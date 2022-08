Verordnung in Arbeit Weiterhin keine 3G-Regel: Lockere Corona-Einreiseverordnung bleibt bestehen

Mail an die Redaktion Aller Voraussicht nach bleibt es dabei: Wer einreisen möchte, muss keinen 3G-Nachweis vorlegen. Foto: Archiv

Die Bundesregierung will die derzeit geltende gelockerte Corona-Einreiseverordnung in den Herbst hinein verlängern.

Eine Nachfolgeregelung für die am 31. August auslaufende Verordnung sei derzeit in Arbeit, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Mittwoch in Berlin. Es würden sich darin aber „keine großartigen Veränderungen ergeben im Vergleich zum Status quo“.







Die letzte Corona-Einreiseverordnung war im Mai vom Kabinett beschlossen worden . Sie sah Lockerungen im Vergleich zu der vorher gültigen Regelung vor. Demnach müssen seit dem 1. Juni Reiserückkehrer und andere Einreisende nicht mehr nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Die strengeren Regeln zu den Virusvariantengebieten wurden aber fortgeschrieben.

