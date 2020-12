Anzeige

Auszeichnung Verlagsleiterin unter besten Vermarktern Freude bei der Mittelbayerischen: Managerin Alexandra Wildner wird von einer hochkarätigen Jury ausgezeichnet.

Mail an die Redaktion Alexandra Wildner freut sich über die Auszeichnung. Foto: Istvan Pinter

Regensburg.Große Auszeichnung für die Mittelbayerische: Die Verlagsleiterin (Privatkunden) Alexandra Wildner gehört zu den besten Vermarktern in Deutschland. Das hat eine hochkarätig besetzte Jury des renommierten Branchenmagazins „Kress pro“ vor wenigen Tagen gewürdigt.

Was die Branchen-Fachleute von „Kress pro“ begeisterte, waren der Ideenreichtum und die Flexibilität von Alexandra Wildner: Die Managerin organisiert alljährlich für die Mittelbayerische die Jahresrückblicks-Gala „Menschen, die bewegen“. Normalerweise findet die Veranstaltung mit vielen hundert Zuschauern im Regensburger Marinaforum statt und ist für Sponsoren eine ideale Präsentationsfläche. In Zeiten der Corona-Pandemie bot Alexandra Wildner den treuen Sponsoren kurzerhand für Ende November als Ersatz das Livestreaming der Show an – am Ende mit mehr als 5000 Zuschauern. Auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass gut gemachte und professionell platzierte Werbung im Netz funktioniert.

„Ein Ansporn für das MZ-Team“



„Wir als regionales Medienhaus vernetzen Menschen und Märkte in Ostbayern mit unseren Produkten und Dienstleistungen – und normalerweise auch mit unseren Veranstaltungen wie den Kinderbürgerfesten, dem Mittelbayerische Landkreislauf oder auch unserem Jahresrückblick“, sagt Wildner. Doch 2020 sei alles anders gewesen. „Deshalb waren wir gefragt, digitale Lösungen zu finden und hier auch intelligent unsere Sponsoren und Partner einzubringen. Dem Feedback nach – sowohl von den Kunden als auch von der Jury – ist uns das gut gelungen.“ Die Nominierung sei Anspruch an das ganze MZ-Team, weiterhin an innovativen Ideen für die Kunden zu arbeiten.

Martin Wunnike, Vorsitzender der Geschäftsführung des Mittelbayerischen Verlags, sagte: „Kreativität ist gerade in diesen herausfordernden Zeiten gefragt. Unsere Führungskräfte haben in den letzten Jahren bereits viele innovative Medienprodukte auf den Markt gebracht.“ Es freue ihn dabei ganz besonders, dass mit Alexandra Wildner eine Kollegin aus dem Führungskreis des Unternehmens jetzt diese besondere Wertschätzung erhält. „Sie hat viele neue Projekte wie den Mittelbayerische Landkreislauf oder „Menschen, die bewegen“ auf den Weg gebracht, und sie hat diese auch perfekt vermarktet.“

Zukunftsideen für die Branche



„Kress pro“ verlieh seine Awards für die besten Führungskräfte bereits zum fünften Mal. Leitfragen für die Jury waren unter anderem: Wer hat in diesem Jahr in der Branche Außergewöhnliches geleistet? Wer gibt der Branche durch seine Arbeit ein Stück Zukunft?

Sieger in der Kategorie „Vermarkter des Jahres“ wurde Carsten Dorn, Chef der Vermarktungsallianz Score Media. Alexandra Wildner wurde auf der Shortlist mit fünf Experten überregional tätiger Gruppen genannt.