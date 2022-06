Anzeige

Dialekt-Serie „Auf‘s Maul gschaut“ – wie dialektsicher sind die Regensburger?

Regensburg.Dialekt-Papst Ludwig Zehetner fordert ständig den Mut zum regionalen Idiom. In einer neuen Video-Serie haben wir es auf die Spitze getrieben – anhand von zehn Begriffen haben wir die Dialekt-Sicherheit der Regensburger getestet. Dabei ging es sowohl um Aussprache, als auch Wortbedeutung.

Für den heimischen „Dialekt-Papst“, wie er schon seit Längerem unbestritten heißt, gibt es dabei nicht „das“ Bairische, sondern Hunderte, ja Tausende Versionen des Bairischen in feinsten Abstufungen. „Im Grunde hat jedes Dorf seine eigene Sprache, ja oft sogar jede Familie,“ sagt Zehetner. Was aber für die meisten bloß eine Verwirrung der Zungen von mehr als nur babylonischem Ausmaß ist, das freut den Forscher, der lustvoll feinste Unterschiede verzeichnet. Längst ist Zehetner zum Wortklauber geworden, tut sein Bestes, um die bairische Heimatsprache „vor dem Aussterben zu bewahren“, wie er sagt.







Präsent ist Zehetner in vielfacher Hinsicht: als Verfasser zahlreicher Aufsätze und Publikationen, als Vortragsreisender oder mit seiner vielgelesenen, mittlerweile monatlichen Dialekt-Kolumne in der Mittelbayerischen Zeitung, in der er Wortbedeutungen erklärt.Aussprache: Wortbedeutungen im Bairischen sind das eine, Aussprache das andere. So ziemlich jeder des Bairischen Mächtige hat schon die unmöglichsten Verballhornungen erlebt. Und das klingt meist unfreiwillig komisch.

Auf die Spitze getrieben

In einer neuen Video-Serie mit Bairisch-Guru Prof. Dr. Ludwig Zehetner haben wir es auf die Spitze getrieben – anhand von zehn Begriffen haben wir die Dialekt-Sicherheit der Regensburger getestet. Dabei ging es sowohl um Aussprache, als auch Wortbedeutung. Das Ergebnis der Video-Umfrage ordnet Zehetner ein und erklärt, was beispielsweise hinter einem Bodschamperl steckt. Eben jenes macht auch den Auftakt am heutigen Donnerstag. Info: Zu sehen ist die zehnteilige Serie ab sofort jeden Donnerstag ab 16 Uhr, auf video.mittelbayerische.de oder dem Facebook-Kanal Mittelbayerische Video.