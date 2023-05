Urlauberfamilie übersehen Großvater und Enkel (3) aus der Oberpfalz in Grafenau von Auto erfasst und verletzt

Mail an die Redaktion Der Großvater wurde ins Krankenhaus geflogen, nachdem er in Grafenau von einem Auto erfasst wurde. Sein Enkel (3) kam ebenfalls verletzt in die Kinderklinik nach Passau. −Symbolbild: Sebastian Gollnow/dpa

Grafenau, Stadt.Zwei Fußgänger sind am Mittwochabend am Stadtplatz in Grafenau von einem Auto erfasst und verletzt worden. Ein Sprecher der Polizei Grafenau berichtet auf Nachfrage, dass es sich bei den Verletzten um einen 78-jährigen Großvater und dessen dreijährigen Enkel handelte.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 18.15 Uhr am Stadtplatz in Grafenau auf Höhe der dortigen Eisdiele. Eine Autofahrerin habe in den Stadtplatz einbiegen wollen und habe eine Urlauberfamilie aus der Oberpfalz übersehen. Die Autofahrerin erfasste den 78-jährigen Großvater und den dreijährigen Buben.







Großvater mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Der Großvater sei mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Deggendorf gebracht worden, der Bub kam in die Kinderklinik nach Passau. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei am Mittwochabend noch keine Angaben machen. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

