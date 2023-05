Tragödie bei Eichstätt Toter 15-Jähriger in der Altmühl: Polizei nennt Details zum Unglück im Video

Mail an die Redaktion Die Helfer der Wasserwacht konnten den 15-jährigen Jungen aus Pollenfeld am Sonntagnachmittag nur noch tot aus der Altmühl bergen. Foto: Kiermeier

Pollenfeld.Am Sonntagnachmittag wurde ein Jugendlicher tot bei Eichstätt in der Altmühl aufgefunden. Es handelt sich dabei um einen 15-Jährigen aus der Gemeinde Pollenfeld. Am Dienstag äußerte sich die Polizei im Video zu den bisherigen Ermittlungsergebnissen.

Die Gemeinde : Ein 15-Jähriger aus der 1000-Seelen-Gemeinde ist am Sonntagmittag bei Eichstätt tot aus der Altmühl geborgen worden.







Am Dienstag äußerte sich Katja Press, Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, und schilderte die bisherigen Ermittlungsergebnisse im Video.