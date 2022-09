Wirtschaft Continental expandiert: Schwedisches Unternehmen wird übernommen

Mail an die Redaktion Der Automobilzulieferer Continental, der auch in Regensburg ansässig ist, expandiert nach Schweden. Die Fördertechnik- und Instandhaltungsgruppe Vulk & Montage wird übernommen und soll Continental in Schweden etablieren. Foto: Armin Weigel/dpa

Wie Continental selbst in einer Pressemitteilung bekannt gab, soll damit das Portfolio des Automobilzulieferers abgerundet werden. „Mit Vulk & Montage können wir unseren Industriekunden in Mittelschweden ein Service- und Lösungskomplettpaket anbieten, das über das derzeitige Produktportfolio von Continental hinausreicht. Die Übernahme unterstreicht einmal mehr unser Ziel, das Servicedirektgeschäft mit unseren Kunden weiter auszubauen und uns entsprechend zu positionieren“, so Song Qi, der bei Continental die globale Verantwortung für das Geschäft mit Fördergurt-Systemlösungen trägt.







Führender Dienstleister in Mittelschweden

Die Vulk & Montage Gruppe hat vier Standorte in Karlstad (Hauptsitz), Örebro, Mora und Stockholm, Schweden. Das Unternehmen zählt zu den führenden Dienstleistern für die Fördertechnikbranche in Mittelschweden und unterhält vier Zweigstellen und eine Kautschukwerkstatt.

KVOM bietet Zusatzprodukte wie Gurte, Gurtabstreifer, Industrieschläuche, Siebe, Verschleißkautschuk, Leichtbau-Fördergurte und technische Kunststoffe sowie zusätzliche Dienstleistungen wie Beschichten (kalt und heiß), Polyurethan-Spritzen, Sandstrahlen und Lackieren.

Die Durchführung der Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

