Anzeige

Saisonbilanz Am Freitag ist Schluss: Der letzte Abensberger Spargel spitzt von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Die Spargelsaison endet am Freitag. Die Abensberger Erzeuger hatten ein schwieriges Jahr. Nicht alle wollen weitermachen. Foto: dpa

Abensberg.Agnes Gabelsberger erlebt gerade ein kleines Gefühlschaos. Sie schwankt zwischen Freude und Wehmut. An diesem Freitag endet die Spargelsaison — auch in ihrem Betrieb, der als Abensberger Spargelparadies weithin bekannt ist. Für die Gabelsbergers beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt.

„Wir haben das Rentenalter erreicht. Im nächsten Jahr sind wir nicht mehr als Erzeuger dabei“, sagt die Spargelbäuerin. Der Abschied von der Feldarbeit falle ihr leicht, der Abschied von den Kunden dagegen umso schwerer.







Es war für die Abensberger Erzeuger diesmal keine gute Saison. Andreas Prücklmayer, zweiter Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft, spricht von einem Absatzrückgang im Vergleich zu den beiden zurückliegenden Corona-Jahren, wo sich die Menschen mit Spargel etwas Seelenfutter gegönnt hätten. „Aber jetzt schauen die Verbraucher wieder mehr auf ihr Geld, wollen auch wieder in den Urlaub fahren, das bekommen wir zu spüren.“

Die fränkischen Spargelbauern berichteten von zehn bis 20 Prozent weniger Spargel, der 2022 auf den Tellern landete. Zwar kann der Abensberger Erzeuger-Sprecher Prücklmayer keine Zahlen nennen, er führt jedoch die günstigere ausländische Ware in den Supermärkten als einen Grund für die Absatzprobleme an.

„Günstig statt regional“

Zu lange seien Abensberger Spargel und griechischer Spargel Seite an Seite im Supermarkt angeboten worden. Sein Betrieb sei zwar von der Flaute weniger betroffen gewesen. „Wir konnten die verfügbare Ware im mittleren Preissegment absetzen.“ Doch der Erzeuger-Sprecher weiß auch von Höfen, die die Saison vorzeitig beendet haben und den Spargel durchwachsen ließen, weil die Nachfrage fehlte. Und er sagt, dass mehrere Abensberger Erzeuger im kommenden Jahr nicht weitermachen wollen.

Auf die Frage, wie es im nächsten Jahr weitergeht, hat auch Julia Fröhlich-Kügel vom Spargelhof Kügel keine Antwort. „Es ist schwierig, die Kunden haben sehr verhalten eingekauft. Und die Konkurrenz mit billigem ausländischen Spargel auf dem Markt hat uns zu schaffen gemacht.“ Der Preis sei ein wichtiges Kaufargument gewesen, sagt die junge Spargel-Erzeugerin. „In diesem Jahr kauften mehr Verbraucher günstig statt regional.“ Wegen der unsicheren Lage durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine rechnet Fröhlich-Kügel auch mit einer schwierigen Saison 2023.

Mindestlohn als Kostenfaktor

Der Mindestlohn von zwölf Euro, die höheren Energiekosten, die gestiegenen Preise für Folien müssten einkalkuliert werden. Gerade der Mindestlohn sei im Vergleich zu Ländern wie Griechenland oder Spanien ein immenser Kostenfaktor, so Fröhlich-Kügel. „In Griechenland beträgt der Mindestlohn 3,83 Euro, in Spanien sechs Euro.“ Mit diesen Preisen könnten die regionalen Anbieter nicht konkurrieren. Wenn dann die Menschen im kommenden Jahr hohe Nebenkostenabrechnungen erhalten, könnte das zu entsprechenden Absatzeinbußen bei den Spargelbauern führen, weil die Verbraucher sich nur noch günstigen Spargel leisten könnten oder leisten wollten. In diesem Jahr sei es mit deutlichen Anstrengungen gelungen noch gelungen, die komplette Ware abzusetzen. „Wir müssen jetzt abwarten, was im kommenden Jahr passiert.“

Abschied von treuen Kunden

Bei den Gabelsbergers verabschiedet sich seit Tagen die in 40 Jahren erworbene treue Stammkundschaft. „Viele haben sich bei uns bedankt und unseren Spargel noch einmal gelobt.“ Besonders rührend fand die Spargelbäuerin einen Münchner Kunden, der extra mit einer Orchidee nach Abensberg fuhr, um sich persönlich zu verabschieden. Die Gabelsbergers sind froh, in der aktuell schwierigen Lage nicht mehr planen zu müssen. So ganz in Rente gehen sie aber dann doch noch nicht. Das Hof-Cafe wird weiter öffnen. „So lange es unsere Gesundheit erlaubt!“