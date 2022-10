Gastrotipp in Neutraubling Schlemmen im Hotel am Gärtnerplatz von Tino Lex

Merken

Mail an die Redaktion Perfekte Qualität und stattliche Portionen: Die Inhaberfamilie Bollenbach verwöhnt ihre Gäste. Foto: Tino Lex

Neutraubling.Das Hotel-Restaurant in der Neutraublinger Gärtnersiedlung verwöhnt mit traditioneller Küche. Die Qualität überzeugt und die Portionen sind stattlich.

Wenn man richtig gut bürgerlich essen möchte, gibt’s eigentlich gar nicht so viele Lokale in und um Regensburg. Doch halt. Ein fast vergessenes kulinarisches Kleinod ist das Hotel am Gärtnerplatz in Neutraubling, inklusive Restaurant. Zur Abwechslung gibt es hier auch kulinarische Reisen. Manchmal werden zum Beispiel Steckerlfische gegrillt oder es gibt Burgerwochen. Das Team um Uli Bollenbach-Müller lässt sich immer wieder etwas einfallen. Am Herd steht seit Jahren die Schwester der Inhaberin, Claudia Bollenbach-Wolf – und zwar mit Leidenschaft, Hingabe und vor allem handwerklichem Können.







Den Gedanken, es hier einmal zu probieren, hatten wir schon länger. Nun ist es so weit, wir lassen uns im Gastzimmer nieder. Ein junger Mann namens Johannes empfiehlt eine Vorspeise: Parmaschinken mit Himbeeren, Melone und frischem italienischem Käse. Das muss sein. Und: Johannes hat nicht zu viel versprochen.

Super Schnitzel, feines Lendchen

Die Mägen sind angewärmt. Jetzt geht’s zur Hauptspeise. Ich nehme – ganz traditionell – ein Schnitzel Wiener Art mit Salat und Pommes. Kann man ja nichts falsch machen, meint der Laie. Habe ich aber auch schon oftmals anders erlebt. Doch hier: Alles perfekt! Die Pommes knacken, haben Biss. Das Schnitzel, quasi fettfrei, erfreut sowohl in Farbe als auch im Geschmack, außen kross, innen zart und … riesig.

Meine Begleitung wählt Jägerlendchen mit selbst im Wald gesuchten heimischen Pilzen, Speck und hausgemachten Eier-Spätzle sowie Salat mit Kräutern aus dem hauseigenen Garten des Familienunternehmens – eine gute Wahl. Doch: Fast zu viel, diese Portionen sind kaum zu schaffen. Trotzdem finden wir: „Da kann man nicht aufhören. Das ist so lecker.“

Eine große Portion Kaiserschmarrn

„Nachspeise?“, fragt Johannes – wie sich herausstellt, ist auch er ein Mitglied der Familie Bollenbach. Bevor wir uns schlagen lassen, wie es so schön heißt, kommt ein riesiger Teller mit Kaiserschmarrn und Zwetschgen-Röster daher. Da hätte nicht mal Kaiser Franz Joseph widerstehen können: Kleine Mandelstückchen, Rosinen und Himbeeren garnieren die feine Süßspeise.

So, jetzt reicht’s aber wirklich. Gut gegessen haben wir, gut getrunken auch – jetzt kann es nur noch eines geben: die Couch. Nach diesem gelungenen Abendmahl muss auch mal Ruhe sein. Fazit: sehr empfehlenswert.

Informationen zum Lokal

Adresse: Hotel am Gärtnerplatz, Gärtnerplatz 12, 93073 Neutraubling

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 17.30-22 Uhr, Sonntag 11-14 Uhr; Freitag: Ruhetag; Samstag: Um Reservierung wird gebeten.

Weitere Informationen: Das Hotel befindet sich inmitten des Wohngebietes Gärtnersiedlung in Neutraubling. Eine Terrasse ist vorhanden.

Preise: Vorspeisen gibt es ab 9,50 Euro, Hauptgerichte ab 12,50 Euro; Fleischgerichte beginnen bei 12,50 Euro; Weine gibt es ab 4,50 Euro (Pino Grigio), Biere ab 3,30 Euro.

„Ein Gasthaus“ – das ist, liebe Leser, eine Momentaufnahme. Die Beschreibung eines Essens, die – meist – genießerische Erinnerung an Geschmack und Atmosphäre. Eine subjektive Sache also, ein Tipp, der empfiehlt: Gehen Sie hin, bilden Sie sich Ihr Urteil.