Barbara & Christian Busl „Bauer sucht Frau“: So war die Traumhochzeit in Niederbayern - Inka Bause war dabei von Daniel Pfeifer

Mail an die Redaktion Neben dem Hochzeitspaar war auch die Star-Moderatorin Inka Bause (r.) auf der Hochzeit. Foto: Busl

Barbara und Christian Busl, das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar, gab sich am Samstag das Ja-Wort. Foto: renaiids_photography

Das Paar kam in einem Mercedes Oldtimer zur Hochzeit. Foto: Barbara Busl

Leiblfing.Am Samstag war es so weit und sogar RTL kam in das kleine Schwimmbach (Landkreis Straubing-Bogen) für die Hochzeit von Barbara und Christian Busl, die sich vor sechs Jahren bei der TV-Show „Bauer sucht Frau“ kennengelernt hatten.

Zwei Jahre lang hatte das Paar die Hochzeit geplant, doch immer wieder hatte Corona sie gezwungen, zu verschieben. Die Vorbereitungen seien aufregend gewesen, Doch am Samstag war es in der kleinen Kirche in Schwimmbach bei Leiblfing so weit.







Eine „Mega-Überraschung“ wartete

„Es war einfach perfekt, genau so wie wir es uns vorgestellt haben“, schwärmt Barbara Busl über den großen Tag. Alles habe gepasst - sogar das Wetter sei „bombastisch“ gewesen. Mit einem Autokorso war das Paar durch den Ort gefahren. Und zwar nicht im Bulldog, wie es Christian Busl zwischendurch einmal überlegte, sondern mit dem wunderschönen Mercedes-Oldtimer eines Freundes.

Doch an der Kirche angekommen wartete auf die beiden dann eine gehörige Überraschung. Denn der Braut wurde die Autotüre geöffnet. Und zwar von keiner Geringeren als Inka Bause, der Star-Moderatorin von RTL. Sie nahm „ihr“ ehemaliges „Bauer sucht Frau“-Paar direkt in den Arm und bereitete einen herzlichen Empfang.

Inka Bause badete in der Menge

„Das war eine Mega-Überraschung für uns“, erinnert sich Barbara Busl zurück. Das Ehepaar wusste zwar, dass ein kleines RTL-Kamerateam vor Ort sein würde, aber mit Inka Bause hatten sie nicht gerechnet. „Sie war auf jeden Fall nicht menschenscheu“, fährt Barbara Busl fort. Die Moderatorin habe mit den Hochzeitsgästen geredet, Fotos gemacht und den Tag genossen. Auch auf Facebook und Instagram postete sie direkt Fotos. .







Dem Ablauf der Hochzeit tat all das gar keinen Abbruch. Die Sorgen, das Kamerateam könnte den wichtigen Tag irgendwie stören, lösten sich schnell in Luft auf. Es sei extrem angenehm gewesen, wie Barbara Busl erzählt: „Sogar der Pfarrer hat sich bedankt, weil das so super funktioniert hat.“ Auch die Zahl der Reality-TV-Fans und Zaungäste hielt sich in Grenzen. „Wir hatten mit viel mehr gerechnet, aber wir haben ja bewusste keine Werbung gemacht“, sagt Barbara Busl.

Inzwischen ist die große Hochzeits-Aufregung herum und das Ehepaar wieder zurück in ihrem Alltag. Christian ist seit Montag wieder in der Arbeit und die Schule ist ja auch wieder losgegangen. Was aber bleibt, ist die Erinnerung an die wohl aufregendste Hochzeit, die das beschauliche Schwimmbach je gesehen hat.