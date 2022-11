Gastrotipp in Regensburg Unter den Linden – ein heimeliges Wirtshaus im Stadtpark von Michael Sperger

Mail an die Redaktion Bayerische Schmankerl in runderneuertem Gastraum: Servicekraft Teresa serviert im Wirtshaus Unter den Linden Ochsenbackerl mit Knödel und Blaukraut. Foto: Tino Lex

Regensburg.Der Kneitinger Unter den Linden überzeugt nicht nur bei gutem Wetter im Biergarten, sondern auch in der kalten Jahreszeit mit aufgefrischtem Ambiente und bayerischer Küche.

Der gemütliche Biergarten Unter den Linden im Stadtpark ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Doch auch drinnen lädt das Wirtshaus mit seinem tollen Ambiente zu einer bayerischen Brotzeit ein.

Erst im vergangenen Jahr eröffneten Mathias und Maximilian Reichinger die frisch renovierten Räume im Stadtpark. Von der Inneneinrichtung über den Fußboden bis hin zur Schankanlage hat die Brauerei Kneitinger als Gebäude-Eigentümerin die Lokalität runderneuert. Das sehenswerte Wandbild mit verschiedenen Tierfiguren begrüßt die Gäste gleich beim Eingang mit seinen bunten Farben.







Die erfahrenen Wirte, die auch das Mutterhaus betreiben, setzen im Stadtpark wie am Arnulfsplatz auf eine Speisekarte mit saisonaler bayerischer Küche. So bietet es sich natürlich an, den Abend mit einer herbstlichen Kürbissuppe einzuläuten – aufwärmen von innen an einem kalten Novemberabend. Kürbiskerne sorgen bei dem cremigen Süppchen für den Knuspereffekt, ein Hauch von Schärfe und feines Regensburger Kürbiskernöl runden das Gericht ab.

Butterweiche Ochsenbackerl

Als Hauptgang gibt es für mich geschmorte Ochsenbackerl in Dunkelbiersoße mit Knödeln und Blaukraut. Das Ochsenfleisch ist dabei so weich, dass man es mit der Gabel ohne Kraftaufwand in mundgerechte Stücke teilen kann. Die kräftig malzige Dunkelbiersoße verleiht dem Hauptgang eine leicht süßliche Note.

Meine Begleitung entscheidet sich für eine kleine Portion Schweinshaxe mit Knödeln und Krautsalat. Wobei das „klein“ in der Karte maßlos untertrieben ist. Auf dem Teller liegt nämlich eine halbe Haxe mit rescher Kruste und reichlich Fleisch – eine leckere Herausforderung, die garantiert satt macht.

Nach einer Verdauungspause können wir dann einer süßen Versuchung nicht widerstehen. Zum Abschluss wählen wir die Apfelkücherl mit Vanilleeis aus der Aamu Eismacherei in der Thundorferstraße. Dazu gibt es einen Rehorik-Kaffee – eine Regensburger Co-Produktion, die überzeugt und den gelungenen Abend abrundet. Unser Fazit: Unter den Linden ist man auch in der kalten Jahreszeit gut aufgehoben.

Weitere Infos zum Lokal

Adresse: Kneitinger Wirtshaus Unter den Linden, Dr.-Johann-Maier-Str. 1 (im Stadtpark), Tel.: (0941) 2049900

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 11 bis 22.30 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr, Montag Ruhetag

Weitere Informationen: Unter der Woche gibt es mittags ein wechselndes Tagesgericht im Menü inklusive Espresso für 9,80 Euro.

Preise: Suppe 5,90 Euro, Currywurst 10,90 Euro, Schweinsbraten 15,50 Euro

„Ein Gasthaus“ – das ist, liebe Leser, eine Momentaufnahme. Die Beschreibung eines Essens, die – meist – genießerische Erinnerung an Geschmack und Atmosphäre. Eine subjektive Sache also, ein Tipp, der empfiehlt: Gehen Sie hin, bilden Sie sich Ihr Urteil.