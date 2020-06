Anzeige

Freizeit Wohnmobile für Camper werden knapp Urlaub per Wohnmobil gilt heute als cool, auch bei jungen Menschen. Wer im August noch eins mieten will, muss sich bemühen.

Von Bernhard Fleischmann

Merken

Mail an die Redaktion Camperidylle wie fast schon aus dem Bilderbuch: Max Gärtner, Lea Steins aus Freiburg mit Tochter Lilith vor ihrem Wohnmobil am Campingplatz Pielenhofen Foto: Bernhard Fleischmann

Regensburg.Die große Freiheit liegt in diesen Tagen eher in der Nähe. „Dank“ Corona pfercht sich der Urlauber eher nicht ins enge Flugzeug, sondern er campt. So wie Lea Steins (29) und Max Gärtner (30) mit der zehn Monate alten Tochter Lilith. Die junge Familie aus Freiburg genießt am Mittwoch mit ihrem Wohnmobil auf dem Campingplatz in Pielenhofen das schöne Wetter, erste Reihe, ein paar Meter vom Naabufer entfernt. Früher flog das Paar häufig weit weg. Aber schon länger plagte die beiden die Einsicht, dass Fliegen arg klimaschädlich ist. Und dann kam Lilith und mit ihr die Idee, dass „wir auch vor der Haustür gut Urlaub machen könnten“. Anstatt ein Jahr Auszeit in Australien, wie ursprünglich mal gedacht, nutzen die Freiburger ihre Elternzeit nun für einen viermonatigen Trip mit einem gebrauchten Wohnmobil.

### #### ##### ########### ### ##########. ### ####### ### ####### ## ########, ### ##### ######. ### ################### ######## ### ######## ########## ### #########. #### #### ####### ########### ########### ##### ###### #### ## #### ####### ####. #### ## ### ###### #### ###### ####, ### ###### ###### ########. ### ## ### ###### ###### ### ######### ###### ####, #### #### #### ###### ### ################ ####. ### ###### ### #### ###### ### ########### #### ########## ######### ####, ##### ###### ######. ## ### ### ##### ########## ######.

### ### ######### ######### ###### #### ##### ########### ######### ##### ######: „### #### ## ### ####### ###### ##### #### ########“, #### ##### ###########. „####### #### ############ ### ##### ###, ###### ## ######. #### ### ######### #### ###### ########“, #### ###. ###### #####, ######### ### ######, ##### #### ## ####### ##### ### ## ######### #########, ####### ### #################.

######## ######## #### ####

####### ##### ## ###### #####. ## ### ############## ### ##### #######, ########## ### #######-########## ## ############ (######### #######-########). ### ######## ######. #### ### ##.### ################# ### ### ########### #### ######, ### ######.

##### ####### ######### #### ##### ### ##### „####-###-######“. ##### ##### ### ##### ########## ## ### ########, #### ## ####### #######: „##### ############ ###“ ###### ### #######, ### ######-############## ## ### ########## ###### „##### ### #####“ ### #### ### ###### #####: ### ######### ########## #### „### ########### ####“. ## ### ###### ## ########### ######### ##.### ########### (#### ##########) ### ##########, ### ### ### #### ### ##,# ####### ## ######### ### ##############.

#### #### ######### ######### „####-###-######“ ## ###########, ### ### ### ###### ######, #### #####. ## #### ### ###### ##### ### ########## ####### ### #### ## #######. ###### ###, ## #### #### ##### ### ########### #####, ### ########## ####### #### ####### #######. ########## ### ### ############## ######: ### ### ### ###### ####, ### ### ### ###### ##### #####, #### ########- ### ############# ###### ######### ### ##### ##### ######, ### ##### ###### #### ####### ## ########## ###############. ########## #### ####### #### #######, #### ### ##### ## ### ######## ######## ## ####### #### ####### ### ####### ############.

## ### ## #### #### ######, #### ### „####-###-######“ #### ### ### ###### ### ############# ############# ### ####### #####, ### ##### #########. ### ####### ######### ##### ##### ###########: „### ##### ########## ##### ######, ### ##### ##### ### ####### ############ #####.“

##### ######### #### #####

## ############ ## ########### #### ####### #### ######### ###### ####. #### ## #########, ### ####### ###### ###### ####### ###, „####### ### ##### ########“, ####### ####### #### ### ### ################ ### ### #######. ######## ###### ### ######### ###### ########### ######, ## #### ### #### ### ##### ####### #####, ### #### ## ## ### ############ ###### ####. ######### ###: ## ##### ### ########. ############, #####, ######## - ###### ##. ### ######## ###### ##### #########, ### ####### ###### ######## ##### ### ##### ### ###### ## ###########.

###### ### ##### ######### ######

### ######, ###### #### ### ###############, ### #### #### ###### ##### #### #### #### ### ### ### #### ###########. ## ### ########### #### ### ### ### ######### ######### ##### ### #### ##### ### ### ###########. #### ###### #####, ######## ## ############ ### ####### ####.

### ########, ### ######### ## ######, #### #### ## ### ###### #######. ########## ## ##.### #### ####### ### ########## ### ### ##### ########, ###### #### #### ##.### ####. #### #### #### ## ## ### ### ##### #######.

## ###### #### ### ######

######## ####### ####### ###### ### ## #########, ###### ### ### ######### ## ##### ############ #####, ##### #### #######-########. ### ### ### ### ########## ###### ### ####### #### ##### ## #####. #### ### #### ####### ######### #### ## ## #####. ### ####### ### #### ## ##### ##### ######## ### ##.### ####. ########## #### ###### ##########, ###### #### #### ######### ## ##### ####### #########.

## ### ##### ### ########## #### #### #### ###? ### ###### ##### ######, ### ### ### ###### ###### ######, ### #### ####### ######. ### ######## ###### #######, ### ##### ###### #### ### #######. „#### ######### ##### ### #######“, ####### #######. ### #### ###### #### ##### ## ########### ######. ######## ###### ### ###### #####, #### „## #### ##### ########### ####“. ### #### ### ##### ### ############# ##### ##### #########. ## ### ### ######## ########? ### ###### ## #### #####. ####### ###### ####, #### ## ##### ### ########### ### ##### ######## ####. „#### ###### ### ## ### ######### ##### #### #### ###### ########.“