicht lange, bis ein kurzes Video der Rede bei Twitter die Runde machte. Der Hashtag „Crystal Mett“ trendete. Bei vielen Nutzern rief Söders überhartes bis nicht vorhandenes „th“ vor allem Schweinehackgelüste hervor.

Lauterbach scherzt über Söder: „Vegetarier bleiben ungefährdet“

„Wer kennt ihn nicht, den bayerischen Crystal-Mett-Igel“, schrieb ein User, ein anderer teilte ein Bild aus einer Fleischerei und meinte dazu: „Ein Einblick in deutsche Drogenlabore.“ Auch der Ampel-Regierung blieb Söders Versprecher nicht verborgen. Karl Lauterbach (SPD) erklärte, die Regierung werde trotz der „vernichtenden Kritik“ von Söder, wonach die Legalisierung von Cannabis den Chrystal-Mett Konsum fördere, nicht zögern. „Zumindest Vegetarier bleiben ungefährdet“, spottete der Gesundheitsminister.

Unter gingen die Mett-Wortspiele munter weiter. „Crystal Mett entsteht wenn man Mett lange genug offen stehen lässt“, schrieb ein User. Es bilde sich dann eine schwarze, weiße oder braune Schicht, die in der Struktur an Kristalle erinnere, erklärte er. „Damit ist nicht zu spaßen.“ Tatsächlich entstand in der Kommentarspalte aber auch die ein oder andere erstgemeinte Diskussion zum Thema Drogen-Legalisierung. „Bei harten und Partydrogen habe ich auch Bedenken. Aber Hanf sollte genauso legal wie Alkohol sein“, schrieb ein Nutzer.

„Happy Mettwoch, Maggus!“

Die Mehrzahl der Twitter-Beiträge zu Söders „Mett“-Dilemma war allerdings grafischer Natur. Ein Nutzer fotomontierte den fleischigen Brotaufstrich in Drogentütchen hinein. „Happy Mettwoch, Maggus!“, schrieb er zum Bild. Andere stellten grafisch dar, wie sie sich den künftigen Fleisch-Konsum vorstellen: via Spritze oder in Joint-Form. Auch zahlreiche Mettigel – beispielsweise in Kristallform – machten die Runde.