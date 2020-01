Auf Instagram sind diese Ostbayern Stars

View this post on Instagram

3 Dinge, die dein Leben sofort leichter machen: 1. Nimm nichts persönlich. Vor allen Dingen nicht deine Gedanken. 2. Nimm dich selbst nicht zu ernst. Du bist eh viel schöner, wenn du lachst. 3. Fokussiere dich auf das, was bereits alles da ist und nicht auf das, was dir vermeintlich fehlt. @lauramalinaseiler Was wären eure 3 Dinge? Ich fand den Ansporn von Laura Malina Seiler super. Ich persönlich würde raten, auch wenn ich mich selbst oft daran erinnern muss: -Mach dir nichts daraus, wenn es Menschen gibt, die nur das Negative sehen. Es wird immer Pessimisten geben, die alles anders haben möchten. -Sei du selbst und einzigartig. Im Strom schwimmen hilft dir nicht weiter und sei lieber glücklich wie du bist. -Scheiss da nix, dann fehlt da nix! Mach das was du für richtig hältst!